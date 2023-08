Druck­frisch: das Seme­ster­pro­gramm der Volkshochschule

Das neue Pro­gramm der Volks­hoch­schu­le Erlan­gen ist da und damit hat die Ein­schrei­bung für das Herbst-/Win­ter­se­me­ster 2023 begon­nen. Die vhs nimmt in der käl­te­ren Jah­res­hälf­te das The­ma „Süden“ in den Blick. Der Süden steht für Son­ne, Urlaub und tro­pi­sche Gefil­de, aber auch für Flucht, Armut und Kli­ma­wan­del. Die vhs greift die The­ma­tik in allen Pro­gramm­be­rei­chen auf und beleuch­tet sie aus poli­ti­scher, histo­ri­scher, kul­tu­rel­ler und kuli­na­ri­scher Per­spek­ti­ve, um nur eini­ge zu nennen.

Auch im kom­men­den Seme­ster bie­tet die vhs gemein­sam mit mehr als 500 Dozent*innen über 1250 Kur­se, Vor­trä­ge und wei­te­re Ver­an­stal­tun­gen an. Allein 32 Spra­chen wer­den an der vhs unter­rich­tet, dar­un­ter auch sel­ten unter­rich­te­te Spra­chen wie Geor­gisch, Unga­risch oder Vietnamesisch.

Der Pro­gramm­be­reich Beruf und Com­pu­ter steht für beruf­li­che Wei­ter­bil­dung und bie­tet seit mehr als 30 Jah­ren Montesso­ri-Diplom­lehr­gän­ge an. Der neue, zwei­jäh­ri­ge Lehr­gang für Inter­es­sier­te mit päd­ago­gi­scher Vor­bil­dung beginnt im November.

Seit 25 Seme­stern hat das Stu­di­um gene­ra­le einen festen Platz im Pro­gramm­be­reich Gesell­schaft. In der neun­tei­li­gen Vor­trags­rei­he geht es dies­mal um „Zeit­geist – Wie wir heu­te den­ken“: Exper­tin­nen und Exper­ten refe­rie­ren dar­in aus den Berei­chen Poli­tik, Recht, Psy­cho­lo­gie, Sozio­lo­gie, Medi­en, Erzie­hung, und Digitalisierung.

Die neue vhs-Aus­stel­lung „Im Zei­chen des Mon­des“ befasst sich mit Chi­na und wird anläss­lich des 25. Jubi­lä­ums der Part­ner­schaft zwi­schen der Regi­on Nürn­berg und Shen­zhen gezeigt. Dazu gibt es zahl­rei­che Begleit­ver­an­stal­tun­gen, unter ande­rem eine Podi­ums­dis­kus­si­on mit dem Titel „Zusam­men­ar­bei­ten oder den Kon­takt been­den“ mit Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik.

Das neue Pro­gramm­heft liegt kosten­los an rund 280 Orten im Stadt­ge­biet aus, dar­un­ter in den vhs-Stel­len, in allen städ­ti­schen Ein­rich­tun­gen mit Publi­kums­ver­kehr, in den Spar­kas­sen­fi­lia­len und wei­te­ren Ban­ken, in Buch­hand­lun­gen, Geschäf­ten, Arzt­pra­xen und an der Uni.

Für Kur­se und Ver­an­stal­tun­gen kann man sich ab sofort anmel­den: im vhs-Ser­vice­bü­ro (Fried­rich­stra­ße 19), per E‑Mail (vhs.​sekretariat@​stadt.​erlangen.​de) oder online unter www​.vhs​-erlan​gen​.de. Das Seme­ster beginnt am 25. Sep­tem­ber und endet am 2. März 2024.

Strei­fen­hörn­chen im Stadtmuseum

Im Rah­men des 43. Erlan­ger Poe­ten­fests begrüßt das Stadt­mu­se­um am Sonn­tag, 27. August, um 11:00 Uhr, die „Strei­fen­hörn­chen“ Rolf-Bern­hard Essig und Franz Tröger.

Mit dem extra erstell­ten Pro­gramm „Vor­sint­flut­lich ver­wo­ben“ neh­men sie in sprich­wört­li­cher Manier Bezug auf die aktu­el­le Stein­zeit-Aus­stel­lung und neh­men das Publi­kum mit auf eine Zeit­rei­se mit stein­har­ter Musik und aller­lei redens­art­li­chen Faden­spie­len. Mit Kie­sel­mu­sik und Korb­ge­schich­ten, Rin­den­schrift und Reh­le­der­ta­schen zei­gen die bei­den über­ra­schen­de Sei­ten die­ser zu Unrecht als „graue Vor­zeit“ ver­lach­ten und völ­lig ver­kann­ten Ära.

Ein­tritt: 6,50 Euro/​ermäßigt 5 Euro. Karten/​Reservierungen direkt über das Stadt­mu­se­um Erlan­gen, Tel. 09131 862300 bzw. stadtmuseum@​stadt.​erlangen.​de.

Poe­ten­fest: Autorin­nen im vhs Lesecafé

Sinn­vol­ler Medi­en­kon­sum und die Phi­lo­so­phie alter­na­ti­ver Lebens­mo­del­le: Die­sen bei­den The­men wid­met sich die Volks­hoch­schu­le Erlan­gen im Rah­men des Poetenfests.

