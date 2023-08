Das Kin­der­nest Anny Frank legt viel Wert auf die Bewe­gung der Kin­der. „Bewe­gung ist bei Krip­pen­kin­dern gut für den kogni­ti­ven, emo­tio­na­len und auch sozia­len Ent­wick­lungs­pro­zess“, erläu­tert Rosa­lyn Huth, Ein­rich­tungs­lei­tung des AWO Kin­der­nests Anny Frank. Durch die För­de­rung der Glücks­Spi­ra­le war es mög­lich, das Ange­bot der Kin­der­krip­pe im Erlan­ger Stadt­teil Büchen­bach um einen Bewe­gungs­par­cours mit Klet­ter­wand für die Krip­pen­kin­der unter drei Jah­ren zu erweitern.

„Es kön­nen nun fle­xi­ble Bewe­gungs­land­schaf­ten auf­ge­baut wer­den, um die moto­ri­schen Fähig­kei­ten der Kin­der ziel­si­cher zu för­dern“, erklärt der Geschäfts­füh­rer, Chri­sti­an Pech, des AWO Kreis­ver­bands Erlan­gen-Höch­stadt e. V., Trä­ger der Kindereinrichtung.

Für Klein­kin­der sind Den­ken, Füh­len und Bewe­gen untrenn­bar mit­ein­an­der ver­bun­den. In Bewe­gung ler­nen sie sich selbst und ihren Kör­per immer bes­ser ken­nen und neh­men ihre Umwelt wahr. In der Bewe­gung machen Klein­kin­der Raum­er­fah­run­gen und tre­ten in Kon­takt mit ande­ren Men­schen. Für ihre Moto­rik ist es sehr wich­tig, dass sie unter­schied­li­che Ebe­nen erkun­den kön­nen, ver­schie­de­ne Unter­grün­de spü­ren und ler­nen ein­schät­zen zu kön­nen wo sie sich sicher füh­len und wo sie noch ihren Erfah­rungs­schatz erwei­tern können.

„Ihre Freu­de an der Bewe­gung kön­nen unse­re Kin­der nun dank der Glücks­Spi­ra­le zusätz­lich beim Klet­tern an der Wand und am Bewe­gungs­par­cours aus­le­ben“, so Huth.

Die Glücks­Spi­ra­le hat die Anschaf­fung der Bewe­gungs­ge­rä­te mit 2.500 € unterstützt.

Das AWO Kin­der­nest Anny Frank befin­det sich auf dem Gelän­de des Bezirks­kli­ni­kums in Erlan­gen und betreut bis zu 48 Kin­der unter drei Jahren.