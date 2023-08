Alle zwei Jah­re ver­öf­fent­li­chen Stadt und Land­kreis Kulm­bach ein gemein­sa­mes Gast­ge­ber­ver­zeich­nis, in dem die Feri­en­un­ter­künf­te der Städ­te, Märk­te und Gemein­den im Land­kreis Kulm­bach prä­sen­tiert werden.

Ob wild­ro­man­ti­sche Blei­be im Grü­nen, gedie­ge­nes Haus im Zen­trum oder preis­wer­te Pri­vat­un­ter­kunft: Das Über­nach­tungs­an­ge­bot in Kulm­bach Stadt und Land ist umfang­reich und bie­tet für jeden Geschmack und Geld­beu­tel das Richtige.

Ver­mie­ter, die ihr Ange­bot in dem neu­en Ver­zeich­nis prä­sen­tie­ren möch­ten, kön­nen alle Unter­la­gen dazu in der Tou­rist Infor­ma­ti­on der Stadt Kulm­bach, Tele­fon 09221/95880 oder per E‑Mail touristinfo@​stadt-​kulmbach.​de anfordern.

Das der­zei­ti­ge Gast­ge­ber­ver­zeich­nis fin­det man hier: https://​tou​ris​mus​.land​kreis​-kulm​bach​.de/​g​a​s​t​g​e​b​e​r​/​g​a​s​t​g​e​b​e​r​v​e​r​z​e​i​c​h​n​is/