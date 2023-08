Auf­grund von Bau­ar­bei­ten muss zunächst ab Mon­tag, 21. August 2023, bis vor­aus­sicht­lich Don­ners­tag, 24. August 2023, die Links­ab­bie­ge­spur in der Moos­stra­ße zum Ber­li­ner Ring ver­kürzt wer­den. In der Zeit vom 25. August bis 06. Sep­tem­ber 2023 wird die Moos­stra­ße ab Ohm­stra­ße dann zur Ein­bahn­stra­ße in Fahrt­rich­tung Ber­li­ner Ring.

Eine Umlei­tungs­be­schil­de­rung mit­tels Vor­weg­wei­sern auf dem Ber­li­ner Ring ist aus­ge­schil­dert. Umlei­tung erfolgt über Star­ken­feld-/Klo­ster-Lang­heim-Stra­ße sowie über Geisfel­der-/Ro­bert-Bosch-Stra­ße.

Der Fuß- und Rad­ver­kehr kann die Maß­nah­me zu jeder Zeit in bei­de Rich­tun­gen passieren.