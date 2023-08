Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Nicht ange­lein­ter Hund beißt Fußgänger

COBURG. Ein frei­lau­fen­der Hund, der am Mitt­woch­abend mit sei­ner 49-jäh­ri­gen Besit­ze­rin im Cobur­ger Stadt­ge­biet unter­wegs war, biss einen Fuß­gän­ger, der eben­falls mit sei­nem Hund spa­zie­ren ging.

Ein 42-jäh­ri­ger Cobur­ger war am Mitt­woch um 20:20 Uhr mit sei­ner 30-jäh­ri­gen Beglei­tung sowie deren Hun­den im Hecken­weg spa­zie­ren. Zwi­schen dem Stadt­teil Scheu­er­feld und dem dor­ti­gen Fuß­ball­platz rann­te der nicht ange­lein­te Hund der 49-jäh­ri­gen Cobur­ge­rin in Rich­tung der Spa­zier­gän­ger und biss den 42-Jäh­ri­gen in die rech­te Hand. Zudem attackier­te das Tier den Hund einer 51-Jäh­ri­gen, die auch in dem Bereich unter­wegs war. Die 30-Jäh­ri­ge rief dar­auf­hin die Poli­zei, da neben dem Hun­de­biss die bei­den Fuß­gän­ger von der 49-jäh­ri­gen Hun­de­hal­te­rin belei­digt wur­den. Bis zum Ein­tref­fen der Poli­zei­strei­fe hat­te sich die Frau bereits ent­fernt, konn­te aber im Nach­gang ermit­telt wer­den. Der 42-Jäh­ri­ge ver­letz­te sich leicht an der Hand, benö­tig­te aller­dings kei­ne ärzt­li­che Ver­sor­gung. Die Cobur­ger Poli­zi­sten ermit­teln nun gegen die 49-jäh­ri­ge Hun­de­hal­te­rin wegen fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung sowie Beleidigung.

Paket­zu­stel­le­rin fährt sich mit Klein­trans­por­ter auf gesperr­ten Bahn­über­gang fest

MEE­DER, KÖS­FELD, LKR. COBURG. Trotz einer Sper­rung des Bahn­über­gans bei Kös­feld ver­such­te die 36-jäh­ri­ge Fah­re­rin eines Paket­zu­stell­fahr­zeugs am Mitt­woch­mor­gen die Glei­se zu über­que­ren. Das Auto blieb aller­dings im Gleis­bett stecken.

Um kei­ne Umwe­ge fah­ren zu müs­sen, fuhr die 36-Jäh­ri­ge aus dem Land­kreis Son­ne­berg am Mitt­woch um 9:10 Uhr mit ihrem Klein­trans­por­ter trotz Voll­sper­rung über den gesperr­ten Bahn­über­gang. Im Gleis­bett blieb sie mit dem Fahr­zeug stecken und kam mit die­sem ohne frem­de Hil­fe auch nicht mehr her­aus. Die hin­zu­ge­zo­ge­ne Poli­zei­strei­fe ver­stän­dig­te einen Abschlepp­dienst, der den Klein­trans­por­ter aus dem Gleis­bett her­aus­zog. Die Cobur­ger Poli­zi­sten ver­warn­ten die Fahr­zeug­füh­re­rin vor Ort. Neben dem Ver­war­nungs­geld in Höhe von 50 Euro, muss die Frau nun auch die Ber­gungs­ko­sten von meh­re­ren hun­dert Euro an den Abschlepp­dienst zah­len. An den Bahn­an­la­gen ent­stan­den nach der­zei­ti­gem Stand der Ermitt­lun­gen kei­ne Schäden.

Land­kreis Hof / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Fuß­gän­ger­brücke mit Graf­fi­ti besprüht

SCHWAR­ZEN­BACH A.D.SAALE, LKR. HOF. In der Zeit von Diens­tag bis Mitt­woch besprüh­ten unbe­kann­te Täter eine Fuß­gän­ger­brücke in Schwar­zen­bach a.d.Saale mit Graf­fi­ti. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof sucht Zeugen.

Am Mitt­woch stell­te eine Pas­san­tin das Graf­fi­ti auf dem über­dach­ten Steg zum Öko­park fest und rief die Poli­zei. Bis­lang unbe­kann­te Täter brach­ten im Zeit­raum von Diens­tag­abend, 18.30 Uhr, bis Mitt­woch­mit­tag, gegen 12.30 Uhr, meh­re­re Schmie­re­rei­en mit schwar­zer Far­be auf den Boden der Brücke an. Es ent­stand ein Sach­scha­den von rund 150 Euro.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevölkerung.

