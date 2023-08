Herz­li­che Ein­la­dung an alle, die mit­fah­ren möch­ten – mär­chen­haf­ter Aus­flug zum Schloss See­hof mit dem Eli­sa­beth-Ver­ein Pot­ten­stein e.V. am Sams­tag, den 16. Sep­tem­ber. Wir fah­ren zusam­men zum Schloss See­hof nach Mem­mels­dorf. Das Café im Schloss­park lädt ein zu einer gro­ßen Aus­wahl von Kuchen und Tor­ten. Dort wer­den wir uns bei Kaf­fee und Kuchen für die Schloss­füh­rung stär­ken, wel­che im Anschluss für uns ange­bo­ten wird. Soll­te das Wet­ter nicht mit­spie­len, kön­nen wir uns auch innen auf­hal­ten. Bei der span­nen­den Füh­rung wer­den wir unter ande­rem erfah­ren, dass Schloss See­hof eine ehe­ma­li­ge Som­mer­re­si­denz und Jagd­schloss der Bam­ber­ger Fürst­bi­schö­fe war. Es wird von einem gro­ßen Gar­ten umschlos­sen, der ehe­mals im Stil des Roko­kos gestal­tet war. Las­sen wir uns überraschen!

Der Bus, das Schloss und das Café mit Toi­let­ten sind bar­rie­re­frei und auch für Roll­stüh­le geeig­net. Unko­sten­bei­trag: 10,00 €, die im Bus ein­ge­sam­melt wer­den (Bus, Kaf­fee u. Ein­tritt). Anmel­dun­gen ab sofort und bit­te bis spä­te­stens Frei­tag, 08.09.2023 wegen der Aus­wahl der Grö­ße des Bus­ses. Tel.: 0151/542 405 79 (Anruf­be­ant­wor­ter) oder in der Liste ein­tra­gen im Eli­sa­beth-Läd­la oder bei Schmitt´s Aller­lei in der Haupt­stra­ße 24 in Pottenstein.

Abfahrt 13.00 Uhr in Pot­ten­stein, Minigolfplatz.

Wei­te­re Zustei­ge­mög­lich­kei­ten, je nach Anmeldung.