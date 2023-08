Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Taxi­fah­rer unter Alkoholeinfluss

Beam­te der Erlan­ger Poli­zei zogen am Mitt­woch einen Taxi­fah­rer mit über einem Pro­mil­le aus dem Verkehr.

Am Mitt­woch­nach­mit­tag ging bei der Erlan­ger Poli­zei die Mit­tei­lung über ein Taxi ein, das in Schlan­gen­li­ni­en fah­ren wür­de. Laut den Zeu­gen geriet das Taxi mehr­fach auf die Gegen­fahr­bahn und kol­li­dier­te fast mit der Außenschutzplanke.

Eine Strei­fen­be­sat­zung konn­te das Taxi in der Dechs­endor­fer Stra­ße anhal­ten. Bei der Kon­trol­le schlug den Beam­ten eine deut­li­che Alko­hol­fah­ne ent­ge­gen. Ein Atem­al­ko­hol­test bei dem 66-jäh­ri­gen Taxi­fah­rer ergab einen Wert von 1,12 Promille.

Der Taxi­fah­rer muss­te sich einer Blut­pro­be unter­zie­hen sei­nen Füh­rer­schein sowie den Fahr­gas­be­för­de­rungs­schein stell­ten die Poli­zei­be­am­ten auf Anord­nung der Staats­an­walt­schaft sicher.

Glück­li­cher­wei­se befan­den sich in dem Taxi kei­ne Fahrgäste.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land und Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

Her­zo­gen­au­rach – Am Mitt­woch­nach­mit­tag wur­de ein in einer Park­bucht in der Würz­bur­ger Stra­ße 15 abge­stell­ter schwar­zer Pkw Seat Ate­ca ange­fah­ren und beschä­digt. Das ande­re Fahr­zeug ist anschei­nend zu nah an dem lin­ken Außen­spie­gel des Seat vor­bei­ge­fah­ren, der dadurch gebro­chen ist. Der Scha­den beläuft sich auf meh­re­re hun­dert Euro.

Gro­ßen­see­bach – Von Diens­tag auf Mitt­woch wur­de ein sil­ber­ner VW Golf Plus an der Front­stoß­stan­ge durch ein ande­res Fahr­zeug beschä­digt. Der Golf stand ord­nungs­ge­mäß am rech­ten Fahr­bahn­rand im Lin­den­weg. Nach dem Unfall­ver­ur­sa­cher wird gefahn­det. Es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von meh­re­ren tau­send Euro.

In bei­den Fäl­len bit­tet die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach um Zeu­gen­hin­wei­se unter Tel.-Nr. 09132/78090.

Meh­re­re Ladendiebstähle

Her­zo­gen­au­rach – In ver­schie­de­nen Spor­tout­lets kam es gestern im Ver­lau­fe des spä­ten Nach­mit­ta­ges bzw. frü­hen abends zu Laden­dieb­stäh­len. Dabei ent­wen­de­te ein Pär­chen im Alter von 36 und 33 Jah­ren meh­re­re Beklei­dungs­ar­ti­kel im Gesamt­wert von über 200,- EUR.

Der auf­merk­sa­me Laden­de­tek­tiv konn­te die Tat­ver­däch­ti­gen stel­len und der Poli­zei übergeben.

Ein wei­te­rer 42-Jäh­ri­ger ent­wen­de­te ein Paar Sport­schu­he im Wert von knapp unter 40,- EUR und wur­de eben­falls dabei erwischt.

Gegen alle Beschul­dig­ten wur­den Haus­ver­bo­te für die jewei­li­gen Geschäf­te aus­ge­spro­chen und ent­spre­chen­de Straf­ver­fah­ren wegen Laden­dieb­stahls eingeleitet.