Seit Ende Juli 2023 erset­zen die Erlan­ger Stadt­wer­ke (ESTW) Tei­le der bestehen­den Fern­wär­me­lei­tun­gen in der Drausnick­stra­ße. Die­se Lei­tun­gen ver­sor­gen die Kun­den in Rich­tung Sieg­litz­hof, in Sieg­litz­hof selbst und in Spar­dorf mit Fernwärme.

Am 24. August 2023 wer­den in der Drausnick­stra­ße an der Haupt­ver­sor­gungs­lei­tung Rich­tung Stadtosten wich­ti­ge Ein­bin­dungs­ar­bei­ten durch­ge­führt. Dafür müs­sen die Lei­tungs­ab­schnit­te kom­plett getrennt wer­den. Die ESTW tei­len mit, dass somit an die­sem Tag von vor­aus­sicht­lich ca. 6 bis 22 Uhr lei­der kei­ne Ver­sor­gung mit Fern­wär­me mög­lich ist. Betrof­fen sind der Bereich der Drausnick­stra­ße ab Höhe Berufs­schu­le in Rich­tung Sieg­litz­hof, Sieg­litz­hof kom­plett und das mit Fern­wär­me ver­sorg­te Gebiet Spar­dorf-West zwi­schen Erlan­ger und Bucken­ho­fer Stra­ße. Die ESTW spre­chen hier von etwa 2.000 Haus­hal­ten, die am 24. August 2023 dann weder Hei­zung noch Warm­was­ser zur Ver­fü­gung haben werden.

Die ESTW legen sol­che Arbei­ten bewusst in die Som­mer- und Feri­en­zeit, damit die Ein­schrän­kun­gen für die Kun­den mög­lichst gering sind. Nur durch den Ein­satz der gesam­ten Betriebs­ab­tei­lung sowie einer gro­ßen Anzahl an Fremd­per­so­nal ist die­se Bau­maß­nah­me über­haupt inner­halb eines Tages zu stem­men. Die Erlan­ger Stadt­wer­ke bit­ten ihre Kun­den für die erfor­der­li­chen Ein­schrän­kun­gen um Ver­ständ­nis. Alle Arbei­ten wer­den so schnell und effi­zi­ent wie mög­lich durchgeführt.