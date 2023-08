Das 49-Euro-Ticket ist eine tol­le Gele­gen­heit im Som­mer in der Regi­on auf Ent­deckungs­tour zu gehen und einen abwechs­lungs­rei­chen Urlaub daheim zu ver­brin­gen – gün­stig und umwelt­scho­nend. Die Aus­flugs­tipps des Hei­mat­lot­sen bie­ten Inspi­ra­tio­nen für Fami­li­en­ban­de, Best Fri­ends, Ener­gie­bün­del oder Frisch­luft­fans. Die Hei­ma­trei­sen lot­sen durch alle 15 Tou­ris­mus­re­gio­nen der Metro­pol­re­gi­on, sind hand­ver­le­sen, über­sicht­lich auf­be­rei­tet und gut mit dem ÖPNV erreichbar.

Bei einer der neu­en Hei­ma­trei­sen bei­spiels­wei­se kom­men Schluch­ten­for­scher und Was­ser­rat­ten gera­de bei hei­ßen Tem­pe­ra­tu­ren im frän­ki­schen Seen­land auf ihre Kosten. Auf einer 10-km-Wan­der­tour von der Hop­fen­stadt Spalt bis zum Brom­b­ach­see war­ten abwech­lungs- und action­rei­che Sta­tio­nen dar­auf erkun­det zu wer­den. Im histo­ri­schen Korn­haus erfah­ren Besucher:innen in einer inter­ak­ti­ven Aus­stel­lung mehr über den Anbau und das Bier­brau­en. In den Fels­spal­ten des Schnitt­lin­ger Lochs oder in der Sand­stein­schlucht las­sen sich für einen Moment die Stil­le und küh­le­re Luft genie­ßen – mit einem Aus­blick auf die bizar­ren Fels­for­ma­tio­nen. Wei­ter geht es in den Baum­wip­feln des Aben­teu­er­wal­des Endern­dorf und abschlie­ßend an Deck der MS Brombachsee.

Mit Burg Dage­stein, der Vil­saue und dem Tür­mer­mu­se­um ist Vils­eck das per­fek­te Ziel für einen Tages­aus­flug im Baye­ri­schen Jura: Der Tag beginnt mit einer Erfri­schung im Höhen­schwimm­bad Vils­eck; bei etwas fri­sche­ren Tem­pe­ra­tu­ren ist eine der Fami­li­en- wan­de­run­gen eine attrak­ti­ve Alter­na­ti­ve. Im Anschluss ste­hen das erste deut­sche Tür­mer- muse­um und Burg Dame­stein auf dem Pro­gramm. In den Vil­sau­en, einem tol­len Nah­erho­lungs­ge­biet, kann der Tag ent­spannt ausklingen.

Eine Kom­bi­na­ti­on aus Radeln und Wan­dern gibt es im Fich­tel­ge­bir­ge rund um den Och­sen­kopf. Mit acht Sta­tio­nen bie­tet die­se Hei­ma­trei­se ein tol­les Pro­gramm für einen Wochen­end­aus­flug, inkl. Über­nach­tungs­ver­zeich­nis. Der Alpi­ne Coa­ster, ein Bad im Fich­tel­see, eine Gip­fel­wan­de­rung, ein Berg­werk, der Wild­park Mehl­meisl und vie­les mehr war­ten auf ech­te Heimat-Entdecker.

Egal ob Fami­li­en­ban­de, Best Fri­ends, Ener­gie­bün­del oder Frisch­luft­fans – hier kom­men alle auf ihre Kosten. Unter www​.hei​mat​lot​se​.de sind inzwi­schen 24 Hei­ma­trei­sen aus allen 15 Tou­ris­mus­re­gio­nen der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg über­sicht­lich und struk­tu­riert auf­be­rei­tet. Zu jeder Tour gibt es gastro­no­mi­sche Tipps, Top-Foto-Spots, beson­de­re Hei­mat­in­si­der und vie­le Infos zur Regi­on. „Die Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg bie­tet unglaub­lich viel­fäl­ti­ge Nah­erho­lungs- und Aus­flugs­zie­le, die gera­de in den gro­ßen Feri­en dar­auf war­ten erkun­det zu wer­den. Der Hei­mat­lot­se stellt die­se Viel­falt gebün­delt dar und hat auch abseits der gro­ßen Besu­cher­ma­gne­ten tol­le Tou­ren zu bie­ten. Ein Groß­teil der Hei­ma­trei­sen ist so ange­legt, dass sie bequem mit dem ÖPNV zu errei­chen sind. Durch die ein­ge­bun­de­ne Fahr­plan­aus­kunft des VGN wird eine ent­spann­te Anrei­se mit dem Nah­ver­kehr ermög­licht“, sagt Mat­thi­as Dießl, poli­ti­scher Spre­cher des Forums Hei­mat und Frei­zeit und Land­rat des Land­krei­ses Fürth.

Vie­le Akti­vi­tä­ten las­sen sich außer­dem wun­der­bar mit dem Ent­decker­Pass, der offi­zi­el­len Frei­zeit­kar­te der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg kom­bi­nie­ren. Mehr Infor­ma­tio­nen unter www​.ent​decker​pass​.com

Hier ist das 49-Euro-Ticket erhältlich:

Das 49-Euro-Ticket wird im VGN als Chip­kar­te oder Han­dy­Ticket zum Bei­spiel in der App VGN Fahr­plan & Tickets, in der App Nürn­berg­MO­BIL oder im VGN Online­shop ange­bo­ten. Eben­falls als Han­dy-Ticket und als Chip­kar­te ist es bei der inf­ra fürth und den ESTW erhält­lich und bei der Deut­schen Bahn per App oder in den Reisezentren.