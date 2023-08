Ter­min­hin­weis für Sams­tag, 26. August 2023 – Glocken­mu­sik und Impro­vi­sa­tio­nen – Orgel­kon­zert mit Mar­kus Wil­lin­ger zur Sandkirchweih

Das schon zur Tra­di­ti­on gewor­de­ne „Orgel­kon­zert zur Sand­kirch­weih“ fin­det am Sams­tag, 26. August 2023, um 15 Uhr im Bam­ber­ger Dom statt. Alle Freun­de der Orgel­mu­sik sind dazu herz­lich ein­ge­la­den. Dom­or­ga­nist Mar­kus Wil­lin­ger lässt die Rie­ger- Orgel erklin­gen und schafft in die­ser Stun­de fest­lich-erha­be­ner Stim­mung Raum für eine Rück­be­sin­nung auf die Inten­ti­on des Festes, die an die Wei­he der klei­nen Kir­che St. Eli­sa­beth im Sand erin­nern soll.

Das Kon­zert steht in die­sem Jahr unter dem The­ma Glocken­mu­sik und Impro­vi­sa­tio­nen: Es erklin­gen Wer­ke von Wil­liam Byrd, Lou­is und Fran­cois Cou­perin, Lou­is Vier­ne und Mau­rice Duruf­lé; außer­dem spielt Mar­kus Wil­lin­ger freie Impro­vi­sa­tio­nen über Cho­rä­le (aus dem Got­tes­lob) nach Publikumswünschen.

Die Kon­zert­be­su­cher sind ein­ge­la­den, schon zu Hau­se Lie­der aus dem Got­tes­lob aus­zu­wäh­len und die Lied­vor­schlä­ge ent­we­der als E‑Mail ans Amt für Kir­chen­mu­sik (kirchenmusik@​erzbistum-​bamberg.​de) zu sen­den oder auf Zet­teln zu notie­ren und bis fünf Minu­ten vor Kon­zert­be­ginn am Dom-Ein­gang abzugeben.

Der Ein­lass zum Kon­zert ist ab 14.30 Uhr mög­lich. Der Dom bleibt wäh­rend des Kon­zerts geschlos­sen. Kar­ten zu 8 Euro (Schü­ler und Stu­den­ten 6 Euro) sind im Vor­ver­kauf beim bvd (Tel. 0951–980 82 20) sowie an der Tages­kas­se erhält­lich. Es besteht an die­sem Nach­mit­tag kei­ne Park­mög­lich­keit auf dem Domplatz.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: www​.bam​ber​ger​-dom​mu​sik​.de