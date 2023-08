Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Trun­ken­heits­fahrt mit E‑Roller verhindert

COBURG. Auf­grund von mas­si­ver Alko­hol­be­ein­flus­sung schei­ter­te bei einem 42-jäh­ri­gen Cobur­ger in der Nacht zum Mitt­woch das Auf­stei­gen auf sei­nen E‑Roller in der Cobur­ger Innen­stadt. Der Fahr­ver­such wur­de von einer Poli­zei­strei­fe beob­ach­tet und verhindert.

Die Beam­ten beob­ach­te­ten den Mann am Mitt­woch um 0:45 Uhr in der Löwen­stra­ße, als die­ser gera­de ver­such­te auf sei­nen Elek­tro­rol­ler auf­zu­stei­gen. Da der Mann nicht ein­mal mehr in der Lage war sich gera­de auf den Bei­nen zu hal­ten, über­prüf­ten die Poli­zi­sten die Fahr­taug­lich­keit des Man­nes. Ein Alko­mat­er­geb­nis bestä­tig­te die Ver­mu­tung der Beam­ten auf einen vor­he­ri­gen Alko­hol­kon­sum. Der Alko­mat zeig­te 1,6 Pro­mil­le an. Die Cobur­ger Poli­zi­sten unter­ban­den die Fahrt indem sie den Rol­ler sicherstellten.

Zwei Dro­gen­fahr­ten im Land­kreis Coburg aufgedeckt

EBERS­DORF b. COBURG, LKR. COBURG. Am spä­ten Diens­tag­abend gin­gen den Cobur­ger Poli­zi­sten in Ebers­dorf b. Coburg zwei fahr­un­tüch­ti­ge Fah­rer ins Netz. Bei­de führ­ten ein Kraft­fahr­zeug unter dem Ein­fluss von Betäubungsmitteln.

Bei der Kon­trol­le eines 24-Jäh­ri­gen mit sei­nem Klein­trans­por­ter um 20:45 Uhr auf der Bun­des­stra­ße 303 bei Ebers­dorf zeig­te die­ser dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten. Ein Schnell­test vor Ort bestä­tig­te den Ver­dacht der Beam­ten auf einen vor­he­ri­gen Rausch­gift­kon­sum. Die­sen räum­te der pol­ni­sche Fah­rer auch ein. Neben der Unter­bin­dung der Wei­ter­fahrt ord­ne­ten die Beam­ten eine Blut­ent­nah­me im Cobur­ger Kli­ni­kum an. Gegen den aus­län­di­schen Fahr­zeug­füh­rer wur­de zur Siche­rung des Ord­nungs­wid­rig­kei­ten­ver­fah­rens eine Sicher­heits­lei­stung in Höhe eines mitt­le­ren drei­stel­li­gen Euro­be­tra­ges ange­ord­net. Die Beam­ten ermit­teln gegen den Mann wegen einer Drogenfahrt.

Um 22:50 Uhr folg­te die Kon­trol­le eines 39-Jäh­ri­gen, der mit sei­nem Klein­kraft­rad auf einem Rad­weg par­al­lel zur Bun­des­stra­ße 303 auf Höhe der Auto­bahn­an­schluss­stel­le Ebers­dorf b. Coburg unter­wegs war. Auch hier zeig­te der Fah­rer dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten. Er räum­te zudem einen vor­he­ri­gen Kon­sum von Rausch­gift ein. Auch hier unter­ban­den die Beam­ten die Wei­ter­fahrt und ord­ne­ten eine Blut­ent­nah­me an. Den Mann aus Dörf­les-Esbach erwar­tet nun eine Buß­geld­an­zei­ge wegen einer Fahrt unter Drogeneinfluss.

Dro­gen bei Ruhe­stö­rer gefunden

AHORN, LKR. COBURG. Am Diens­tag rie­fen Anwoh­ner wegen Lärm­be­lä­sti­gung eine Strei­fe der Poli­zei Coburg nach Ahorn. Die Beam­ten stie­ßen in der Woh­nung des Ver­ur­sa­chers auf Rausch­gift. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat die Ermitt­lun­gen übernommen.

Am Diens­tag­mor­gen, kurz nach 7 Uhr, ver­stän­dig­ten Anwoh­ner aus Ahorn die Poli­zei Coburg, da sie sich durch laut­star­ke Geräu­sche eines Nach­bars in ihrer Ruhe gestört fühl­ten. Als die ein­ge­setz­ten Beam­ten das Gespräch mit dem Ruhe­stö­rer such­ten, nah­men sie deut­li­chen Can­na­bis-Geruch wahr. Ein Blick auf den Wohn­zim­mer­tisch bestä­tig­te den Ver­dacht: Dort fan­den die Poli­zi­sten Can­na­bis im zwei­stel­li­gen Gramm­be­reich sowie zuge­hö­ri­ge Rausch­gif­tu­ten­si­li­en. Sie stell­ten die Gegen­stän­de sicher und nah­men den Mann vor­läu­fig fest.

Inzwi­schen hat die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg die Ermitt­lun­gen über­nom­men. Der Mann muss sich wegen Ver­stö­ßen gegen das Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz straf­recht­lich verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Gestoh­le­nes Rad wie­der aufgefunden

Kro­nach: In der Zeit von Mon­tag auf Diens­tag wur­de im Inne­ren Ring ein unter einem Busch abge­stell­tes Damen­rad ent­wen­det. Das Rad der Mar­ke Rixe war unver­sperrt und hat­te einen Zeit­wert von etwa 100,- Euro. Wenig Zeit nach der Anzei­gen­er­stat­tung konn­te eine Strei­fe der Poli­zei Kro­nach das Rad wie­der auf­fin­den. Der Draht­esel stand mit einem plat­ten Hin­ter­rei­fen auf Höhe der Feu­er­wehr und wur­de wenig spä­ter an die Eigen­tü­me­rin zurück­ge­führt. Wer das Rad gestoh­len hat ist bis­her nicht bekannt.

Holz­trans­por­ter war deut­lich überladen

Kro­nach: Am Diens­tag­nach­mit­tag kon­trol­lier­ten Beam­te der Poli­zei Kro­nach einen Holz­trans­por­ter, wel­cher in der Lud­wigs­städ­ter Stra­ße unter­wegs war. Das Fahr­zeug war den Beam­ten auf­ge­fal­len, da es augen­schein­lich über­la­den war. Eine anschlie­ßen­de Wie­gung bestä­tig­te den Ver­dacht. Das Fahr­zeug hat­te knapp 23 Pro­zent bzw. knapp 10 Ton­nen zu viel auf die Waa­ge gebracht und wur­de des­halb auf Wei­sung der Beam­ten abge­stellt. Der Fah­rer hat mit einer Buß­geld­an­zei­ge wegen Ver­sto­ßes gegen die Stra­ßen­ver­kehrs­zu­las­sungs­ord­nung zu rechnen.