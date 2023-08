Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Laden­dieb­stahl

BAM­BERG. Am Diens­tag­abend, kurz nach Laden­schluss, betrat ein etwa 35-jäh­ri­ger Mann mit einem braun/​weißen Misch­lings­hund ein Dro­ge­rie­ge­schäft in der Franz-Lud­wig-Stra­ße. Als die­ser auf­ge­for­dert wur­de, den Laden wie­der zu ver­las­sen, nahm er sich zunächst ein Getränk, was er aus­trank und ent­wen­de­te dann noch ein Getränk und flüch­te­te anschlie­ßend. Der etwa 180 cm gro­ße Mann hat­te einen 3‑Ta­ge-Bart, trug eine Son­nen­bril­le und führ­te einen schwar­zen Ruck­sack mit sich. Der Gesamt­ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf knapp 4 Euro.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Beim Links­ab­bie­gen von der Franz-Lud­wig-Stra­ße in den Hein­richs­damm miss­ach­te­te am Diens­tag­abend, kurz vor 18.30 Uhr, eine Seat-Fah­re­rin die Vor­fahrt eines Renault-Fah­rers. Durch den Zusam­men­stoß bei­der Fahr­zeu­ge ent­stand an die­sen Sach­scha­den in Höhe von etwa 7000 Euro. Ver­letzt wur­de niemand.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Am Diens­tag­mit­tag, gegen 13.40 Uhr, wur­de in der Joseph-Otto-Kolb-Stra­ße der Fah­rer eines Trans­por­ters mit Anhän­ger dabei beob­ach­tet, wie er dort mit dem Anhän­ger gegen einen gepark­ten schwar­zen Audi stieß, die­sen an der Fahr­zeug­front beschä­dig­te und danach ein­fach wei­ter­fuhr. Auf­grund des abge­le­se­nen Kenn­zei­chens konn­te der 76-jäh­ri­ge Fah­rer schnell von der Poli­zei ermit­telt wer­den, der jetzt wegen Unfall­flucht ange­zeigt wird. An dem Audi ist Sach­scha­den in Höhe von etwa 5000 Euro entstanden.

BAM­BERG. Am Diens­tag, gegen 16.30 Uhr, ereig­ne­te sich in der Obe­ren König­stra­ße ein Ver­kehrs­un­fall zwi­schen einem VW-Cad­dy-Fah­rer und einem Rol­ler­fah­rer, weil der Auto­fah­rer dort wen­de­te, der Zwei­rad­fah­rer aus­wich und wäh­rend des Brems­vor­gan­ges stürz­te. Im Nach­hin­ein stell­te sich her­aus, dass der Zwei­rad­fah­rer eine Knie­frak­tur davon­trug, die ope­ra­tiv behan­delt wer­den muss­te. Am Rol­ler ist Sach­scha­den in Höhe von etwa 700 Euro ent­stan­den. Der etwa 55-jäh­ri­ge Fah­rer des sil­ber­far­be­nen VW-Cad­dy bzw. Zeu­gen die Anga­ben zu dem Auto­fah­rer machen kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei stoppt betrun­ke­nen Autofahrer

BAM­BERG. Am Mitt­woch­früh, kurz vor 01.30 Uhr, wur­de in der Frut­olfstra­ße ein 35-jäh­ri­ger Auto­fah­rer einer Kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei weh­te den Poli­zei­be­am­ten eine deut­li­che Alko­hol­fah­ne ent­ge­gen. Bei einem Alko­hol­test brach­te es der Auto­fah­rer auf 1,4 Pro­mil­le, wes­halb eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt und der Füh­rer­schein sicher­ge­stellt wurde.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Sach­be­schä­di­gun­gen

NAISA. In der Wie­sentra­ße schnit­ten Unbe­kann­te bereits im Juni etwa 10 Sträu­cher auf einem Pri­vat­grund­stück ab. Es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von 2.000 Euro.

Wer hat Beob­ach­tun­gen gemacht? Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter 0951/9129–310 entgegen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

SCHLÜS­SEL­FELD. Weil er sei­nen ins Rol­len gera­te­nen Pkw noch anhal­ten woll­te, stürz­te ein 83-Jäh­ri­ger beim Ver­such in das Fahr­zeug zu gelan­gen und erlitt schwe­re Ver­let­zun­gen am lin­ken Bein. Der Seni­or war im Bereich der Debers­dor­fer Stra­ße am Kof­fer­raum des Fahr­zeugs beschäf­tigt, als sich die­ses auf der leicht abschüs­si­gen Stra­ße in Bewe­gung setz­te. Beim Ver­such das Fahr­zeug zu stop­pen geriet er ins Strau­cheln und mit dem lin­ken Bein unter das Fahr­zeug. Der Pkw kam dar­auf­hin zum Ste­hen. Der Ver­un­fall­te erlitt eine stark blu­ten­de Wun­de und muss­te zur Behand­lung ins Klinikum.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

OBER­HAID. Einen in der Bach­stra­ße am rech­ten Fahr­bahn­rand abge­stell­ten Pkw beschä­dig­te ein unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer im Bereich der hin­te­ren Stoß­stan­ge. Die Unfall­zeit war von Mon­tag­nach­mit­tag bis Diens­tag­früh. Am gel­ben Renault Senic ent­stand Sach­scha­den in Höhe von 2500 Euro.

Hin­wei­se auf den Ver­ur­sa­cher erbit­tet die Land­kreis­po­li­zei unter 0951/9129–310.

