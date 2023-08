Sicht­wei­sen! Der Arbeits­kreis „Foto­kunst“ lädt ein

Nach Öl, Lein­wand und Skulp­tu­ren wer­den foto­gra­fi­sche Wer­ke in der Alten Dar­re aus­ge­stellt. Inter­es­san­te Bil­der war­ten auf die Besucher.

Nach der Aus­stel­lung „KUNST lebt! Streif­lich­ter“ des Arbeits­krei­ses Kunst steht ein neu­es High­light bevor. Am Frei­tag, 25. August 2023 um 19.30 wird im Rah­men einer Ver­nis­sa­ge die Aus­stel­lung des Arbeits­krei­ses Foto­kunst mit dem Titel „Sicht­wei­sen“ unter der Lei­tung von Rosi Jörig eröff­net. Musi­ka­lisch wird sie wie­der umrahmt von Tho­mas Schal­ler. Der Ein­tritt ist frei, auch Nicht­mit­glie­der sind herz­lich eingeladen.

Die Welt durch die Kame­ra betrach­tet, mit dem Auge des Foto­gra­fen neue Per­spek­ti­ven und Sicht­wei­sen erle­ben. Unter die­sem Mot­to ent­stan­den ein­zig­ar­ti­ge Bil­der mit den unter­schied­lich­sten Moti­ven. Sie laden ein zum Ver­wei­len, zum Betrach­ten und auch zum Träu­men. Ob Land­schaft, Men­schen oder Expres­sio­nis­mus, es gibt in jedem der aus­ge­stell­ten Bil­der etwas zu ent­decken. Die in der Alten Dar­re aus­ge­stell­ten Bil­der stel­len nur einen klei­nen Teil der Arbei­ten dar, die zu der in die­sem Jahr durch die Orts­grup­pe Son­ne­berg aus­ge­rich­te­ten Mei­ster­schaft des Deut­schen Ver­ban­des für Foto­gra­fie ein­ge­reicht wur­den. Von den 348 Bil­dern, die es zu bewer­ten gab, wer­den 40 Arbei­ten in der Alten Dar­re aus­ge­stellt, dar­un­ter Sie­ger­bil­der, aber auch Medaillen‑, Urkun­den- und Annah­me­bil­der. Wei­te­re 20 wer­den in der Peter‑J. Moll Hal­le im Rah­men des AV.-Dialog Festi­vals zu sehen sein.

Die Aus­stel­lung in der Alten Dar­re in Bad Staf­fel­stein ist bis zum Sonn­tag, 10. Sep­tem­ber 2023 jeweils sonn­tags von 14 bis 17 Uhr geöff­net. Auch hier ist der Ein­tritt frei und für jeder­mann zugänglich.