Das Gesund­heits­amt Hof plant gemein­sam mit der DLRG Bad Steben – Lich­ten­berg und der AOK Bay­ern Direk­ti­on Hof – Wun­sie­del einen Infor­ma­ti­ons­nach­mit­tag am Fran­ken­wald­see in Lichtenberg.

Im Rah­men der INITIA­TI­VE „SONNE(N) MIT VER­STAND“ des Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­ums für Gesund­heit und Pfle­ge sol­len ins­be­son­de­re Kin­der und Jugend­li­che für den Son­nen­schutz sen­si­bi­li­siert wer­den. Auf spie­le­ri­sche Wei­se sol­len sie dazu ange­regt wer­den, die Not­wen­dig­keit des Son­nen­schut­zes zu erken­nen und sich rich­tig zu schüt­zen. Auch Eltern und Erwach­se­ne sol­len für das The­ma Haut­krebs sen­si­bi­li­siert werden.

Dazu fin­det am Sams­tag, dem 19.08.2023 ab 14:00 Uhr eine gemein­sa­me INFOR­MA­TI­ONS­AK­TI­ON am FRAN­KEN­WALD­SEE in LICH­TEN­BERG statt. An einem gemein­sa­men Akti­ons- und Infor­ma­ti­ons­stand kön­nen sich inter­es­sier­te Besu­che­rin­nen und Besu­cher rund um das The­ma Son­nen­schutz und Haut­krebs informieren.

Kin­der haben die Mög­lich­keit, Son­nen­schil­de zu gestal­ten und Per­len­ket­ten zu basteln. Es gibt UV-Auf­kle­ber für die Haut, mit denen der Schutz der Son­nen­creme über­prüft wer­den kann. Außer­dem unter­stützt eine Haut­ärz­tin die Akti­on mit fach­li­chen Infor­ma­tio­nen rund um das The­ma Haut­krebs, Haut­krebs­prä­ven­ti­on und Vorsorgeuntersuchungen.

Die DLRG Bad Steben – Lich­ten­berg infor­miert über ihre Auf­ga­ben und ihre Ver­eins­ar­beit sowie über Bade­re­geln und Schwimm­ab­zei­chen. Die AOK Bay­ern Direk­ti­on Hof – Wun­sie­del betei­ligt sich mit einem Akti­ons­stand und einem Glücks­rad an der Veranstaltung.