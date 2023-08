Jah­res­aus­stel­lung des Bun­des frän­ki­scher Künst­ler endet am 01. September

Nur noch bis zum 01. Sep­tem­ber ist sie zu sehen, die Jah­res­aus­stel­lung des Bun­des frän­ki­scher Künst­ler auf der Kulm­ba­cher Plas­sen­burg. Sie gilt als eine der renom­mier­te­sten Kunst­schau­en Fran­kens. Heu­er sind 101 Künst­le­rin­nen und Künst­ler mit 165 Wer­ken vertreten.

In der Gro­ßen Hof­stu­be der Plas­sen­burg prä­sen­tie­ren frän­ki­sche und dem Fran­ken­land ver­bun­de­ne Künst­le­rin­nen und Künst­ler in einem außer­ge­wöhn­li­chen Ambi­en­te ihre Wer­ke. Die künst­le­ri­sche Band­brei­te reicht von Male­rei, Skulp­tur, Objekt, Foto­gra­fie bis hin zu Video­kunst und Installation.

Der Bund unter­stützt zudem zwei Pro­jek­te von Künst­le­rin­nen. Mari­on Koty­ba greift zusam­men mit Schü­le­rin­nen und Schü­lern der Fried­rich-Baur-Schu­le Stadt­stein­ach das brand­ak­tu­el­le The­ma „Natur und Kli­ma“ auf. 18 Kunst­wer­ke sind dazu entstanden.

„Sou­ve­nir oder die Fäden der Erin­ne­rung“ nennt Petra Anne­ma­rie Schlei­fen­hei­mer ihr Kunst­pro­jekt, für das sie im Zeit­raum der Jah­res­aus­stel­lung quer durch Fran­ken unter­wegs ist. An unter­schied­li­chen Orten arbei­tet sie an einem Objekt aus roter Recyclingwolle.

„Mei­ne Idee ist es, künst­le­ri­sche Pro­zes­se im öffent­li­chen Raum sicht­bar zu machen. Gleich­zei­tig neh­me ich Gedan­ken, Träu­me und Erin­ne­run­gen von den Men­schen auf, denen ich im Lauf mei­nes Weges begeg­ne. Somit ver­knüp­fe ich den Faden der Kunst mit dem des Erin­nerns“, erklärt Schlei­fen­hei­mer ihr ein­zig­ar­ti­ges Pro­jekt. Die Künst­le­rin doku­men­tiert ihre „work in pro­gress“ in kur­zen Fil­men, die zeit­gleich in der Gro­ßen Hof­stu­be zu sehen sind.

Die Künst­le­rin und Ehren­prä­si­den­tin des Bun­des Frän­ki­scher Künst­ler, Frau Ange­li­ka Kand­ler Seegy aus Nürn­berg, wird dar­über hin­aus mit einer eige­nen Son­der­aus­stel­lung, die gut 20 Wer­ke umfasst, gewürdigt.

Der Ein­tritt zur Aus­stel­lung ist im regu­lä­ren Muse­ums­ein­tritt für das Land­schafts­mu­se­um Ober­main ent­hal­ten. Zur Plas­sen­burg ver­kehrt die Stadt­bus­li­nie 5 ab Hal­te­stel­le Klostergasse.

Die Finis­sa­ge der Jah­res­aus­stel­lung ist am Sams­tag, 02. Sep­tem­ber 2023, um 14.30 Uhr in der Gro­ßen Hof­stu­be der Plas­sen­burg zusam­men mit dem Lite­ra­tur­ver­ein Kulmbach.