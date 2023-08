700 Jah­re Stadt­ju­bi­lä­um Eber­mann­stadt und drei High­lights am 3. Sep­tem­ber: Natur­park­hö­fe­markt, ILE-Genuss­mei­le und Fränkische-Schweiz-Marathon

„Zum auto­frei­en Sonn­tag dür­fen Sie die Spe­zia­li­tä­ten der Frän­ki­schen in der Innen­stadt von Eber­mann­stadt genie­ßen“, freut sich die 1.Bürgermeisterin Chri­stia­ne Mey­er. „Der Frän­ki­sche Schweiz Mara­thon, der Natur­park­hö­fe­markt und die ILE-Genuss­mei­le laden dazu ein, in unse­rer schö­nen Innen­stadt zu ver­wei­len und vie­le ein­hei­mi­sche Pro­duk­te zu ver­ko­sten und mitzunehmen.“

Am Markt­platz sorgt ab 11 Uhr das Team des 22. Frän­ki­sche-Schweiz-Mara­thons für gute Lau­ne bei der Siegerehrung.

Ein paar Schrit­te wei­ter in der Haupt­stra­ße schließt sich die Genuss­mei­le der Inte­grier­ten Länd­li­chen Ent­wick­lung Frän­ki­sche Schweiz Aktiv an: Hier dreht sich alles um Kunst, Hand­werk und genuss­vol­le Mit­ma­ch­an­ge­bo­te. Hand­ge­fer­tig­ter Schmuck aus Natur­ma­te­ria­li­en, Drech­sel­ar­bei­ten, Upcy­cling-Ideen, hand­ge­schöpf­te Sei­fen oder Gruß­kar­ten aus Holz gibt es zu bewun­dern. Fami­lie Leib­fritz von der Manu­fak­tur Woolzz aus Eber­mann­stadt hat dafür extra ihren Urlaub ver­kürzt: „Wir freu­en uns sehr, bei der Genuss­mei­le dabei sein zu kön­nen und wer­den dort unse­re neu­en Out­door-Woll­walk-Hosen vor­stel­len“, freut sich Susan­ne Leibfritz.

Zum Genuss gehört auch ein viel­sei­ti­ges Mit­mach­pro­gramm: Am Stand der Alten Post­hal­te­rei aus Auf­seß kön­nen Kin­der eine alte Tech­nik aus der Buch­bin­de­rei ler­nen: Papie­re klei­stern. Mit dem Klei­ster­pa­pier las­sen sich Bücher ein­packen oder Kar­ten gestal­ten. Die Hob­by­brau­er aus Effel­trich zei­gen, wie sich in alten Wasch­kes­seln Bier brau­en lässt. Am Stand der Sei­fen­ma­nu­fak­tur Schlei­che­rei kön­nen Kin­der ihre eige­ne Sei­fe stem­peln und Gise­la Wol­fin­ger aus Möh­ren­dorf lädt ein, sich im Blü­ten­fil­zen ausprobieren.

Ein wei­te­res High­light erwar­tet die Besu­cher auf dem Natur­park­hö­fe­markt rund um das Rat­haus und im Bür­ger­haus­gar­ten: Hier wird ver­ko­stet und getrun­ken, geschmie­det und gegrillt. Die Natur­park­hö­fe zei­gen, welch viel­sei­ti­gen Köst­lich­kei­ten sie auf ihren land­wirt­schaft­li­chen Betrie­ben her­stel­len: Frän­ki­scher Cid­re, fri­scher Apfel­saft, Zwetsch­gen, Pfir­si­che und Äpfel aus eige­nem Anbau, alko­hol­frei­er Sec­co aus Bio-Streu­obst, Hop­fen­pro­duk­te aus Lil­ling, Kräu­ter­sal­ze, Alpa­ka­wol­le und duf­ten­des Holz­ofen­brot sind nur eini­ge Grün­de, war­um sich ein Spa­zier­gang zum Rat­haus lohnt.

Kuli­na­risch ver­wöh­nen der Bio­hof Bey­er aus Engel­hardsberg mit sei­nen legen­dä­ren Bur­gern vom Wagyu-Rind aus eige­ner Zucht sowie der Zebu­hof Gath aus Wei­lers­bach mit fein-wür­zi­gem Puten­gy­rus, fruch­tig-schar­fer Cur­ry­wurst sowie haus­ge­mach­ten Käse­spätz­le. Sowohl Puten‑, als auch Zebu-Rind­fleisch stammt aus­schließ­lich von Tie­ren aus eige­ner Auf­zucht. Beglei­tet wird der Natur­park­hö­fe­markt von einem leben­di­gen Kul­tur­pro­gramm mit Live-Musik. Ein Anzie­hungs­punkt sind sicher auch die Hand­werks­vor­füh­run­gen von Mes­ser­schmied Hubert Hun­stein aus Haag und Mela­nie Grötsch von der Kamm-Manufaktur.

„Wir möch­ten im Jubi­lä­ums­jahr den Frän­ki­sche-Schweiz-Mara­thon dafür nut­zen, um mit der Genuss­mei­le und dem Natur­park­hö­fe­markt für die Besu­cher ein attrak­ti­ves Innen­stadt­er­leb­nis zu schaf­fen“, erklärt Corin­na Brau­er von der ILE Frän­ki­sche Schweiz AKTIV, die gemein­sam mit ihrer Kol­le­gin Julia Pet­sch­ler die Genuss­mei­le in der Haupt­stra­ße orga­ni­siert. Natur­park­ran­ge­rin Chri­sti­ne Ber­ner ist ver­ant­wort­lich für den Natur­park­hö­fe­markt rund ums Rat­haus, sie freut sich über die gute Koope­ra­ti­on zwi­schen ILE Frän­ki­sche Schweiz und Natur­park: „Die bei­den Märk­te ergän­zen sich opti­mal und wir hof­fen, dass mög­lichst vie­le Men­schen trotz gesperr­ter B470 den Weg nach Eber­mann­stadt finden“.

Der Natur­park­hö­fe­markt und die Genuss­mei­le begin­nen am 3.September 2023 um 11 Uhr. Wir emp­feh­len die Anrei­se mit Bahn, Rad oder Bus. Alle Aus­stel­ler unter www​.ile​-fsa​.de/​g​e​n​u​s​s​m​e​ile ebermannstadt.html

Aus dem Programm:

11 Uhr – Eröff­nung Natur­park­hö­fe­markt und Genuss­mei­le am Rat­haus durch Bür­ger­mei­ste­rin Chri­stia­ne Mey­er und Land­rat Dr. Ulm Live Musik am Rathaus

13- 15 Uhr – Schreib­werk­statt am Hei­mat­mu­se­um „Mit Feder und Tin­te – Schrei­ben wie im Mittelalter“

14 Uhr Füh­rung durch die Jubi­lä­ums­aus­stel­lung im Hei­mat­mu­se­um mit Kreis­hei­mat­pfle­ger Lutz Wagner

Ganz­tä­gig – Mit­mach­ak­tio­nen: Klei­ster­pa­pier her­stel­len, Blü­ten fil­zen, Sei­fen stem­peln – Schmie­de­vor­füh­run­gen, Kammherstellung