Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

IPad aus Fahr­rad­ta­sche gestohlen

BAM­BERG. Vor dem Bür­ger­rat­haus in der Pro­me­na­de­stra­ße wur­de am Diens­tag­früh, zwi­schen 10.10 Uhr und 10.35 Uhr, aus einer Fahr­rad­ge­päck­ta­sche ein dort ver­stau­tes IPad der Mar­ke Apple, weiß, im Wert von 900 Euro gestoh­len. Die Poli­zei sucht unter Tel.: 0951/9129–210 Zeu­gen, die Hin­wei­se auf den Täter geben können.

34-Jäh­ri­ger hat­te Die­bes­gut dabei

BAM­BERG. Am Mitt­woch, kurz nach 15.30 Uhr, kon­trol­lier­te eine Poli­zei­strei­fe in der Pödel­dor­fer Stra­ße einen Auto­fah­rer. Bei der Durch­su­chung des Man­nes tauch­te bei ihm eine Sprit­ze und eine Tablet­te auf, die unter das Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz fällt. Zudem hat­te er noch meh­re­re hoch­wer­ti­ge Par­fums, drei Laut­spre­cher­bo­xen sowie eine Fla­sche Cognac dabei, wel­che der 34-Jäh­ri­ge gestoh­len hat­te. Er wird wegen Laden­dieb­stahls sowie wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz angezeigt.

Laden­dieb­stahl

BAM­BERG. Am Mitt­woch, kurz nach 18.30 Uhr, woll­ten zwei Män­ner im Alter von 45 und 18 Jah­ren aus einem Dis­coun­ter in der Vil­lach­stra­ße Lebens­mit­tel und Spi­ri­tuo­sen im Gesamt­wert von knapp 60 Euro steh­len. Die bei­den Lang­fin­ger wur­den von einer Ange­stell­ten dabei erwischt, wes­halb sie sich jetzt wegen Laden­dieb­stahls straf­recht­lich ver­ant­wor­ten müssen.

Unbe­kann­ter ent­wen­det Fahr­rad und Schu­he aus Mehrfamilienhaus

BAM­BERG. Aus einem Mehr­fa­mi­li­en­haus in der Gar­ten­stadt wur­den zwi­schen Sonn­tag und Mitt­woch gleich zwei Dieb­stäh­le ver­übt. Zum einen wur­den einem Bewoh­ner zwei Paar Schu­he vor sei­ner Woh­nungs­tü­re im Gesamt­wert von 260 Euro gestoh­len. Der zwei­te Dieb­stahl pas­sier­te dann aus einem ver­schlos­se­nen Kel­ler, der auf­ge­bro­chen wur­de. Hier­aus wur­de ein blau­es Moun­tain-Bike der Mar­ke Giant im Zeit­wert von ca. 2400 Euro gestohlen.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Pra­xis­schild mit Filz­stift beschmiert

BAM­BERG. Zwi­schen Mon­tag und Diens­tag wur­de ein Pra­xis­schild mit schwar­zen Filz­stift beschmiert. Der Sach­scha­den wird auf etwa 100 Euro bezif­fert, wes­halb die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 ent­ge­gen nimmt.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. In der Gau­stadter Haupt­stra­ße wur­de am Mitt­woch, zwi­schen 08.50 Uhr und 13.45 Uhr, die lin­ke Stoß­stan­ge eines blau­en BMW ange­fah­ren. Der unbe­kann­te Unfall­ver­ur­sa­cher rich­te­te an dem Auto Sach­scha­den in Höhe von etwa 1000 Euro an und flüch­te­te anschließend.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

BAM­BERG. Sach­scha­den von etwa 2500 Euro wur­de an einer Schieß­bu­de, die am Lein­ritt zur Sand­kirch­weih auf­ge­stellt wur­de, ange­rich­tet. Der Scha­den wur­de zwi­schen Diens­tag, 16.00 Uhr und Mitt­woch, 07.00 Uhr, an der Alu­r­am­pe ange­rich­tet, wo etwa 14 Lam­pen ange­fah­ren wurden.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

20-Jäh­ri­ger schlägt im Streit mit Wein­fla­sche zu

BAM­BERG. Am Don­ners­tag­früh, kurz nach Mit­ter­nacht, gerie­ten zwei Män­ner auf der Unte­ren Brücke aus unge­klär­ter Ursa­che in Streit. In des­sen Ver­lauf schlug ein 20-jäh­ri­ger eine Wein­fla­sche auf den Kopf sei­nes 38-jäh­ri­gen Kon­tra­hen­ten, der dadurch eine klei­ne Kopf­platz­wun­de davon­trug, die im Kran­ken­haus behan­delt wer­den musste.

