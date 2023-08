Die gute Nach­richt: das Land­rats­amt küm­mert sich auch wei­ter­hin um alle jun­gen Erwach­se­nen, die mit dem ÖPNV zur Schu­le oder Prak­ti­kum kom­men wol­len. Und: für nie­man­den wird es teu­rer. Was sich aller­dings ändert, sind eini­ge Din­ge im Hin­ter­grund, die Betrof­fe­ne und auch deren Fami­li­en wis­sen sollten.

Schü­le­rin­nen und Schü­ler bis ein­schließ­lich der 10. Klas­se kön­nen sich getrost zurück­leh­nen. Für sie ändert sich nichts. Sie erhal­ten auch künf­tig ihre Monats­kar­te vom Land­rats­amt und kön­nen die­se in gewohn­tem Umfang nut­zen. Wer älter ist, oder bei­spiels­wei­se die Berufs­schu­le besucht, fährt ab sofort in 99 Pro­zent aller Fäl­le mit dem 49-Euro Ticket am gün­stig­sten und soll­te sich die­ses des­halb auch ab dem 01. Sep­tem­ber 2023 besor­gen. Man bekommt die Kosten – falls man bis­lang schon einen Anspruch auf Rück­erstat­tung hat­te – dann in gewohn­ter Wei­se auch vom Land­rats­amt zurück. Neu ist dage­gen das 29-Euro-Ticket. Die­ses kön­nen Berufs­schü­le­rin­nen und Berufs­schü­ler sowie Stu­die­ren­de bean­tra­gen. Dazu müs­sen Inter­es­sier­te ledig­lich ein For­mu­lar aus­fül­len, wel­ches auf der Home­page der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung zu fin­den ist. (https://​bahn​land​-bay​ern​.de/​d​e​/​e​r​m​a​e​s​s​i​g​u​n​g​s​t​i​c​ket).

„So lan­ge die­ses 29-Euro-Ticket ange­bo­ten wird, raten wir all den­je­ni­gen, die es in Anspruch neh­men kön­nen, sich dafür zu ent­schei­den“, sag­te Mar­kus Hamann, der für die Schü­ler­be­för­de­rung im Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge zustän­dig ist. „Es hat näm­lich den Vor­teil, dass man damit auch in ganz Deutsch­land rei­sen kann, was jun­gen Men­schen natür­lich gera­de auch in der Frei­zeit völ­lig neue Mög­lich­kei­ten eröffnet.“

Das Land­rats­amt küm­mert sich aktu­ell um 1550 jun­ge Men­schen, wel­che einen Anspruch auf ein kosten­lo­ses ÖPNV-Ticket oder eine Rück­erstat­tung der Kosten für die Schü­ler­be­för­de­rung haben. „Wir sind da gera­de in der hei­ßen Pha­se“, sagt Mar­kus Hamann. „Die Tickets wer­den in der näch­sten Zeit an die Schu­len ver­sandt. Wir wis­sen, wie wich­tig das The­ma für die Fami­li­en ist und arbei­ten des­halb auch an wei­te­ren Ver­bes­se­run­gen. Bei­spiels­wei­se dar­an, die Anträ­ge auf Rück­erstat­tung schon bald auch online ein­rei­chen zu kön­nen. Zudem kön­nen wir schon heu­te sagen, dass künf­tig noch mehr Schü­le­rin­nen und Schü­ler oder Azu­bis auf kosten­freie Beför­de­rung Anspruch haben wer­den. Ab dem kom­men­den Schul­jahr soll die Bela­stungs­gren­ze gesenkt wer­den. Wir hof­fen, das dann noch mehr Men­schen als bis­her den ÖPNV nut­zen werden.“

Wer sich zum The­ma Schü­ler­be­för­de­rung bera­ten las­sen möch­te, kann sich ger­ne melden:

Mar­kus Hamann

Tel: 09232 80 393

Mail: markus.​hamann@​landkreis-​wunsiedel.​de