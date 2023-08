Zer­ti­fi­zie­rung an der Genuss­aka­de­mie Bayern

Neue Exper­tin­nen und Exper­ten für Kräu­ter und Gewür­ze: Die Genuss­aka­de­mie Bay­ern am Kom­pe­tenz­zen­trum für Ernäh­rung (KErn) hat im Juli 31 Teil­neh­men­den das Zer­ti­fi­kat Gewürz-Som­me­lier/-ière® ver­lie­hen. Nach drei­mo­na­ti­ger Fort­bil­dung nut­zen die Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten ihr beruf­li­ches Fach­wis­sen künf­tig zum Bei­spiel in der Pro­dukt­ent­wick­lung, in der Gastro­no­mie, im Ernäh­rungs­hand­werk und im Verkauf.

Die Qua­li­fi­zie­rung Gewürz-Som­me­lier/-ière® rich­tet sich an Fach­kräf­te der Ernäh­rungs­bran­che. An 13 Fort­bil­dungs­ta­gen set­zen sich die Teil­neh­men­den inten­siv mit Gewür­zen und Kräu­tern aus­ein­an­der – von der Geschich­te, über Ein­kauf und Qua­li­tät bis hin zur Gewürz-Sen­so­rik. Auch der bio­lo­gi­sche Gewürz-Anbau und die Erstel­lung von Gewürz­kom­po­si­tio­nen ste­hen auf dem Stun­den­plan. Ein sen­so­ri­sches Grund­la­gen­mo­dul sowie Ein­hei­ten zu den The­men Heil- und Gesund­heits­wir­kung, Mar­ke­ting und Kom­mu­ni­ka­ti­on sowie Wild­kräu­ter ver­voll­stän­di­gen das Fortbildungsprogramm.

Ihr Wis­sen stel­len die ange­hen­den Som­me­liers und Som­me­liè­ren abschlie­ßend in einer schrift­li­chen und münd­li­chen Prü­fung unter Beweis. Wer bei­des besteht, darf sich fort­an Gewürz-Som­me­lier® oder Gewürz-Som­me­liè­re® nen­nen. 38 Teil­neh­men­de tra­ten in die­sem Jahr zur Prü­fung an – 31 konn­ten das Zer­ti­fi­kat erwer­ben. Zur bestan­de­nen Prü­fung gra­tu­lier­ten Dr. Chri­stia­ne Brun­ner und Robin Ehr­hardt vom KErn, Klaus-Peter Söll­ner, Vor­sit­zen­der der Genuss­re­gi­on Ober­fran­ken, sowie Frank Alex­an­der Küh­ne, Vor­sit­zen­der Stif­tungs­vor­stand der Adalbert-Raps-Stiftung.

Hin­ter­grund

Die Genuss­aka­de­mie Bay­ern am Kom­pe­tenz­zen­trum für Ernäh­rung (KErn) ist Teil der 2016 ins Leben geru­fe­nen Pre­mi­um­stra­te­gie für Lebens­mit­tel des Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­ums für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten (StM­ELF). Das Pro­jekt soll den Men­schen die sinn­li­che Erfah­rung rund um hoch­wer­ti­ge Lebens­mit­tel wie­der näher­brin­gen. So kön­nen sie wert­schät­zen, was sie essen und trin­ken, und eine bewuss­te Wahl tref­fen. Neben der Welt der Gewür­ze ist an der Genuss­aka­de­mie Bay­ern auch die Qua­li­fi­zie­rung zum Som­mer­lier/-ière für Edel­brän­de, Käse oder Milch möglich.

Die näch­ste Mög­lich­keit zur Qua­li­fi­zie­rung Gewürz-Som­me­lier/-ière® ist für 2024 geplant. Inter­es­sen­ten kön­nen sich bereits jetzt per E‑Mail an genussakademie@​kern.​bayern.​de unver­bind­lich vor­mer­ken las­sen. Nähe­re Infor­ma­tio­nen zu den Aus­bil­dungs­in­hal­ten gibt es unter www​.genuss​aka​de​mie​.bay​ern​.de/​g​e​w​u​e​r​z​-​s​o​m​m​e​l​ier