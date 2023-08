Am Sams­tag, den 16. Sep­tem­ber 2023 ist es wie­der soweit: Dann fin­det der „World Cle­a­nup Day“ statt. Frei­wil­li­ge Hel­fe­rin­nen und Hel­fer welt­weit, aus pri­va­ten Initia­ti­ven, Ver­ei­nen, Schu­len, Städ­ten und Gemein­den, gehen auf die Stra­ße und befrei­en die Natur von acht­los ent­sorg­tem Müll. Um dem Müll­pro­blem mehr Beach­tung zu schen­ken und um sich für eine sau­be­re Umwelt ein­zu­set­zen, wur­de der WORLD CLE­A­NUP DAY ins Leben geru­fen. Auch Bam­berg ist in die­sem Jahr wie­der beim gro­ßen Rei­ne­ma­chen dabei, denn: Egal ob Ziga­ret­ten­stum­mel, Pla­stik­tü­ten, alte Zei­tun­gen oder zer­bro­che­ne Glas­fla­sche – Müll fin­det sich in den Stra­ßen und Grün­an­la­gen Bam­bergs zur Genü­ge. Den offi­zi­el­len Start­schuss für die Müll­sam­mel­ak­ti­on gibt um 10 Uhr Bam­bergs Zwei­ter Bür­ger­mei­ster und Refe­rent für Kli­ma, Per­so­nal und Sozia­les, Jonas Glü­sen­kamp, auf der ERBA am Ufer­steg auf Höhe des Cafés KaffeeGlück.

Das Büro für Nach­hal­tig­keit der Stadt Bam­berg lädt am 16. Sep­tem­ber 2023 zu einer gro­ßen Müll­sam­mel­ak­ti­on im Stadt­ge­biet ein und freut sich über alle Frei­wil­li­gen, die mit­ma­chen wol­len. Ob Grup­pen oder Ein­zel­per­so­nen, ob Kin­der­gär­ten, Schu­len, Ver­ei­ne, kom­mu­na­le Unter­neh­men oder loka­le Fir­men – alle sind herz­lich ein­ge­la­den, sich beim Bam­ber­ger Herbst­putz zu enga­gie­ren. „Das wird eine tol­le Akti­on und ich freue mich sehr, dass schon eini­ge Bam­ber­ger Insti­tu­tio­nen ange­kün­digt haben, dabei zu sein, wenn es heißt Bam­berg putzt sich raus“, freut sich Glüsenkamp.

Die Akti­on wird dezen­tral orga­ni­siert, wes­halb in den ver­schie­de­nen Orts­tei­len Bam­bergs Sam­mel­stel­len ein­ge­rich­tet wer­den. Hand­schu­he, Greif­zan­gen, Eimer etc. müs­sen selbst mit­ge­bracht wer­den. Müll­säcke wer­den durch die Stadt Bam­berg gestellt. Die­se kön­nen in der Woche vom 11. bis 15.09.2023 an der Info­thek im Rat­haus am ZOB abge­holt werden.

Bis 14 Uhr haben die Müll­samm­le­rin­nen und Müll­samm­ler am World Cleau­n­up Day Zeit, Bam­berg wie­der raus zu put­zen. Dann wer­den die befüll­ten Müll­säcke von den Mit­ar­bei­tern des BS (Bam­ber­ger Ser­vice) an den jewei­li­gen Sam­mel­stel­len abge­holt und in das Müll­heiz­kraft­werk gefah­ren. Sper­ri­ge Gegen­stän­de, die gege­be­nen­falls gesam­melt wur­den, sind neben­dran abzustellen.

Fol­gen­de Sam­mel­ge­bie­te wur­den für das gro­ße Rei­ne­ma­chen festgelegt:

ERBA-Insel (Wei­den­damm → Erba-Gelän­de → Lan­des­gar­ten­schau­weg → Schiff­bau­platz → Mar­kus­brücke → Am Lein­ritt → Unte­rer Lein­ritt → An d. Spinnerei)

Abla­ge­ort: Erbain­sel bei Wasserwacht

Rund um die Ket­ten­brücke (zwi­schen Löwen­brücke und Luit­polt­brücke und angren­zen­de Wohnbebauung)

Abla­ge­ort: Ket­ten­brücke neben Aufzug/​Hauptwachstraße

ZOB (im Radi­us um den ZOB inkl. Angren­zen­de Parkflächen)

Abla­ge­ort: Ecke Brückenstraße/​Pro­me­na­den­stra­ße bei ZOB

Main-Donau-Kanal (Euro­pa­brücke → Ade­naue­ru­fer → Jahn­wehr → Weegmann­ufer → BRK Wasserwacht)

Abla­ge­ort: Erbain­sel bei Was­ser­wacht, Am Lein­ritt bei Justiz­voll­zugs­an­stalt, Weegmann­ufer bei Parkhaus

Reg­nitz­arm Süd (Hein­rich-Bosch-Ste­g/ Kon­zert­hal­le → Schiff­bau­platz → Fische­rei → Am Kanal → Non­nen­brücke → Mühl­wörth → Bug­er Spit­ze → Obe­rer Lein­ritt → Am Leinritt)

Abla­ge­ort: Schiffbauplatz/​Konzerthalle, Am Lein­ritt bei Justizvollzugsanstalt

Indu­strie­ge­biet Bam­berg Ost (Zoll­ner­stra­ße → Ber­li­ner Ring → Am Bör­stig → Zep­pe­lin­stra­ße → Kem­mer­stra­ße bis Rennsteig)

Abla­ge­ort: Zep­pe­lin­stra­ße bei TÜV

Wer an der Akti­on teil­neh­men möch­te, kann sich unter nachhaltig@​stadt.​bamberg.​de anmel­den und bekommt dann alle wei­te­ren Infor­ma­tio­nen zur gemein­sa­men Sam­mel­ak­ti­on zuge­schickt. Natür­lich ist es aber auch mög­lich, ohne Anmel­dung vor­bei­zu­kom­men und mitanzupacken.

Übri­gens: Nach § 2 Abs. 1 Nr. 10a SGB (Sozi­al­ge­setz­buch) VII ste­hen ehren­amt­li­che Täti­ge grund­sätz­lich unter dem Schutz der gesetz­li­chen Unfallversicherung.

Info

Der World Cle­a­nup Day ist die größ­te Bot­tom-Up-Bür­ger­be­we­gung der Welt zur Besei­ti­gung von Umwelt­ver­schmut­zung. 2022 betei­lig­ten sich fast 15 Mil­lio­nen Men­schen welt­weit in über 190 Län­dern am World Cle­a­nup Day. Sie setz­ten durch ihre Cle­a­nups (Müll­sam­mel­ak­tio­nen) ein star­kes Zei­chen für eine sau­be­re, gesun­de und müll­freie Welt.