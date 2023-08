Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Mit Hun­de­lei­ne zugeschlagen

Am Mon­tag­vor­mit­tag gerie­ten im Erlan­ger Stadt­teil Bruck zwei Hun­de­hal­te­rin­nen mit­ein­an­der in Streit, was damit ende­te, dass eine der bei­den Frau­en mit der Hun­de­lei­ne auf ihre Kon­tra­hen­tin einschlug.

Gegen 8.30 Uhr führ­ten die bei­den Frau­en ihre Hun­de am Spiel­platz in der Sand­berg­stra­ße aus. Eine 34-jäh­ri­ge Hun­de­be­sit­ze­rin sprach den frei­lau­fen­den Hund der ande­ren Dame an, was die­ser wie­der­um missfiel.

Hier­aus ent­stand zwi­schen den zwei Frau­en zunächst ein ver­ba­ler Streit.

Die­ser gip­fel­te dar­in, dass die Hal­te­rin des frei­lau­fen­den Hun­des mit ihrer Hun­de­lei­ne die 34-Jäh­ri­ge mehr­fach schlug. Die­se zog sich dabei leich­te Ver­let­zun­gen zu.

Die Poli­zei ermit­telt gegen die rabia­te Hun­de­hal­te­rin, die sich noch vor Ein­tref­fen der Poli­zei ent­fernt hat­te, wegen gefähr­li­cher Körperverletzung.

Zeu­gen, die Hin­wei­se auf die Frau geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt, Tele­fon 09131 / 760–114, zu melden.

Die Hun­de­hal­te­rin war ca. 35 Jah­re alt, 175 cm groß und kräf­tig. Sie sprach auf­fäl­lig laut und war mit einem schwar­zen Tank-Top sowie kur­zen schwar­zen Leg­gins bekleidet.

Ihr Hund soll auf den Namen „Zeus“ hören.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Hun­de­hal­te­rin gemein­sam mit Hund attackiert

Wei­her – Am Mon­tag­nach­mit­tag, gegen 15.30 Uhr, wur­de eine Hun­de­be­sit­ze­rin beim Gassi

gehen mit ihrem Hund auf einem Feld­weg von zwei Per­so­nen auf einem Tan­dem attackiert.

Die Per­so­nen des Tan­dems besprüh­ten beim Vor­bei­fah­ren die Hun­de­hal­te­rin sowie ihren Hund

mit Pfef­fer-/ Tier­ab­wehr­spray. Hier­durch wur­de die Besit­ze­rin leicht ver­letzt. Zeu­gen, welche

sach­dien­li­che Hin­wei­se geben kön­nen, möch­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

unter der Ruf­num­mer 09131 760514 in Ver­bin­dung setzen.

Vor­fahrt missachtet

Bai­er­s­dorf – Am Mon­tag, gegen 09:45 Uhr, woll­te eine 22-jäh­ri­ge Bai­er­s­dor­fe­rin mit ihrem Pkw von der Ernst­ber­ger­stra­ße in die Forch­hei­mer Stra­ße nach links abbie­gen. Hier­bei über­sah sie einen in Rich­tung Forch­heim fah­ren­den Klein­trans­por­ter, so dass es zum Zusam­men­stoß der bei­den Fahr­zeu­ge kam. Ein, im Klein­trans­por­ter auf dem Bei­fah­rer­sitz sit­zen­des, fünf­jäh­ri­ges Kind wur­de durch den Unfall leicht­ver­letzt und wur­de mit dem Ret­tungs­wa­gen zur wei­te­ren Behand­lung in die Chir­ur­gie Erlan­gen ver­bracht. An den Fahr­zeu­gen ent­stand ein Sach­scha­den von ins­ge­samt etwa 5000 Euro.

