Die Chö­re des Leu­ten­ba­cher Gesang­ver­eins sind seit vie­len Jahr­zehn­ten fester Bestand­teil des kul­tu­rel­len Lebens in Gemein­de und Kir­che. Vie­le Mitbürger*innen erfreu­en sich an den Dar­bie­tun­gen zu den ver­schie­den­sten Gelegenheiten.

Nach­dem jedoch in den letz­ten Jah­ren alters­be­dingt vie­le Akti­ve aus­ge­schie­den sind wer­den drin­gend neue Sänger*innen gesucht. Daher lädt der Gesang­ver­ein alle Inter­es­sier­ten (aus­drück­lich auch die, die mei­nen nicht sin­gen zu kön­nen) zu einer Schnup­per-Chor­pro­be ein. Die­se fin­det am Mitt­woch, dem 06.09.2023, um 19:30 Uhr im Sport­heim in Dietz­hof statt.

Der Ver­ein hat enga­gier­te Chor­lei­te­rin und ist offen für alle musi­ka­li­schen Sti­le. Bei den Pro­ben ste­hen die Gemein­schaft und der Spaß im Vor­der­grund. Und es ist natür­lich immer wie­der eine Freu­de, wenn ein Auf­tritt gemein­sam gemei­stert wurde!

Gesang­ver­ein Lie­der­kranz Leutenbach

Igor Lam­precht, 1. Vorsitzender

+49 163 1963825

ilamprecht@​gv-​leutenbach.​de