Die Autorin und Jour­na­li­stin Ron­ja von Wurmb-Sei­bel liest am Don­ners­tag, 24. August, um 20:00 Uhr im vhs Lese­ca­fé (Alt­stadt­markt­pas­sa­ge) aus ihrem Buch „Wie wir die Welt sehen“ – Was nega­ti­ve Nach­rich­ten mit unse­rem Den­ken machen und wie wir uns davon befreien.

Im Gespräch mit Clau­dia Schorcht, Ver­le­ge­rin und Mit­or­ga­ni­sa­to­rin des Lese­ca­fés, zeigt die Autorin, wie es gelingt, mit täg­li­chen Kri­sen­mel­dun­gen umzu­ge­hen und die Welt auch im All­tag mit ande­ren Augen zu sehen. Das Buch fand ein gro­ßes Medi­en­echo und stand auf der Spie­gel Best­sel­ler­li­ste. Es wur­de ins Ara­bi­sche, Korea­ni­sche, Pol­ni­sche und Tsche­chi­sche übersetzt.

Eben­falls im vhs Lese­ca­fé spricht am Frei­tag, 25. August, um 19:00 Uhr Autorin Sabi­ne Appel mit dem Phi­lo­so­phen Tho­mas Greth­lein über ihr Buch „Unser Rous­se­au“ – Wie ein Gen­fer Uhr­ma­cher­sohn die Auf­klä­rung über­wand und sie damit vollendete.

Es wird der Fra­ge nach­ge­gan­gen, was Klimaaktivist*innen unse­rer Tage, die Öko­lo­gie­be­we­gung und die Glo­ba­li­sie­rungs­kri­tik, die Uto­pie von der Gleich­heit der Men­schen in den Gesell­schaf­ten und die Suche nach alter­na­ti­ven Lebens­mo­del­len mit Jean-Jac­ques Rous­se­au zu tun haben. Das Buch lie­fert ein facet­ten­rei­ches Por­trät die­ses unbe­que­men Den­kers und Mah­ners und sei­ner Epoche.

Der Ein­tritt zu bei­den Ver­an­stal­tun­gen ist frei. Alle wei­te­ren Infos rund um das Poe­ten­fest sind unter www​.poe​ten​fest​-erlan​gen​.de zu finden.

Kirch­weih in Dechsendorf

Der Stadt­teil Dechs­endorf fei­ert vom 1. bis 4. Sep­tem­ber sei­ne tra­di­tio­nel­le Kirch­weih. Der Kirch­weih­be­trieb erfor­dert aus Sicher­heits­grün­den eini­ge Verkehrsbeschränkungen.

So ist die Stra­ße Dechs­endor­fer Platz zwi­schen den Ein­mün­dun­gen Teplit­zer Stra­ße und Cam­ping­stra­ße in der Zeit von Don­ners­tag, 31. August, 8:00 Uhr, bis Mitt­woch, 6. Sep­tem­ber, 15:00 Uhr, für Fahr­zeu­ge aller Art gesperrt. Zudem gilt in der Stra­ße Dechs­endor­fer Platz beid­sei­tig durch­ge­hend abso­lu­tes Halteverbot.

Elters­dor­fer Kirch­weih macht Sper­run­gen nötig

Wegen der Kirch­weih im Orts­teil Elters­dorf (1. bis 4. Sep­tem­ber) kommt es bereits ab Mitt­woch, 30. August, 8:30 Uhr, zu ersten Sper­run­gen. Die Wein­stra­ße zwi­schen Elters­dor­fer Stra­ße und Egi­di­en­stra­ße ist dann bis Diens­tag, 5. Sep­tem­ber, 18:00 Uhr, für den Ver­kehr gesperrt. Die Elters­dor­fer Stra­ße zwi­schen Wen­zel­stra­ße und Web­ich­gas­se ist von Frei­tag, 1. Sep­tem­ber, 14:00 Uhr, bis Diens­tag, 5. Sep­tem­ber, 5:00 Uhr, gesperrt.

Für das Baum­auf­stel­len am Sams­tag, 2. Sep­tem­ber, kommt es im Ein­mün­dungs­be­reich Wen­zel-/El­ters­dor­fer Stra­ße in der Zeit von 15:30 bis 18:30 Uhr zu Behin­de­run­gen. Die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr sichert den Bereich ab.

Wäh­rend des Kirch­weih­um­zugs am Sonn­tag, 3. Sep­tem­ber, ist ab 13:00 bis 16:00 Uhr die Weg­strecke (Elters­dor­fer Stra­ße, Tucher‑, Anna-Goes‑, Egi­di­en­stra­ße, Web­ich­gas­se und Elters­dor­fer Stra­ße zur Kreuz­stein­stra­ße) gesperrt. Der Bus­ver­kehr kann zu die­ser Zeit die aus­ge­wie­se­ne Umlei­tungs­strecke im Orts­kern nicht befah­ren und muss für die­se Zeit bis zum Wei­den­weg ver­kürzt werden.

Eine Über­sicht über wei­te­re Sper­run­gen im Stadt­ge­biet gibt es online unter www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr.