Bro­schü­re mit neu­en Rei­se­tipps kosten­los erhältlich

Heil­bronn, 22.08.2023 – Mit ihren zahl­lo­sen Schät­zen lädt die Bur­gen­stra­ße, die sich zwi­schen Mann­heim und Bay­reuth 780 Kilo­me­ter quer durch Süd­deutsch­land schlän­gelt, zu einem som­mer­li­chen Aus­flug ein. Auf 108 Sei­ten hält eine neue hand­li­che Bro­schü­re „Rei­se­tipps für die Bur­gen­stra­ße“ bereit.

Unter­glie­dert in fünf Tou­ren wer­den Orte, Bur­gen, Schlös­ser und ande­re Schät­ze kom­pakt in der neu­en hand­li­chen Bro­schü­re auf 108 Sei­ten vor­ge­stellt. Burg‑, Schloss- und ande­re aus­ge­wähl­te Hotels sowie für jede Sta­ti­on an der Rou­te die Emp­feh­lung „Nicht wei­ter­fah­ren, ohne …“ ergän­zen die Rei­se­tipps für die Bur­gen­stra­ße, die von idyl­li­schen Plät­zen bis zu kuli­na­ri­schen Köst­lich­kei­ten rei­chen. Die Bro­schü­re „Schät­ze ent­decken – Rei­se­tipps für die Bur­gen­stra­ße“ ist kosten­los im Online-Shop auf www​.bur​gen​stra​sse​.de oder unter Tele­fon 07131 9735010 anzufordern.

Über die Bur­gen­stra­ße e.V.

Die 1954 ins Leben geru­fe­ne „Bur­gen­stra­ße“ zählt zu den tra­di­ti­ons­reich­sten Feri­en­stra­ßen Deutsch­lands. Begin­nend in Mann­heim führt sie vor­bei an mehr als 60 Bur­gen und Schlös­sern nach Bay­reuth. An der Rou­te, die so reiz­vol­len Land­schaf­ten wie das Neckar­tal, die Hohen­lo­her Ebe­ne oder der Frän­ki­schen Schweiz pas­siert, lie­gen die welt­be­kann­ten Orte Hei­del­berg, Rothen­burg ob der Tau­ber, Nürn­berg und Bam­berg eben­so wie male­ri­sche klei­ne Städtchen.

Ent­lang der gesam­ten Rou­te ver­läuft der Rad­weg „Bur­gen­stra­ße“. Neben dem all­ge­mei­nen Pro­spekt­ma­te­ri­al gibt es spe­zi­el­le Publi­ka­ti­on für Rad­fah­rer, Old­ti­mer­fah­rer und Wohnmobilisten.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.bur​gen​stra​sse​.de