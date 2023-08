Don­ners­tag, 24.08.2023 bis Sonn­tag, 27.08.2023

Bar­tho­lo­mä­us­kirch­weih im Innen­hof der Braue­rei Mager mit Zelt­be­trieb, Schau­stel­ler, Musik, Essen und Trin­ken. Don­ners­tag ab 18 Uhr Ker­wa Beginn mit „Die Wol­per­tin­ger“. Frei­tag ab 17 Uhr Ker­wa­baum auf­stel­len mit musi­ka­li­scher Beglei­tung der Trach­ten­ka­pel­le Hohen­mirsberg, ab 18 Uhr Stim­mung mit „Die Leder­ho­sen“. Sams­tag ab 20 Uhr Musik mit „Bret­ter­bo­den“. Sonn­tag ab 10 Uhr Weiß­wurst­früh­schop­pen mit „Die zünf­tig Böh­mi­schen“, Kaf­fee und Kuchen ab 13:30 Uhr, Musik mit der Trach­ten­ka­pel­le Hohen­mirsberg ab 16:30 Uhr. An allen Tagen frei­er Eintritt.

Don­ners­tag, 24.08.2023 um 17:00 Uhr

Scharf­rich­ter­füh­rung. Fol­gen Sie dem Hen­ker, ler­nen Sie das Scharf­rich­ter­mu­se­um und das Fel­sen­städt­chen Pot­ten­stein bei einer etwas ande­ren Stadt­füh­rung ken­nen. Ver­bre­chen wie Raub, Mord oder Dieb­stahl wur­den durch das Recht des Schwer­tes (lat. ius gla­dii) am Köp­pel­platz oder dem Hoch­ge­richt (Gal­gen) vom Blut­rich­ter voll­streckt. Tau­chen Sie ein in eines der düster­sten Kapi­tel der Recht­spre­chung des Mit­tel­al­ters und der frü­hen Neu­zeit. Machen Sie Bekannt­schaft mit den Auf­ga­ben des Car­ni­fex oder mit The­men wie der „Pein­li­chen Befra­gung“. Die Scharf­rich­ter-Tour dau­ert etwa 1,5 Stun­den. Im Rund­gang ent­hal­ten ist der Besuch des Scharf­rich­ter­mu­se­ums und eine kom­plet­te Stadt­füh­rung mit dem Scharf­rich­ter von Pot­ten­stein. Preis:15,-€/Person ab 16 Jah­re, inkl. Füh­rung, inkl. Besuch des Scharf­rich­ter-Muse­ums, 10,-€/Kind ab 12–15 Jah­re inkl. Füh­rung, inkl. Besuch des Scharf­rich­ter­mu­se­ums. Anmel­dung unbe­dingt erfor­der­lich! Mobil: 015752713310 – Whats­App – oder Email: info@​die-​fraenkische-​schweiz.​com

Don­ners­tag, 24.08.2023 um 19:45 Uhr

Fle­der­maus­füh­rung – ent­decke die wun­der­sa­me Welt die­ser ein­zig­ar­ti­gen Tie­re der Nacht! Wir lau­fen durch die abend­li­che Stadt Pot­ten­stein, lau­schen den inter­es­san­ten Infor­ma­tio­nen des Exkur­si­ons­lei­ters und spä­te­stens bei Ein­bruch der Dun­kel­heit kön­nen wir vie­le Fle­der­mäu­se beim nächt­li­chen Aus­flug sehr gut beob­ach­ten! Dau­er: ca. 2 Stun­den. Alter: ab 6 bis 100 Jah­re, Bei­trag: 5,- € Kin­der bis 15 Jah­re, 10,-€ für Erwach­se­ne beim Exkur­si­ons­lei­ter zu bezah­len. Anmel­dung: 015752713310 – Whats­App – oder Email: info@die-fraenkische-schweiz. com