Eigen­tü­mer von Fahr­rä­dern gesucht

Die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt ist auf der Suche nach den recht­mä­ßi­gen Eigen­tü­mern von fol­gen­den drei Rädern:

Her­ren-Hard­tail-MTB Dec­a­th­lon BTWIN Rock­ri­der, schwarz, 24 Gän­ge, 27 Zoll, Feder­ga­bel, ohne Stän­der, Licht, Schutz­ble­che und Kat­zen­au­gen, auf­fäl­lig: Misch­be­rei­fung: Hut­chin­son Toro hin­ten, BTWIN Tube­l­ess­re­a­dy AERO Trail vorne

Damen-City­bike ZÜND­APP Red 2.0 Com­fort Line, weiß, 3‑Gang Naben­schal­tung, tie­fer Ein­stieg, Gepäck­trä­ger oran­ge, schwar­zer Fahr­rad­korb, wei­ßer Sat­tel, schwarz-blaue Klin­gel („Ich dreh am Rad!“), auf­fal­lend: Schutz­ble­che oran­ge, Licht mit Dyna­mo, Stän­der Mit­te links

Her­ren-Hard­tail-City­bike, Mar­ke unbe­kannt, 28 Zoll, Schutz­ble­che: schwarz, Metall, schwar­zer Gepäck­trä­ger, Licht vo. und hi. mit Dyna­mo, Fel­gen­brem­sen, schwar­zer Sat­tel, auf­fal­lend: ver­chrom­te Kur­beln und Peda­len, Feder­ga­bel vor­ne, schwar­ze Klin­gel links, Brems­he­bel sil­ber, Stän­der Mit­te links

Soll­ten Sie den oder die Besit­zer ken­nen oder hier ihr eige­nes, vor dem 01.08.23 ent­wen­de­tes Fahr­rad ver­mu­ten, set­zen Sie sich bit­te mit der Poli­zei Bam­berg unter 0951/9129–0 in Verbindung.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Sach­be­schä­di­gun­gen

STRUL­LEN­DORF. Die lin­ke Fahr­zeug­sei­te eines grau­en Pkw, Citro­en Ber­lin­go, ver­kratz­te ein Unbe­kann­ter am Mitt­woch, zwi­schen 07.15 und 15.45 Uhr. Der Pkw park­te zur Tat­zeit im Stockweg.

Wer hat ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Ver­kehrs­un­fäl­le

VIER­ETH-TRUN­STADT. Eine leicht ver­letz­te Per­son sowie Sach­scha­den von ins­ge­samt ca. 10.000 Euro sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls, der sich am Mitt­woch­abend ereig­ne­te. Auf einem Flur­be­rei­ni­gungs­weg, der par­al­lel zur Staats­stra­ße ver­läuft, stieß ein 28-jäh­ri­ger Quad­fah­rer nach einer Kur­ve fron­tal mit dem ent­ge­gen­kom­men­den Pkw, VW Pas­sat, einer 39-Jäh­ri­gen zusam­men. Mit leich­ten Ver­let­zun­gen muss­te der 28-Jäh­ri­ge durch den Ret­tungs­dienst ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert wer­den. Die bei­den nicht mehr fahr­be­rei­ten Unfall-Fahr­zeu­ge wur­den abgeschleppt.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

HALL­STADT. Fri­sche Unfall­schä­den stell­te eine 25-Jäh­ri­ge am Diens­tag­abend an ihrem Pkw, Seat Leon fest. Zwi­schen 17.20 und 18.20 Uhr stieß ein noch unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer gegen die lin­ke Sei­te ihres grau­en Pkw, der auf dem Park­platz eines Sport­stu­di­os in der Dr.-Robert-Pfleger-Straße stand. Obwohl ein Scha­den von etwa 1.500 Euro ent­stand, fuhr der Ver­ur­sa­cher davon, ohne sei­ner Unfall­mel­de­pflicht nachzukommen.

