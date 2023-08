Auch in die­sem Jahr wird der „Ebser Ker­wa Glubb“ auf dem Markt­platz in Eber­mann­stadt die Kirch­weih aus­rich­ten, wie immer am 2. Septemberwochenende.

Das Pro­gramm

Don­ners­tag, 07. Sep­tem­ber 2023

18.00 Uhr: Fest­bier-Anstich, Schlachtschüssel

Frei­tag, 08. Sep­tem­ber 2023

17.00 Uhr: Festbetrieb

19.00 Uhr: Rock und Metal mit „Audio Gun“

Sams­tag, 09. Sep­tem­ber 2023

08.00 Uhr: Kin­der­floh­markt in der Obe­ren Hauptstraße

16.00 Uhr: Baum­auf­stel­len mit Kaf­fee und Küchla-Verkauf

19.00 Uhr: Gaudi-Rock’n’Roll mit „Essig und Öl“

Sonn­tag, 10. Sep­tem­ber 2023

10.00 Uhr: Fest­got­tes­dienst in der Marienkapelle

11.30 Uhr: Mit­tags­tisch mit „FBI“

Mal­wett­be­werbs und Kinderschminken 17.00 Uhr: Bet­zen­au­stan­zen und Ker­wa­aus­klang mit der „Blas­ka­pel­le

Gremsdorf“

Frei­er Ein­tritt an allen Tagen!