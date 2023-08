Im Erz­bis­tum Bam­berg haben die Stern­sin­ger in die­sem Jahr 1.567.755 Euro gesam­melt, wie das Kin­der­mis­si­ons­werk am 16. August 2023 bekannt­gab. In die­sem Jahr betei­lig­ten sich 383 Pfarr­ge­mein­den, Schu­len, Kin­der­gär­ten und wei­te­re Ein­rich­tun­gen an der welt­weit größ­ten Soli­da­ri­täts­ak­ti­on von Kin­dern für Kinder.

Nach zwei Coro­na-Win­tern konn­ten sich die Kin­der und Jugend­li­chen bei ihrer 65. Akti­on Drei­kö­nigs­sin­gen wie­der per­sön­lich auf ihren Weg zu den Men­schen machen und den christ­li­chen Segen über die Türen schrei­ben. Sie stei­ger­ten ihr Sam­mel­er­geb­nis deut­lich. Zum Ver­gleich: Unter den Bedin­gun­gen der Pan­de­mie und beim viel­fa­chen Ver­zicht auf Haus­be­su­che waren in den bei­den Vor­jah­ren jeweils rund 1,1 Mil­lio­nen Euro im Erz­bis­tum gesam­melt worden.

Das Mot­to der Akti­on Drei­kö­nigs­sin­gen 2023 lau­te­te: „Kin­der stär­ken, Kin­der schüt­zen – in Indo­ne­si­en und welt­weit“. Seit dem Start 1959 kamen beim Drei­kö­nigs­sin­gen ins­ge­samt rund 1,31 Mil­li­ar­den Euro zusam­men, mit denen Pro­jek­te für benach­tei­lig­te und Not lei­den­de Kin­der in Afri­ka, Latein­ame­ri­ka, Asi­en, Ozea­ni­en und Ost­eu­ro­pa geför­dert wur­den. Bun­des­wei­te Trä­ger sind das Kin­der­mis­si­ons­werk ‚Die Stern­sin­ger‘ und der Bund der Deut­schen Katho­li­schen Jugend (BDKJ). Rund um den kom­men­den Jah­res­wech­sel wer­den sich die Stern­sin­ger bei ihrer 66.

Akti­on Drei­kö­nigs­sin­gen wie­der auf den Weg zu den Men­schen machen. „Gemein­sam für unse­re Erde – in Ama­zo­ni­en und welt­weit“ heißt dann ihr Leit­wort. Die Diö­ze­sa­ne Eröff­nung der Akti­on fin­det am Frei­tag, den 29. Dezem­ber 2023, um 14 Uhr in Forch­heim statt.

Wei­te­re Infos unter: https://​ver​an​stal​tun​gen​.jugend​-im​-erz​bis​tum​.de/​s​t​e​r​n​s​i​n​g​e​r​a​k​t​ion