Möbel­haus setzt auf bes­se­re Work-Life-Balan­ce und mehr Nachhaltigkeit

In den Bemü­hun­gen für eine ver­bes­ser­te Work-Life-Balan­ce für sei­ne Mit­ar­bei­ten­den und dem Enga­ge­ment für mehr Nach­hal­tig­keit ver­kürzt das frän­ki­sche Fami­li­en­un­ter­neh­men Möbel Fischer sei­ne Öff­nungs­zei­ten an Sams­ta­gen von 18.00 Uhr auf 16.00 Uhr. Die­se Maß­nah­me ermög­licht es den Mit­ar­bei­ten­den, mehr Frei­zeit am Wochen­en­de zu genie­ßen und redu­ziert zugleich die CO2-Emmi­sio­nen des Unternehmens.

Im Ein­klang mit den sich ver­än­dern­den Bedürf­nis­sen von Mit­ar­bei­ten­den und Kun­den sowie der wach­sen­den Sen­si­bi­li­tät für nach­hal­ti­ge Geschäfts­prak­ti­ken hat das frän­ki­sche Fami­li­en­un­ter­neh­men Möbel Fischer beschlos­sen, sei­ne Betriebs­zei­ten anzu­pas­sen. Zum 08. Juli 2023 wur­den aus die­sem Grund die Sams­tags­öff­nungs­zei­ten um zwei Stun­den gekürzt. Die Türen der Filia­len in Her­zo­gen­au­rach und Forch­heim ste­hen den Kun­den nun von 9.30 Uhr bis 16.00 Uhr offen.

Das Wohl­be­fin­den sei­ner Mit­ar­bei­ten­den ist Teil der Unter­neh­mens­kul­tur der Möbel Fischer GmbH. Mit der Ein­füh­rung der kür­ze­ren Öff­nungs­zei­ten an Sams­ta­gen erhält die Beleg­schaft zwei Stun­den mehr Frei­zeit an ihren Wochen­en­den. Mit der zusätz­li­chen Zeit für per­sön­li­che Inter­es­sen, Freun­de und Fami­lie, möch­te das Unter­neh­men ein har­mo­ni­sches Ver­hält­nis von Arbeit und Pri­vat­le­ben för­dern. Zusätz­lich zu den Bemü­hun­gen für eine ver­bes­ser­te Work-Life-Balan­ce hat sich das frän­ki­sche Unter­neh­men dem The­ma Nach­hal­tig­keit in beson­de­rem Maße ver­schrie­ben. Durch die Ver­rin­ge­rung der Betriebs­stun­den in bei­den Filia­len wer­den der Ener­gie­ver­brauch und die CO2-Emis­sio­nen der Häu­ser redu­ziert. Für Möbel Fischer ist dies ein wei­te­rer Schritt in Rich­tung Nach­hal­tig­keit. Das Unter­neh­men hat bereits bedeu­ten­de Maß­nah­men umge­setzt, um sei­nen öko­lo­gi­schen Fuß­ab­druck zu ver­rin­gern. Die Filia­le in Her­zo­gen­au­rach wird mit Öko­strom belie­fert. Die Aus­stel­lungs­be­leuch­tung bei­der Häu­ser wur­de bereits nahe­zu kom­plett auf ener­gie­ef­fi­zi­en­te LED-Tech­no­lo­gie umge­stellt. Hin­zu kommt die Instal­la­ti­on von Pho­to­vol­ta­ik-Anla­gen, die ihre Bei­trä­ge zur Ener­gie­ge­win­nung vor Ort lei­sten. Um den CO2-Aus­stoß wei­ter zu mini­mie­ren, hat das Möbel­haus den Groß­teil sei­nes Pkw-Fuhr­parks auf Elek­tro­fahr­zeu­ge umge­stellt. Wei­ter­hin hat das Unter­neh­men bran­chen­weit ein­zig­ar­ti­ge Anstren­gun­gen unter­nom­men, um den Ein­satz von Papier zu mini­mie­ren und zahlt CO2-Kom­pen­sa­tio­nen für einen Teil sei­ner Druckerzeugnisse.

Die Geschäfts­füh­rung von Möbel Fischer zeigt sich erfreut über die posi­ti­ven Aus­wir­kun­gen die­ser Initia­ti­ven auf das Wohl­be­fin­den der Mit­ar­bei­ten­den sowie auf die Nach­hal­tig­keits­be­mü­hun­gen des Unter­neh­mens. Alle unter­nom­me­nen Schrit­te mar­kie­ren wich­ti­ge Mei­len­stei­ne auf dem Weg zu einer nach­hal­ti­gen und mit­ar­bei­ter­ori­en­tier­ten Unternehmenskultur.

Über Möbel Fischer GmbH

Die Möbel Fischer GmbH mit Haupt­sitz in Her­zo­gen­au­rach ist ein fami­li­en­ge­führ­ter Möbel- und Küchen­händ­ler. Das frän­ki­sche Unter­neh­men wur­de 1924 als Hand­werks­be­trieb gegrün­det und ent­wickelt sich seit­her ste­tig wei­ter. Auf über 19.000 Qua­drat­me­tern Aus­stel­lungs­flä­che in den bei­den Filia­len in Her­zo­gen­au­rach und Forch­heim prä­sen­tiert die Möbel Fischer GmbH sei­nen Kun­den aktu­el­le Küchen- und Möbel­trends sowie Wohnaccessoires.