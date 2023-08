Im Rah­men der Euro­päi­schen Mobi­li­täts­wo­che hat der Land­kreis eine Ver­lo­sungs­ak­ti­on für eine kosten­lo­se Test­wo­che mit einem Elek­tro-Lastendrad durch­ge­führt. Aus­ge­lost unter den 74 Teil­neh­men­den dür­fen je ein Gewin­ner aus Her­zo­gen­au­rach und aus Höch­stadt sowie eine Gewin­ne­rin aus Ecken­tal ein Elek­tro-Lasten­rad testen. Land­rat Alex­an­der Tritt­hart „Ich freue mich, dass sich so vie­le an der Ver­lo­sung betei­ligt haben und die Akti­on bei den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern so gut ankommt“,“ sagt Land­rat Alex­an­der Tritt­hart über das gro­ße Inter­es­se an der Akti­on. Die Nut­zung von Elek­tro-Lasten­rä­dern bie­te nicht nur indi­vi­du­el­le Vor­tei­le, son­dern lei­ste auch einen wich­ti­gen Bei­trag zum Umwelt­schutz und zur nach­hal­ti­gen Mobi­li­tät im Land­kreis. Die indi­vi­du­el­len Erfah­run­gen und Ein­drücke der Test­wo­che sol­len im Anschluss auf den Social Media-Platt­for­men unter #euro­päi­schemo­bi­li­täts­wo­che geteilt werden.

Die Euro­päi­sche Mobi­li­täts­wo­che fin­det vom 16. bis 22. Sep­tem­ber 2023 statt. Unter dem Mot­to „Mix and Move! – kli­ma­freund­lich mobil“ will die Akti­ons­wo­che durch ver­schie­de­ne Aktio­nen eine nach­hal­ti­ge Mobi­li­tät greif­bar machen. Infor­ma­tio­nen hier­zu sind online im Land­kreis unter https://​www​.erlan​gen​-hoech​stadt​.de/​l​e​b​e​n​-​i​n​-​e​r​h​/​k​l​i​m​a​-​u​n​d​-​e​n​e​r​g​i​e​/​m​o​b​i​l​i​t​a​e​t​/​e​u​r​o​p​a​e​i​s​c​h​e​-​m​o​b​i​l​i​t​a​e​t​s​w​o​c​he/ verfügbar.