Zeu­gen, die zwi­schen Diens­tag, 18.30 Uhr, und Mitt­woch, 12.30 Uhr, ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen an der Brücke gemacht haben, wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704–0 bei der Kri­po Hof zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Roter Pkw gesucht

Stein­wie­sen: Am Mitt­woch­nach­mit­tag gegen 16:00 Uhr kam es auf der KC 28, zwi­schen Neu­fang und Eiben­berg, zu einem Ver­kehrs­un­fall mit Fah­rer­flucht. Ein 16-jäh­ri­ger Leicht­kraf­t­rad­fah­rer befuhr mit sei­ner Hon­da die Kreis­stra­ße in Rich­tung Eiben­berg, als ihm in einer Rechts­kur­ve ein roter, rela­tiv mit­tig fah­ren­der Pkw ent­ge­gen­kam. Der Zwei­rad­fah­rer muss­te, um einen Zusam­men­stoß zu ver­mei­den, sich auf­rich­ten und stieß hier­bei mit sei­nem Spie­gel gegen einen Leit­pfo­sten. Nach dem Anstoß kam der jun­ge Mann zu Fall und ver­letz­te sich hier­bei leicht am lin­ken Unter­arm und Ellen­bo­gen. An der 125er Hon­da ent­stand ein Scha­den in Höhe von etwa 2000,- Euro. Der Fah­rer des roten Pkw, ein etwa 60 bis 70 Jah­re alter Mann mit grau­en, vol­len Haa­ren, erkun­dig­te sich zwar nach dem Befin­den des Zwei­rad­fah­rers, fuhr dann jedoch wei­ter, ohne sei­nen Pflich­ten als Unfall­be­tei­lig­ter nachzukommen.

Holz­trans­por­ter mas­siv überladen

Kro­nach: Erneut muss­ten Beam­te der Poli­zei Kro­nach einen mas­siv über­la­de­nen Holz­trans­por­ter aus dem Ver­kehr zie­hen und zur Anzei­ge brin­gen. Das Holz­trans­port­fahr­zeug war am Mitt­woch­vor­mit­tag gegen 11:30 Uhr in der Bam­ber­ger Straße/​B85 unter­wegs und auf­grund sei­ner offen­sicht­li­chen Über­la­dung auf­ge­fal­len. Bei der anschlie­ßen­den Kon­trol­le und Ver­wie­gung wur­de fest­ge­stellt, dass die zuläs­si­ge Gesamt­mas­se des Fahr­zeugs deut­lich über­schrit­ten wur­de. Anstatt der zuläs­si­gen 40 Ton­nen betrug das Gesamt­ge­wicht des Gespanns stol­ze 57 Ton­nen. Der Fah­rer muss mit einem nicht uner­heb­li­chen Buß­geld wegen Ver­sto­ßes nach der StV­ZO rechnen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Unbe­kann­ter beschä­digt Absi­che­rungs­ma­te­ri­al des Abschlepp­dien­stes nach Ver­kehrs­un­fall und fährt weiter

Kasen­dorf. Am 22.08.2023 kam es zwi­schen Kasen­dorf und Atzen­dorf in den Mit­tags­stun­den zu einem Ver­kehrs­un­fall. Als der geru­fe­ne Abschlepp­dienst mit der Ber­gung des ver­un­fall­ten Pkws beschäf­tigt war, fuhr ver­mut­lich ein grö­ße­res Kraft­fahr­zeug gegen eine zur Absi­che­rung auf­ge­stell­te Blitz­leuch­te und ein Falt­schild. Der Fah­rer setz­te im Anschluss sei­ne Fahrt fort, ohne sich um sei­ne Pflich­ten als Unfall­be­tei­lig­ter zu küm­mern. Am Absi­che­rungs­ma­te­ri­al ent­stand ein Scha­den von meh­re­ren hun­dert Euro. Die Tat­zeit konn­te von 14:00 Uhr bis 14:45 Uhr ein­ge­grenzt werden.

Ein Straf­ver­fah­ren wegen des uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort wur­de ein­ge­lei­tet. Die Poli­zei Kulm­bach bit­tet in die­sem Zusam­men­hang um Hinweise:

Wer kann Anga­ben zum gesuch­ten Fahr­zeug und/​oder Fah­rer machen?

Zeu­gen wer­den gebe­ten sich unter der Tele­fon­num­mer 09221/6090 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Kulm­bach in Ver­bin­dung zu setzen.

Brand im Maisfeld

Won­sees – Am Don­ners­tag, gegen 12.20 h, befuhr eine Pkw-Fah­re­rin die Staats­stra­ße 2189 von Thur­n­au kom­mend in Rich­tung Schir­ra­dorf. Hier nahm die auf­merk­sa­me Frau Rauch aus einem Mais­feld kom­mend wahr. Sie hielt an und sah eine Flam­men­bil­dung inner­halb des Mais­felds. Sie und eine wei­te­re Pkw-Fah­re­rin lösch­ten anschlie­ßen den Brand und setz­ten par­al­lel den Not­ruf ab. Die Feu­er­wehr Schir­ra­dorf war eben­falls vor Ort. Der betrof­fe­ne Päch­ter des Mais­fel­des konn­te kein Sach­scha­den fest­stel­len. An der Brand­stel­le konn­ten ein ver­schmor­tes Pla­stik­teil, eine Kar­tu­sche mit Indu­strie-/Schmier­fett, eine ver­schmor­te Socke und eine unver­sehr­te Schau­fel sicher­ge­stellt wer­den. Gegen „Unbe­kannt“ wur­de ein ent­spre­chen­des Straf­ver­fah­ren wegen Brand­stif­tung eingeleitet.

Wer hat hier­zu etwas beob­ach­tet oder kann Anga­ben zum Besit­zer der Gegen­stän­de machen?