Frei­tag, 25.08.2023 um 10:00 Uhr

Pot­ten­stei­ner Feri­en­pro­gramm 2023: Ent­span­nung für Kin­der. Wir ler­nen alters­ge­rech­te Yoaa­s­a­nas, Atem- & Ent­span­nungs­übun­gen (auch aus dem Auto­ge­nen Trai­ning und der Pro­gres­si­ven Mus­kel­ent­span­nung). Im Deh­nen, Strecken, Recken, Hüp­fen, Lachen, Träu­men, Lau­schen… schaf­fen wir einen Aus­gleich zum schnelllebi­gen und lei­stungs­ori­en­tier­ten Tages­ver­lauf. Bit­te mit­brin­gen: Mat­te, Getränk, beque­me Klei­dung (mit der kann man gleich kommen).

Zeit/​Ort: 10.00 bis 12.00 Uhr im Bür­ger­haus Pot­ten­stein, Teil­neh­mer­zahl: mind. 8 Kin­der, Alter: 1. bis 4. Klas­se, Bei­trag: 10,00 €, (die Stadt Pot­ten­stein über­nimmt von den 20,00 € Kosten die Hälf­te), Anmel­dung: bis 22.08.2023 im Tou­ris­mus­bü­ro Pot­ten­stein, Tel. 09243/70842, Lei­tung: Ste­fa­nie Zamet­zer, Zen­trum Seelenkraft

Frei­tag, 25.08.2023 um 17:00 Uhr

Wis­sens­wer­tes übers Bier mit Umtrunk, Erhalt eines Bier-Diploms und Besich­ti­gung der Muse­ums­braue­rei (Pot­ten­stei­ner Urbräu, Nürn­ber­ger Str. 10 – an der B 470). Der Chef des Hau­ses wird sie im Bruck­may­ers Urbräu an der B470 in die Geheim­nis­se des Bier­brau­ens ein­wei­hen. Teilnahmegebühr/​Person: 6,50 € (inklu­si­ve Umtrunk) – Beginn: 17:00 Uhr. Eine Anmel­dung ist erfor­der­lich unter Tel.: 01 60 / 94 70 18 69. Die Füh­rung fin­det ab 10 Per­so­nen statt.

Frei­tag, 25.08.2023 um 17:30 Uhr

Son­der­füh­rung durch die Teu­fels­höh­le „100 Minu­ten ‑Spe­zi­al“. Aus­führ­li­che Son­der­füh­rung – Höh­len­ent­ste­hung, Erschlie­ßung, Son­der­be­rei­che der Höh­le, Fle­der­mäu­se und aller­lei Wis­sens­wer­tes. Anmel­dung unter Tel.: 09243/208 oder info@​teufelshoehle.​de

Frei­tag, 25.08.2023 um 18:00 Uhr

Brot & Bier – die frän­kisch, kuli­na­ri­sche Stadt-Tour zum Genie­ßen! Guter Wirt, vie­le Zecher, so gefällt’s mir flink und frisch. Kommst du mit dem Becher, liegt das Brot schon auf dem Tisch. Ach im Him­mel wohl da gibt’s kein Bier drum trin­ken wir es bes­ser hier, so ein rei­ner fri­scher Ger­sten­saft der gibt uns Her­zens­mut und Lebens­kraft! Wis­sen Sie wo die Hei­li­ge Eli­sa­beth das Rosen­wun­der gewirkt hat, wo sich das Brot in Rosen ver­wan­delt hat? Brot galt unse­ren Vor­fah­ren als Hei­lig vom Schöp­fer geschenkt, doch bevor am Back­haus gebacken wur­de waren vie­le Hand­grif­fe not­wen­dig. Fol­ge dem Stadt­he­rold durch das histo­ri­sche Pot­ten­stein. Dabei erfah­ren Sie viel Wis­sens­wer­tes über „Brot & Bier“ und zum kuli­na­ri­schen Abschluss wird ein­ge­kehrt, inkl. Schmalz­bro­ten und 0,5L köst­li­chem frän­ki­schen Bier! Der Kuli­na­ri­sche-Rund­gang (mit Ein­kehr) dau­ert etwa 2 Stun­den und kostet 14,-€/Erw., 7,-€/Kind(6–15J). Beim Exkur­si­ons­lei­ter zu bezah­len. Die Tour fin­det bei jedem Wet­ter statt, bit­te klei­den Sie sich dem Wet­ter ent­spre­chend! Anmel­dung erfor­der­lich! Mobil: 015752713310 – WhatsApp