Beim Aus­par­ken ande­ren Pkw gestreift

Eckental/​Eschenau – Am Mon­tag, gegen 19:50 Uhr, konn­te ein unbe­tei­lig­ter Zeu­ge eine Ver­kehrs­un­fall­flucht in der Stöck­a­cher Stra­ße auf Höhe Haus­num­mer 2 beob­ach­ten. Ein grau­er Pkw mit Forch­hei­mer Kenn­zei­chen park­te rück­wärts aus einer dor­ti­gen Park­bucht aus. Hier­bei tou­chier­te er mit sei­ner rech­ten Front den rechts neben ihm par­ken­den Pkw. Anschlie­ßend ent­fern­te sich der graue Pkw von der Unfall­stel­le ohne sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern. Durch den Anstoß ent­stand am geschä­dig­ten Pkw ein Sach­scha­den von etwa 1500 Euro. Durch den Zeu­gen konn­te ledig­lich ein Teil­kenn­zei­chen des Unfall­ver­ur­sa­cher abge­le­sen wer­den. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Unfall­ver­ur­sa­cher geben kön­nen, wer­den des­halb gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760514 in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Laden­dieb­stahl im Sportoutlet

Her­zo­gen­au­rach – Am Abend des 21.08.23 kam es im Puma Out­let zu einem Dieb­stahl von zwei Paar Sport­schu­hen. Da der Täter in der jün­ge­ren Ver­gan­gen­heit gleich mehr­fach wegen Eigen­tums­de­lik­ten in Erschei­nung trat und kei­nen festen Wohn­sitz nach­wei­sen konn­te, wur­de Haft­an­trag gestellt und der Beschul­dig­te am Fol­ge­tag dem Rich­ter vorgeführt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Unfall­flucht

Bereits letz­ten Mitt­woch auf Don­ners­tag wur­de die digi­ta­le Schau­ta­fel beim Frei­bad durch einen unbe­kann­ten Fahr­zeug­füh­rer, ver­mut­lich einen Lkw-Fah­rer, beschä­digt. Der dabei ent­stan­de­ne Scha­den in Höhe von 2000 Euro wur­de nun zur Anzei­ge gebracht. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt bit­tet um Zeugenhinweise.

Fahr­rad­fah­re­rin bei Ver­kehrs­un­fall verletzt

Eine 55jährige Rad­fahr­fah­re­rin wur­de beim Über­que­ren des Fuß­gän­ger­über­we­ges in der Rothen­bur­ger Stra­ße in Höch­stadt am Mon­tag­vor­mit­tag schwer ver­letzt. Die Dame wur­de von einer 58jährigen Auto­fah­re­rin, die stadt­aus­wärts unter­wegs war, über­se­hen und vom Fahr­rad gesto­ßen. Die Rad­fah­re­rin kam mit Ver­dacht auf Rip­pen­brü­che ins Kran­ken­haus, die Auto­fah­re­rin blieb unver­letzt. Trotz­dem die Rad­fah­re­rin beim Befah­ren des Fuß­gän­ger­über­we­ges nicht den Vor­rang wie ein Fuß­gän­ger gegen­über Auto­fah­rern genießt und damit auch gegen die StVO ver­sto­ßen hat, muss der Sach­ver­halt mit einer Anzei­ge für die Auto­fah­re­rin wegen fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung von der Poli­zei an die Staats­an­walt­schaft berich­tet werden.

Unfall­flucht geklärt und Fah­ren ohne Fahrerlaubnis

Im Rah­men einer Ermitt­lung zu einer Ver­kehrs­un­fall­flucht vom 09.08.2023 in der St.-Georg-Straße in Höch­stadt, bei der mit einem Rol­ler ein Scha­den an einem gepark­ten Pkw ver­ur­sacht wor­den war, wur­de von Poli­zei­be­am­ten der PI Höch­stadt a.d. Aisch am Mon­tag neben dem Ver­ur­sa­cher auch fest­ge­stellt, dass der 15jährige nicht die erfor­der­li­che Fahr­erlaub­nis zum Füh­ren des Rol­lers hat­te. Außer­dem war der 17jährige Eigen­tü­mer des Rol­lers ohne Fahr­erlaub­nis mit dem Rol­ler gefah­ren. Auf Anord­nung der Staats­an­walt­schaft wur­de der Rol­ler nun erst ein­mal sichergestellt.