Zeu­gen der Unfall­flucht wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

WIN­DI­SCH­LET­TEN. Beim anein­an­der Vor­bei­fah­ren streif­ten sich am Mitt­woch­nach­mit­tag in der Zap­fen­dor­fer Stra­ße die jewei­li­gen Außen­spie­gel zwei­er Lkw. Dabei brach der Außen­spie­gel am Lkw eines 60-Jäh­ri­gen ab. Ohne sich um den ent­stan­de­nen Scha­den von ca. 500 Euro zu küm­mern, setz­te der Ver­ur­sa­cher sei­ne Fahrt fort. Mit dem abge­le­se­nen Kenn­zei­chen konn­ten die Unfall­fluch­ter­mitt­lun­gen sofort auf­ge­nom­men werden.

Son­sti­ges

STRUL­LEN­DORF. Zu einem Fett­brand kam es am Mitt­woch­nach­mit­tag in einem Anwe­sen in der Forch­hei­mer Stra­ße. Dort ent­zün­de­te sich auf dem Küchen­herd hei­ßes Öl in einem Topf. Den bren­nen­den Topf woll­te eine 19-Jäh­ri­ge rasch ins Freie brin­gen. Dabei ver­schüt­te­te sie hei­ßes Öl über ihr rech­tes Bein. Auch ein 13-jäh­ri­ger Jun­ge erlitt dabei leich­te Brand­ver­let­zun­gen am Fuß. Zur Behand­lung wur­den Bei­de ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert. Durch die Feu­er­wehr muss­te die Woh­nung gelüf­tet wer­den. Ins­ge­samt ent­stand ein Scha­den von ca. 1.000 Euro an der Dunst­ab­zugs­hau­be sowie durch Rauch­spu­ren in der gan­zen Küche.

SCHESS­LITZ. Mit etwa 40 Ein­satz­kräf­ten rück­ten am Mitt­woch­nach­mit­tag die Feu­er­weh­ren aus Scheß­litz, Bur­gel­lern, Straß­giech, Burg­le­s­au und Schlap­pen­reuth aus, nach­dem im Dach­stuhl­be­reich eines Anwe­sens in der Zecken­dor­fer Stra­ße star­ke Rauch­ent­wick­lung fest­ge­stellt wur­de. Nach kur­zer Zeit konn­te der Schwel­brand durch die Feu­er­wehr-Ein­satz­kräf­te unter Kon­trol­le gebracht und abge­löscht wer­den. Ver­mut­lich löste der tech­ni­sche Defekt eines Kühl­schran­kes im 1. Stock des Anwe­sens den Brand aus. Der ins­ge­samt ent­stan­de­ne Scha­den wird auf ca. 35.000 geschätzt.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Beim Ein­fah­ren auf die Auto­bahn Vor­fahrt missachtet

Hall­stadt. Am Mitt­woch­mor­gen woll­te die 42-jäh­ri­ge Fah­re­rin eines Klein­trans­por­ters bei der Anschluss­stel­le Bam­berg auf die A70 in Rich­tung Bay­reuth auf­fah­ren. In der Bau­stel­le über­sah sie dabei einen Lkw mit 30-jäh­ri­gem Fah­rer, der sich bereits auf der Haupt­fahr­bahn befand und miss­ach­te­te des­sen Vor­fahrt. Es kam zu einem leich­ten Zusam­men­stoß, der noch glimpf­lich ver­lief. Nie­mand wur­de ver­letzt und der Lkw blieb unbe­schä­digt; ledig­lich am Klein­trans­por­ter der Unfall­ver­ur­sa­che­rin ent­stand ein Scha­den von ca. 4.000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Täter­auf­griff nach Dieb­stahl in der Oberfrankenhalle

Bay­reuth. Bereits am Diens­tag, 22.08.2023, wur­de in den Abend­stun­den aus den Gebäu­den am Sport­park in Bay­reuth ein dort abge­stell­ter Ruck­sack mit­samt Inhalt durch einen zunächst unbe­kann­ten Täter ent­wen­det. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich hier­bei auf einen hohen dreit­stel­li­gen Betrag. In den frü­hen Mor­gen­stun­den des 24.08.2023 kon­trol­lier­te eine Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt einen amts­be­kann­ten 16-jäh­ri­gen Bay­reu­ther am Beginn der Albrecht-Dürer-Stra­ße und konn­te hier­bei einen Teil des Die­bes­gu­tes bei die­sem auf­fin­den. Der Min­der­jäh­ri­ge wur­de anschlie­ßend sei­ner Mut­ter über­ge­ben, er muss sich nun für den Dieb­stahl straf­recht­lich verantworten.

