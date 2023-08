Neun­kir­chen am Brand. Am Mitt­woch­vor­mit­tag erle­dig­te eine 47-Jäh­ri­ge ihre Ein­käu­fe in einem Super­markt Zum Neun­tag­werk. Hier­zu band sie ihren Hund, einen schwarz-brau­nen Zwerg­pin­scher, mit einer Hun­de­lei­ne an den vor dem Geschäft befind­li­chen Fahr­rad­stän­dern fest. Im Zeit­raum zwi­schen 11:05 Uhr und 11:17 Uhr ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter den Hund mit­samt der Lei­ne. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf etwa 615.- EUR. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen (Tel.: 09191/7090–0)