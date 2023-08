Die Elters­dor­fer Stra­ße ist wäh­rend des Fest­be­triebs der Kirch­weih zwi­schen Egi­di­en­platz und der Ein­mün­dung der Wen­zel­stra­ße gesperrt. Ab Mitt­woch, 30. August 2023 mit Betriebs­be­ginn bis Diens­tag, 5. Sep­tem­ber 2023 bis vor­aus­sicht­lich 18:00 Uhr fah­ren die Lini­en 294 und N29 des­halb eine Umlei­tung. Die Umlei­tungs­strecke führt über die Wen­zel­stra­ße, Alfred-Mehl-Stra­ße, Wein­stra­ße, Egi­di­en­stra­ße und Webichgasse.

Die Hal­te­stel­le Egi­di­en­kir­che in Rich­tung Innen­stadt kann nicht bedient wer­den. Ersatz­hal­te­stel­len wer­den in der Alfred-Mehl-Stra­ße, kurz vor der Ein­mün­dung in die Wein­stra­ße, eingerichtet.

Am Sonn­tag, 3. Sep­tem­ber 2023 fin­det zwi­schen 13:00 Uhr und 16:00 Uhr ein Fest­um­zug statt. Wäh­rend die­ser Zeit endet die Linie 294 an der Hal­te­stel­le Weidenweg.