Zwei Ein­brü­che und ein Ver­such – Zeugenaufruf

BAY­REUTH. In den ver­gan­ge­nen Tagen bra­chen Unbe­kann­te in zwei Woh­nun­gen in Bay­reuth ein. Beim drit­ten Mal blieb es bei einem ver­such­ten Ein­bruch. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevölkerung.

Am Mitt­woch­vor­mit­tag, zwi­schen 8 Uhr und 11.30 Uhr, ver­schaff­ten sich die Täter gewalt­sam Zutritt zu einer Woh­nung eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses am Men­zel­platz in Bay­reuth. Sie erbeu­te­ten Bar­geld im Wert einer nied­ri­gen drei­stel­li­gen Sum­me und Schmuck. Der Sach­scha­den muss noch ermit­telt werden.

Anschlie­ßend ver­such­ten sie ihr Glück bei der Nach­bar­woh­nung, wur­den jedoch von Anwoh­nern bemerkt und ergrif­fen uner­kannt die Flucht.

Im Zeit­raum von Sonn­tag bis Mitt­woch­abend, 19.30 Uhr, bra­chen Die­be in die Woh­nung eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses im Rück­ert­weg in Bay­reuth ein. Sie durch­wühl­ten alle Zim­mer und stah­len Bar­geld im Wert einer mitt­le­ren drei­stel­li­gen Sum­me. Der Sach­scha­den beträgt etwa 50 Euro.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth führt die Ermitt­lun­gen in allen drei Fäl­len und bit­tet um Zeu­gen­hin­wei­se. Wer sach­dien­li­che Hin­wei­se zu den Taten machen kann, wird gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506–0 bei der Kri­po Bay­reuth zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

3 mal allein­ver­schul­de­ter Unfall

Wie­sent­tal. Ein 36-jäh­ri­ger E‑Mountainbiker stürz­te allein­be­tei­ligt beim Befah­ren eines Wald­we­ges ober­halb von Mug­gen­dorf. Dabei zog er sich eine Schul­ter­ver­let­zung zu, die im Kli­ni­kum Forch­heim behan­delt wur­de. Am Fahr­rad selbst ent­stand mini­ma­ler Scha­den in Form von Kratzern.

Unter­lein­lei­ter. Ein 22-jäh­ri­ger Eber­mann­städ­ter stürz­te am Mitt­woch­abend mit sei­ner Sim­son, als er zwi­schen Veil­bronn und Unter­lein­lei­ter den dor­ti­gen Fahr­rad­weg befuhr. In einem leicht abschüs­si­gen Teil der Strecke kam er vom Weg ab, stürz­te in der angren­zen­den Wie­se und ver­letz­te sich dabei so, dass er anschlie­ßend mit dem Ret­tungs­dienst ins Kran­ken­haus gebracht wer­den musste.

Göß­wein­stein. Am Mitt­woch­nach­mit­tag ver­lor eine 87-Jäh­ri­ge die Kon­trol­le über ihren Renault. Sie kam auf der Fahrt zwi­schen Beh­rin­gers­müh­le und Sach­sen­müh­le nach rechts von der Fahr­bahn ab, fuhr dort eine Böschung hin­auf und gegen einen Erd­hü­gel, der das Fahr­zeug auf die Stra­ße zurück­schleu­der­te. Dabei wur­de sie ledig­lich leicht ver­letzt, der Renault ist reif für die Schrott­ver­wer­tung und die Stra­ße muss­te für anschlie­ßen­de Rei­ni­gungs­ar­bei­ten kurz­zei­tig gesperrt werden.

