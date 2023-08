Auch im Jahr 2023 kann sich die iKra­tos Solar- und Ener­gie­tech­nik GmbH über die Aus­zeich­nung „Deutsch­lands Beste Solar­tech­nik“ freu­en. Vor allem auf Sym­pa­thie und Ver­trau­en der Mar­ke wird in die­ser Stu­die geschaut. Ver­lie­hen wird das Deutsch­land­test-Sie­gel von Focus und Focus Money. Durch­ge­führt wird die Stu­die vom Insi­tut für Manage­ment- und Wirt­schafts­for­schung IMWF.

Die Stu­die „Deutsch­lands Beste“ ana­ly­siert für etwas 22.000 Mar­ken und Unter­neh­men die Daten eines Social Listenings. Das Social Listening unter­sucht hier­bei die Kun­den­stim­men auf zahl­rei­chen Quel­len im Inter­net. Die ein­zel­nen Unter­neh­men, wel­che in der größ­ten Unter­su­chung zu Kun­den­be­wer­tun­gen beson­ders posi­tiv abschnei­den, wer­den aus­ge­zeich­net. Das Unter­neh­men zeich­net sich vor allem dadurch aus, dass es schon seit meh­re­ren Jah­ren in Fol­ge, um genau zu sein seit 2018, mit dem Sie­gel „Deutsch­lands Beste“ aus­ge­zeich­net wird.

Dass eine sol­che Aus­zeich­nung nun seit vier Jah­ren an ein klei­nes Fami­li­en­un­ter­neh­men im ober­frän­ki­schen Wei­ßen­ohe geht, zeigt wie viel Herz­blut jeder ein­zel­ne Mitarbeiter:in in die Arbeit steckt. Ver­trau­en Sie auf Basis diver­ser Aus­zeich­nun­gen durch ange­se­he­ne Markt­for­schungs­in­sti­tu­te sowie zahl­rei­cher Kun­den­re­fe­ren­zen in Sachen Solar­tech­nik auf die iKra­tos Solar- und Ener­gie­tech­nik GmbH. Ihr Pho­to­vol­ta­ik­pro­jekt wird von iKra­tos zur voll­sten Zufrie­den­heit geplant und rea­li­siert. Infor­mie­ren Sie sich jetzt und for­dern Sie Ihr per­sön­li­ches und unver­bind­li­ches Ange­bot an.

iKra­tos Solar- und Ener­gie­tech­nik GmbH