Die Dom­rei­ter schla­gen zurück! Nach zuletzt drei Nie­der­la­gen in Fol­ge holt der FC Ein­tracht Bam­berg end­lich wie­der drei Punk­te und gewinnt gegen den TSV Buch­bach mit 2:1 (1:1). Die 709 Zuschau­er, die an die­sem Sams­tag den Weg ins Bam­ber­ger Fuchs-Park-Sta­di­on bei über 30 Grad gefun­den haben, sahen eine durch­aus attrak­ti­ve Vor­stel­lung der Gern­lein-Elf. Der Bann, nach 270 Regio­nal­li­ga-Minu­ten ohne eige­nen Tref­fer, war bereits früh gebro­chen: Schon in der 7. Minu­te war es Felix Popp, der den Füh­rungs­tref­fer für den FCE besorg­te. In der zwei­ten Hälf­te wur­de Mar­co Schmitt sei­nem Tor zum Match­win­ner (70.). Den zwi­schen­zeit­li­chen Anschluss­tref­fer für die Gäste erziel­te Phil­ipp Walter(45.).

Jan Gern­lein: „Für ein gutes und flei­ßi­ges Spiel belohnt“

„Heu­te haben wir uns für ein gutes und flei­ßi­ges Spiel belohnt. Das Sieg­tor zum 2:1 fiel zwar glück­lich, aller­dings haben wir uns das durch unse­ren Auf­wand ver­dient. Uns zeich­net aus, dass wir nie umfal­len und das haben wir heu­te wie­der gezeigt“, so Ein­tracht Bam­berg-Trai­ner Jan Gernlein.

FCE mit star­ker Vorstellung

Die Dom­rei­ter gin­gen mit drei Ver­än­de­run­gen in der Start­elf im Ver­gleich zum vor­he­ri­gen Spiel gegen den SV Aschaf­fen­burg in die Par­tie gegen den TSV Buch­bach. Felix Popp war wie­der zurück in der Start­for­ma­ti­on. Tobi­as Linz ersetz­te Luca Leist­ner und Seba­sti­an Val­dez rück­te für den ange­schla­ge­nen Chri­sto­pher Kett­ler in die Abwehrkette.

7. Minu­te: TOOOOO­OR für die Dom­rei­ter! Direkt die erste Chan­ce saß mit dem wich­ti­gen und ver­dien­ten 1:0 für die Haus­her­ren. Nach einer Ecke von Mar­co Schmitt star­te­te Felix Popp als erster Rich­tung Ball und köpf­te das Leder aus kur­zer Distanz unter die Lat­te. Kei­ne Chan­ce für Tor­hü­ter Lud­wig Zech im Buch­ba­cher Kasten. Damit war die star­ke Anfangs­pha­se des FCE veredelt.

28. Minu­te: Pfo­sten­tref­fer! Die dick­ste Gele­gen­heit für soli­de auf­tre­ten­de Bam­ber­ger im ersten Durch­gang. FCE-Stür­mer Patrick Gört­ler kam, nach einer Unstim­mig­keit in der Buch­ba­cher Ver­tei­di­gung, in aus­sichts­rei­cher Posi­ti­on halb­rechts an den Ball. Die­sen leg­te er sich noch kurz vor und zog ab. Sein sat­ter Rechts­schuss lan­de­te aller­dings am lin­ken Außen­pfo­sten der Oberbayern.

45. Minu­te: Der Aus­gleich für die Gäste. Phil­ipp Wal­ter kam aus kur­zer Distanz an den Ball und brach­te ihn im Kasten von Ben Olschew­ski unter. Zuvor konn­te die Bam­ber­ger Hin­ter­mann­schaft eine lan­ge Her­ein­ga­be in den Straf­raum nicht ent­schei­dend abwehren.

Nach dem Sei­ten­wech­sel fin­gen sich die Dom­rei­ter wie­der und hiel­ten robust dage­gen. Durch meh­re­re Wech­sel des FCE kam außer­dem noch ein­mal fri­scher Wind in die Partie.

58. Minu­te: Rie­sen­chan­ce für die Dom­rei­ter! Nach einer halb­ho­hen Flan­ke von Luca Ljev­sic von rechts lan­de­te der Ball beim ein­lau­fen­den Phil­ipp Hack. Der, vor Spiel­freu­de strot­zen­de Offen­siv­spie­ler des FCE, konn­te Gäste­kee­per Zech aber aus näch­ster Nähe nicht überwinden.

70. Minu­te: JAAAAAAA! Das 2:1 für den FC Ein­tracht Bam­berg durch einen Distanz­schuss von Mar­co Schmitt. Vor­an­ge­gan­gen war eine Ecke für den FCE, die die Hin­ter­mann­schaft der Buch­ba­cher direkt auf den Defen­siv­mann der Bam­ber­ger abwehr­te. Die­ser nahm sich ein Herz, zog ab und hat­te Glück, dass sein Abschluss im Netz landete.

73. Minu­te: Star­ke Para­de von Ben Olschew­ski! Bereits die zwei­te Chan­ce für die Gäste per direk­tem Frei­stoß. Buch­bachs Tobi­as Steer hob das Leder gefühl­voll über die Bam­ber­ger Mau­er, doch der star­ke Olschew­ski konn­te per Hecht­sprung klä­ren. In der Fol­ge kam Buch­bach zu kei­ner nen­nens­wer­ten Gele­gen­heit mehr. Es waren eher die Dom­rei­ter, die durch­aus Chan­cen hat­ten, den Sack früh­zei­tig zuzumachen.