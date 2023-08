Für die flei­ßig­sten Rad­fah­re­rin­nen und Rad­fah­rer der Rad­ak­ti­ons­wo­chen vom 18. Juni bis 8. Juli 2023 fand am Frei­tag, den 11. August 2023, eine Sie­ger­eh­rung im Rah­men des Alt­stadt­fe­stes in Eber­mann­stadt statt.

Aus­ge­zeich­net wur­den die radel­ak­tiv­sten Schu­len und Schul­klas­sen im Son­der­wett­be­werb Schul­ra­deln sowie die radel­ak­tiv­sten Teams, Ein­zel­ra­deln­de und Ein­zel­ra­deln­de 65+ im all­ge­mei­nen STADT­RA­DELN-Wett­be­werb. Land­rat Dr. Ulm zeich­ne­te die Sie­ge­rin­nen und Sie­ger mit Urkun­den aus. Zusätz­lich durf­ten sich die Gewin­ner und Gewin­ne­rin­nen über Sach- und Geld­prei­se freuen.

Im Son­der­wett­be­werb Schul­ra­deln ging der Preis für die radel­ak­tiv­ste Schu­le an das Her­der-Gym­na­si­um Forch­heim mit 64.650,1 km, gefolgt von der Rit­ter-von-Trait­teur-Schu­le Forch­heim mit 28.418,7 km auf Platz zwei sowie der Mit­tel­schu­le Kirch­eh­ren­bach mit 18.314,4 km auf Platz drei. In der Kate­go­rie „radel­ak­tiv­ste Schul­klas­se“ gewan­nen drei Klas­sen des Herder-

Gym­na­si­ums Forch­heim. Aufs ober­ste Trepp­chen klet­tern durf­te die Klas­se 8b. Die Klas­se leg­te ins­ge­samt 17.190 km zurück. Die Sil­ber­me­dail­le ging an die Klas­se 10a (8.937,5 km) und die Bron­ze­me­dail­le an die 8a (7.138,2 km). Die Schu­len und Schul­klas­sen erhiel­ten jeweils einen Geld­preis, der in schul­ei­ge­ne Bil­dungs­pro­jek­te für den Kli­ma­schutz flie­ßen soll. Ein herz­li­ches Dan­ke­schön geht an die Volks­bank Forch­heim, die die­se Spen­de ent­rich­tet hat.

Im all­ge­mei­nen Wett­be­werb des STADT­RA­DELNs konn­te das Team Fran­ken­pe­da­los den Sieg ein­ho­len. Sie radel­ten gemein­sam 20.796,8 km. Das Team Feu­er­wehr Forch­heim erreich­te den zwei­ten Platz mit 17.772,3 km, gefolgt vom Team ADFC Forch­heim auf dem drit­ten Platz mit 10.944,3 km. Die 1. bis 3.-Platzierten erhiel­ten hier­für Ver­zehr-Gut­schei­ne, die bei der nächsten

gemein­sa­men Rad­tour inve­stiert wer­den können.

Die radel­ak­tiv­ste Ein­zel­per­son des Land­krei­ses ist Andre­as Koch mit 2.001 km, gefolgt von Rai­ner Hüm­mer mit 1.825,2 km auf dem zwei­ten Platz. Die­ter Kausch­ke sicher­te sich den drit­ten Platz auf dem Trepp­chen mit 1.659,5 km. In der Gewinn­ka­te­go­rie „fleißigste/​r Einzelradelnde/​r 65+“ gewann Die­ter Kausch­ke (1.659,5 km), gefolgt von Micha­el Dütsch (1.381,2 km) und Wil­helm Gahl (1.323,7 km). Die Sie­ger/-innen durf­ten sich über ver­schie­de­ne Gut­schei­ne der STADT­RA­DELN-Unter­stüt­zer/-innen (Aktiv Rei­sen in Mug­gen­dorf, Buch­hand­lung ‘s blaue Stäf­fa­la in Forch­heim sowie AOK Direk­ti­on Bam­berg), der Fahr­rad­händ­ler, der loka­len Gastro­no­mie und des loka­len Han­dels freuen.

Der Land­kreis Forch­heim bedankt sich bei allen, die die Sie­ger­eh­rung mit Sach- und Geld­prei­sen ermög­licht haben sowie bei allen, die die Umset­zung der Rad­ak­ti­ons­wo­chen im All­ge­mei­nen unter­stützt haben.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie unter: www​.stadt​ra​deln​.de/​l​a​n​d​k​r​e​i​s​-​f​o​r​c​h​h​eim oder beim Kli­ma­schutz­ma­nage­ment sowie der Gesund­heits­re­gi­on plus des Land­krei­ses Forchheim.