Sams­tag, 26.08.2023 um 16:00 Uhr

Bier­stadt­füh­rung – die süf­fi­ge Tour für Genie­ßer & Dur­sti­ge. Erle­ben Sie über 500 Jah­re bay­ri­sches Rein­heits­ge­bot im Her­zen der Frän­ki­schen Schweiz! Fol­ge dem Stadt­he­rold und ler­nen Sie Pot­ten­stein bei einer infor­ma­ti­ven Stadt­füh­rung zum The­ma Bier ken­nen. Dabei erfah­ren Sie viel Wis­sens­wer­tes über das Fel­sen­städt­chen, zum ört­li­chen Brau­we­sen und zum Rein­heits­ge­bot und kön­nen dabei drei ver­schie­de­ne, typi­sche frän­ki­sche Bie­re testen. Der kuli­na­ri­sche Rund­gang dau­ert etwa 2 Stun­den. Im Rund­gang ent­hal­ten ist die Stadt­füh­rung, die Ein­kehr mit drei Schop­pen ein­hei­mi­sches Bier (á 0,25 Ltr.). Preis: 18,-€/Person vor Beginn der Füh­rung in bar beim Exkur­si­ons­lei­ter zu bezah­len. Anmel­dung erfor­der­lich! Mobil: 015752713310 – WhatsApp

Sams­tag, 26.08.2023 um 20:30 Uhr

Gru­sel­füh­rung durch Pot­ten­stein. Eis­kalt wird dir der Schau­er durch die Glie­der fah­ren, oben am Fried­hof, wenn du das alte Geheim­nis erfährst und du den Hauch des Abgrün­di­gen spürst! Erfah­re mehr über die schau­ri­gen Erleb­nis­se des Toten­grä­bers und lass dich von ihm in sei­ne Welt voll gru­se­li­ger und Furcht ein­flö­ßen­der Geschich­ten ent­füh­ren. Beglei­te den Toten­grä­ber mit sei­nem Spa­ten in der Hand auf sei­nem Weg hoch zum Fried­hof durch die abend­li­che Stadt Pottenstein.

Die Gru­sel­stadt­füh­rung dau­ert etwa 1,5 Stun­den und kostet 10,-€/Erw., 5,-€/ Kind (10 ‑14J). Treff­punkt: Tou­ris­mus­bü­ro Pot­ten­stein. Die Tour fin­det bei jedem Wet­ter statt, bit­te klei­den Sie sich dem Wet­ter ent­spre­chend! Anmel­dung erfor­der­lich unter: Mobil: 015752713310 ‑Whats­App

Sonn­tag, 27. 08.2023 um 17:00 Uhr

Pot­ten­stei­ner Feri­en­pro­gramm 2023: Schü­ler-und Jugend­tag: Schnup­per-Schie­ßen mit dem Lichtpunktgewehr/​Pistole. Älte­re Kin­der und Jugend­li­che kön­nen mit dem Luft­druck­ge­wehr und der Luft­druck­pi­sto­le schie­ßen. Zeit/​Ort: 17.00 Uhr im Schüt­zen­haus „Wald­frie­den“ in Wai­dach, Teil­neh­mer­zahl: 5–20 Personen

Alter: ab 4 Jah­re, Bei­trag: kosten­los, Anmel­dung: bis 24.08.2023 im Tou­ris­mus­bü­ro Pot­ten­stein Tel.: 09243 / 70842, Lei­tung: Schüt­zen­ver­ein „Wald­frie­den“ e.V. Waidach