Son­sti­ges

HALL­STADT. Ein 42-jäh­ri­ger Fahr­zeug­füh­rer fiel am Diens­tag­abend in der Bam­ber­ger Stra­ße im Rah­men einer Ver­kehrs­kon­trol­le mit dro­gen­ty­pi­schen Begleit­erschei­nun­gen auf. Ein durch­ge­führ­ter Schnell­test ver­lief posi­tiv auf Can­na­bis. Bei dem Fah­rer wur­de eine Blut­ent­nah­me im Kran­ken­haus durch­ge­führt und die Wei­ter­fahrt unterbunden.

PÖDEL­DORF. Ohne gül­ti­ge Ver­si­che­rung und unter dem Ein­fluss von Betäu­bungs­mit­teln war am Diens­tag­abend ein Fahr­zeug­füh­rer in der Bam­ber­ger Stra­ße mit sei­nem Pkw unter­wegs. Im Rah­men einer Ver­kehrs­kon­trol­le erkann­ten die Poli­zei­be­am­ten bei dem 30-Jäh­ri­gen dro­gen­ty­pi­sche Anzei­chen. Ein Vor­test ver­lief posi­tiv auf Can­na­bis und Koka­in. Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­bun­den und eine Blut­ent­nah­me ver­an­lasst. Letzt­lich konn­te noch fest­ge­stellt wer­den, dass für das Fahr­zeug kei­ne gül­ti­ge Ver­si­che­rung vor­lag, wes­halb die Ent­stem­pe­lung der Kenn­zei­chen erfolgte.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Fahr­rad­strei­fe been­det Drogenfahrt

BAY­REUTH. Unter Dro­gen­ein­fluss war am Diens­tag­nach­mit­tag ein 38-Jäh­ri­ger mit sei­nem Klein­kraft­rad in der Innen­stadt unter­wegs. Eine uni­for­mier­te Fahr­rad­strei­fe der Zen­tra­len Ein­satz­dien­ste Bay­reuth kon­trol­lier­te den Mann und been­de­te die Fahrt.

Gegen 13 Uhr geriet der Bay­reu­ther in eine Ver­kehrs­kon­trol­le der Fahr­rad­be­am­ten. Hier­bei zeig­te der Mann deut­li­che Anzei­chen von Dro­gen­kon­sum, wes­halb eine Blut­ent­nah­me ange­ord­net wer­den muss­te. Der 35-Jäh­ri­ge muss­te sein Gefährt ste­hen las­sen und erwar­tet nun ein Buß­geld­ver­fah­ren mit einem emp­find­li­chen Buß­geld, einem Fahr­ver­bot und einem Ein­trag im Fahr­eig­nungs­re­gi­ster in Flensburg.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Hetz­les. Am Diens­tag zwi­schen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr fuhr ein bis­her unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer einen Gar­ten­zaun in der Stra­ße „Im Kirsch­gar­ten“ an. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 1.000,- Euro. Zeu­gen, die im oben genann­ten Zeit­raum rele­van­te Beob­ach­tun­gen machen konn­ten, wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei in Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 zu melden.

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Am Bahn­hofs­platz ent­wen­de­te ein bis­her unbe­kann­ter Täter am 22.08.2023 zwi­schen 10:50 Uhr und 15:20 Uhr, ein abge­sperr­tes schwar­zes Moun­tain­bike der Mar­ke Serious Rock­ville. Der Ent­wen­dungs­scha­den ist der­zeit noch nicht bekannt. Wer Hin­wei­se auf den Ver­bleib des Fahr­ra­des oder den Täter geben kann, möch­te sich bit­te mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung set­zen (09191/7090–0).

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Nach Spa­zier­gän­ge­rin getre­ten – Täter gesucht

BAD STAF­FEL­STEIN, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Diens­tag­abend lie­fen zwei Frau­en mit ihren Hun­den vom Ther­mal­bad in Rich­tung Kur­ho­tel. Kurz vor der Brücke wur­den die bei­den von zwei Per­so­nen, die augen­schein­lich aus der Ther­me kamen, über­holt. Der vor­bei­lau­fen­de Mann rutsch­te hier­bei auf den Kie­sel­stei­nen aus, wes­halb sich einer der Hun­de erschrak und zu bel­len begann. Dar­auf­hin trat der Mann zuerst nach dem Hund und anschlie­ßend nach der Hun­de­hal­te­rin. Die­se wur­de durch das fol­gen­de Geran­gel und den Tritt am Knie und der Hand ver­letzt. Der Angrei­fer und sei­ne Beglei­te­rin lie­fen nach dem Vor­fall ein­fach davon. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zu den bei­den Per­so­nen erbit­tet die Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein unter der Tele­fon­num­mer 09573/2223–0.

Opel Astra beschä­digt und geflüchtet

MICHEL­AU-SCHWÜR­BITZ, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Diens­tag, zwi­schen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr, beschä­dig­te ein unbe­kann­tes Fahr­zeug einen blau­en Opel Astra, der zu die­ser Zeit in der Stra­ße „Am Hüh­ner­berg“ geparkt war. An dem Opel wur­de der hin­te­re lin­ke Kot­flü­gel sowie die Fel­ge ver­kratzt. Der ange­rich­te­te Sach­scha­den wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Ver­ur­sa­cher erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.

Moped-Fah­re­rin übersehen

LICH­TEN­FELS-SCHNEY. Eine Leicht­ver­letz­te und etwa 2.000 Euro Sach­scha­den ist die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls, der sich am Diens­tag­mit­tag „An der Zeil“ ereig­ne­te. Die Fah­re­rin eines Klein­trans­por­ters bog aus einem Fir­men­ge­län­de auf die Stra­ße „An der Zeil“ ab und über­sah dabei eine 18-Jäh­ri­ge auf ihrem Leicht­kraft­rad. Die 46-jäh­ri­ge Unfall­ver­ur­sa­che­rin erhält ent­spre­chen­de Anzeigen.