Mär­chen­ta­ge im Frän­ki­schen Freilandmuseum

Jagd­schlöss­chen, Müh­le und vie­le wei­te­re Muse­ums­ge­bäu­de bil­den die Kulis­se, wenn am 26. und 27. August 2023 die Mär­chen­ta­ge für im wahr­sten Sin­ne des Wor­tes mär­chen­haf­te Stim­mung im Frän­ki­schen Frei­land­mu­se­um sor­gen. Ins­ge­samt sind am letz­ten August-Wochen­en­de um die 20 Sta­tio­nen im Muse­ums­ge­län­de ver­teilt. Gro­ße und klei­ne Mär­chen­be­gei­ster­te kön­nen selbst aktiv wer­den, kön­nen in Rol­len schlüp­fen, basteln oder sich bei Vor­füh­run­gen zurück­leh­nen und mitfiebern.

Wer wie Gold­ma­rie Brot­lai­be aus dem Back­ofen holen will, muss frei­lich erst ein­mal den Holz­schie­ber in den Back­ofen lot­sen und auch das Kis­sen bei Frau Hol­le will kräf­tig aus­ge­schüt­telt wer­den. Pup­pen- und Papier­thea­ter sowie zahl­rei­che Sta­tio­nen, an wel­chen Mär­chen erzählt und vor­ge­le­sen wer­den, zie­hen klei­ne und gro­ße Gäste in ihren Bann. Im Bau­ern­haus aus Mail­heim bei­spiels­wei­se ste­hen alle not­wen­di­gen Uten­si­li­en bereit, um ein eige­nes Papier­thea­ter als blei­ben­de Erin­ne­rung an die Mär­chen­ta­ge zu basteln. Dar­über hin­aus kön­nen Besu­che­rin­nen und Besu­cher an ver­schie­de­nen Selbst-Erzähl­sta­tio­nen auch auf eige­ne Faust in die Mär­chen­welt eintauchen.

Das Frei­land­mu­se­um öff­net wie gewohnt um 9:00 Uhr, die Aktio­nen star­ten sams­tags und sonn­tags um jeweils 11:00 Uhr, der Beginn der ver­schie­de­nen Thea­ter­vor­füh­run­gen ist im Pro­gramm für die Mär­chen­ta­ge aufgeführt.

Ergänzt wird das Mär­chen­pro­gramm an bei­den Tagen durch Vor­führak­tio­nen wie Imkern, Schmie­den und Spin­nen am Spinnrad.