Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Fen­ster­schei­be an Toyo­ta eingeschlagen

BAM­BERG. In der Kant­stra­ße hat ein Unbe­kann­ter zwi­schen Sams­tag und Sonn­tag, zwi­schen 21.00 Uhr und 06.00 Uhr, die lin­ke hin­te­re Fen­ster­schei­be eines dort gepark­ten schwar­zen Toyo­ta ein­ge­schla­gen. Aus dem Auto wur­de zwar nichts gestoh­len, es ent­stand aber den­noch Sach­scha­den in Höhe von etwa 300 Euro.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Sach­scha­den in Höhe von etwa 700 Euro ist an einem sil­ber­far­be­nen Opel Astra ent­stan­den, der zwi­schen 05. und 21. August in der Katz­hei­mer­stra­ße ange­fah­ren. Es wur­de die vor­de­re lin­ke Fahr­zeug­sei­te ange­fah­ren und der Unfall­ver­ur­sa­cher flüch­te­te anschließend.

Poli­zei stoppt betrun­ke­nen Radfahrer

BAM­BERG. Am Diens­tag­früh, kurz nach 02.30 Uhr, fiel einer Poli­zei­strei­fe in der Fried­rich­stra­ße ein Rad­fah­rer auf, der dort ohne Licht unter­wegs war. Bei der anschlie­ßen­den Kon­trol­le fiel den Beam­ten sofort auf, dass der 33-jäh­ri­ge schwank­te. Bei einem Alko­hol­test brach­te er es auf 2,36 Pro­mil­le, wes­halb eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt wer­den musste.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

KEM­MERN. Ein am Heck­ge­päck­trä­ger befe­stig­tes Fahr­rad ent­wen­de­te ein Unbe­kann­ter in der Nacht von Sonn­tag auf Mon­tag. Das Fahr­zeug, an wel­chem das Zwei­rad befe­stigt war park­te in der Haupt­stra­ße. Bei dem Fahr­rad han­delt es sich um ein hoch­wer­ti­ges CUBE Pedelec Ste­reo Hybrid Pro 500 in schwarz/​rot. Der Ent­wen­dungs­scha­den beträgt 3.600 Euro.

Wer kann Hin­wei­se zum Täter geben? Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land 0951/9129–310.

Sach­be­schä­di­gun­gen

RAT­TELS­DORF. Unbe­kann­te besprüh­ten von Mon­tag auf Diens­tag mit schwar­zer Far­be den Bal­kon und die Wand eines Roh­baus in der Ebin­ger Stra­ße. Zudem wur­de ein am Boden lie­gen­der Druck­prü­fer mut­wil­lig zerstört.

Hin­wei­se auf die Ver­ur­sa­cher nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter 0951/9129–310 entgegen.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

BISCH­BERG. In der Zeit von Diens­tag 15:00 Uhr bis Don­ners­tag 18:30 Uhr beschä­dig­te ein unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer einen gepark­ten schwar­zen BMW X1 im Lau­ban­ger in Hall­stadt. Das beschä­dig­te Fahr­zeug wur­de am vor­de­ren lin­ken Kot­flü­gel ange­fah­ren und park­te im Tat­zeit­raum im Bereich ERTL-Zen­trum und Ede­ka. Der Sach­scha­den beträgt ca. 4.000 Euro.

Hin­wei­se auf den Ver­ur­sa­cher nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter 0951/9129–310 entgegen.

Son­sti­ges

BUT­TEN­HEIM. Weil sie sicht­lich betrun­ken zu ihrem Auto lief und damit weg­fah­ren woll­te, fiel eine 48-jäh­ri­ge Frau in der Kel­ler­stra­ße einer Poli­zei­strei­fe auf. Noch bevor die Frau sich hin­ter das Steu­er set­zen konn­te hielt die Strei­fe die Frau an. Ein von ihr frei­wil­lig durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von knapp 2 Pro­mil­le. Die Beam­ten stell­ten dar­auf­hin vor­sorg­lich den Fahr­zeug­schlüs­sel vor­läu­fig sicher.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Unfäl­le

Hilt­polt­stein. Am Mon­tag­abend fuhr eine 72-jäh­ri­ge Senio­rin mit ihrem Sko­da auf der B 2 von Kem­ma­then kom­mend in Rich­tung Kap­pel. Beim Abbie­ge­vor­gang nach links über­sah sie einen ent­ge­gen­kom­men­den Mer­ce­des und es kam zum Zusam­men­stoß. Durch den hef­ti­gen Auf­prall schleu­der­ten die Autos über die Stra­ße, wobei der Mer­ce­des einen im Kreu­zungs­be­reich war­ten­den VW erfass­te und ein Stra­ßen­schild mit­ge­ris­sen wur­de. Die Rent­ne­rin und der 50-jäh­ri­ge Mer­ce­des-Fah­rer erlit­ten bei dem Unfall leich­te Ver­let­zun­gen und wur­den zur Ver­sor­gung in die Kran­ken­häu­ser Lauf bzw. Peg­nitz ver­bracht. Die 58-jäh­ri­ge Insas­sin des VW blieb glück­li­cher­wei­se unver­letzt. Zur Absi­che­rung und Rei­ni­gung der Stra­ße rück­te die frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Kap­pel an. Alle Fahr­zeu­ge hat­ten einen Total­scha­den und muss­ten abge­schleppt wer­den. Der gesam­te Sach­scha­den des Unfalls liegt bei 41600 EUR.

Göß­wein­stein. Ein 58-jäh­ri­ger VW-Fah­rer und ein 32-jäh­ri­ger BMW-Fah­rer fuh­ren am Mon­tag­mit­tag in ent­ge­gen­ge­setz­ter Rich­tung zwi­schen Bösen­bir­kig und Sieg­manns­brunn. Aus unge­klär­ten Grün­den tou­chier­ten sich die bei­den Außen­spie­gel und wur­den dabei beschä­digt. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 500 EUR.

Dieb­stahl

Göß­wein­stein. Im Zeit­raum Frei­tag­abend bis Mon­tag­mor­gen wur­de in der Bal­tha­sar-Neu­mann-Stra­ße das amt­li­che Kenn­zei­chen BA-LE141 von einem roten Polo abmon­tiert und gestoh­len. Zur Ermitt­lung des noch unbe­kann­ten Täters bit­tet die Poli­zei Eber­mann­stadt um Zeugenhinweise.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Son­sti­ges

Forch­heim. Im Zeit­raum von Frei­tag, 18.08.2023, bis Mon­tag, 21.08.2023, ent­wen­de­te ein Unbe­kann­ter das mobi­le Hal­te­ver­bots­zei­chen samt Pfo­sten in der Bam­mers­dor­fer Stra­ße. Hier­durch kam es im Bau­stel­len­be­reich zu Verparkungen.

Der Scha­den beläuft sich auf ca. 100 Euro. Wer Hin­wei­se auf den oder die Täter geben kann, möch­te sich bit­te bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim mel­den (09191/7090–0).

Herolds­bach. Zwi­schen Mitt­woch, den 16.08.2023, und Frei­tag, 18.08.2023, wur­de die Glas­schei­be am Ein-/Aus­gang eines Ver­brau­cher­mark­tes in der Schloß­stra­ße in Thurn von Unbe­kann­ten beschädigt.

Die Glas­schei­be ist im unte­ren Bereich gesprun­gen und der Scha­den beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Wer Hin­wei­se auf den oder die Täter geben kann, möch­te sich bit­te bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim mel­den (09191/7090–0).

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

- Fehl­an­zei­ge -