200,- € Belohnung

Nie­derm­irsberg. In einem Wald­stück des Flur­be­reichs Esch­höl­zer lager­ten Unbe­kann­te auf ca. 4 Qua­drat­me­tern Beton­ab­bruch ab, der mit Hecken­schnitt und Grün­gut abge­deckt wur­de. Für einen Hin­weis, der zum Täter führt, wur­den vom Geschä­dig­ten 200,- € aus­ge­lobt. Wer also Hin­wei­se dazu geben kann, wer der Umwelt­frev­ler ist, bit­te bei der Poli­zei Eber­mann­stadt anru­fen: 09194/7388–0.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Am Diens­tag­nach­mit­tag park­te eine 62-Jäh­ri­ge ihren Pkw der Mar­ke Sko­da gegen 14:00 Uhr hin­ter dem Geschäfts­ge­bäu­de eines Ein­kauf­mark­tes in der Wil­ly-Brandt-Allee. Als sie gegen 20:20 Uhr zu ihrem Fahr­zeug zurück­kehr­te, stell­te sie einen fri­schen Unfall­scha­den auf der Bei­fah­rer­sei­te fest. Obwohl ein Sach­scha­den in Höhe von etwa 5.000.- EUR ent­stan­den war, ent­fern­te sich der Unfall­ver­ur­sa­cher uner­laubt von der Unfall­stel­le. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim ent­ge­gen (Tel.: 09191/7090–0).

Dieb­stäh­le

Neun­kir­chen am Brand. Am Mitt­woch­vor­mit­tag erle­dig­te eine 47-Jäh­ri­ge ihre Ein­käu­fe in einem Super­markt Zum Neun­tag­werk. Hier­zu band sie ihren Hund, einen schwarz-brau­nen Zwerg­pin­scher, mit einer Hun­de­lei­ne an den vor dem Geschäft befind­li­chen Fahr­rad­stän­dern fest. Im Zeit­raum zwi­schen 11:05 Uhr und 11:17 Uhr ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter den Hund mit­samt der Lei­ne. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf etwa 615.- EUR. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen (Tel.: 09191/7090–0)

Son­sti­ges

Forch­heim. Am spä­ten Mitt­woch­nach­mit­tag befuhr ein 43-Jäh­ri­ger mit sei­nem Pkw die Äuße­re Nürn­ber­ger Stra­ße. Als er einen dort auf­ge­stell­ten Blit­zer bemerk­te, hielt er an, stieg aus und woll­te gegen das Blitz­ge­rät uri­nie­ren. Der Ver­ant­wort­li­che der Ver­kehrs­über­wa­chung konn­te dies jedoch ver­hin­dern und die Poli­zei ver­stän­di­gen. Da die Beam­ten beim Pkw-Fah­rer Alko­hol­ein­fluss fest­stell­ten und ein Alko­test einen Wert von 1,2 Pro­mil­le ergab, wur­de des­sen Wei­ter­fahrt unter­bun­den und eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt. Er muss sich nun straf­recht­lich verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Ran­da­le auf dem Sportgelände

MICHEL­AU i.OFr. – SCHWÜRBITZ/ LICH­TEN­FELS. In der Zeit zwi­schen Diens­tag, 19:30 Uhr und Mitt­woch, 16:30 Uhr ver­wü­ste­ten bis­lang unbe­kann­te Täter das Sport­ge­län­de des FC Schwür­bitz. Hier­bei wur­den meh­re­re Müll­kü­bel beschä­digt, Bier­tisch­gar­ni­tu­ren umge­wor­fen und der Was­ser­hahn der Schuhz­putz­wan­ne über meh­re­re Stun­den auf­ge­dreht. Zeu­gen, die Wahr­neh­mun­gen zu den Beschä­di­gun­gen gemacht haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 in Ver­bin­dung zu setzen.

Sach­be­schä­di­gung bei Einkaufsmarkt

BAD STAF­FEL­STEIN. Am Mitt­woch­mor­gen stell­te eine Ver­käu­fe­rin beim Auf­sper­ren eines Super­mark­tes in der Bam­ber­ger Stra­ße eine Beschä­di­gung am Unter­stell­dach für die Ein­kaufs­wä­gen fest. Ein unbe­kann­ter Täter warf in der Nacht von Diens­tag auf Mitt­woch einen Stein durch ein Glas­seg­ment der Außen­wand, wel­ches hier­bei zer­brach. Der Stein wur­de auf­ge­fun­den und sicher­ge­stellt. Der Sach­scha­den wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Sach­dien­li­che Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tel.-Nr. 09571/95200 entgegen.