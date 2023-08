Exzel­len­te Kon­zer­te, berühm­te Dozen­tin­nen und Dozen­ten, Musi­zie­ren in der stil­vol­len Vil­la des sei­ner­zeit welt­be­rühm­ten Vio­lin­vir­tuo­sen Hen­ri Mar­teau: Die Mei­ster­kur­se in Haus Mar­teau sind etwas Beson­de­res. Zudem bie­tet der gran­dio­se Kon­zert­saal „unter Tage“ eine groß­ar­ti­ge Kulis­se für die tra­di­tio­nel­len Abschluss­kon­zer­te. Jetzt star­tet das Kurs­pro­gramm 2023/2024.

Das neue Kurs­pro­gramm der Inter­na­tio­na­len Musik­be­geg­nungs­stät­te bie­tet ins­ge­samt 40 Mei­ster­kur­se für fast alle Orche­ster­in­stru­men­te, Kla­vier und Gesang an. Die mei­sten Kur­se enden mit einem öffent­li­chen Abschluss­kon­zert in dem von Peter Hai­merl gestal­te­ten Unter­richts- und Kon­zert­saal, der sich kom­plett unter der Erde befindet.

„Im letz­ten Jahr durf­ten wir bei 35 Kon­zer­ten rund 2400 Besu­che­rin­nen und Besu­cher in unse­rem Kon­zert­saal begrü­ßen – eine statt­li­che Bilanz, denn es gal­ten ja zu Beginn des Jah­res 2022 ver­schie­de­ne Coro­na-Auf­la­gen“, erläu­tert Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm. Zum Kon­zert­ge­sche­hen in Lich­ten­berg selbst gesel­len sich wei­te­re Ver­an­stal­tun­gen in der Rei­he Haus Mar­teau auf Rei­sen in ganz Oberfranken.

Neu unter den Dozen­tin­nen und Dozen­ten, die den Stars von mor­gen im Bereich der klas­si­schen Musik den letz­ten Schliff geben, ist Prof. Lars Woldt. Er gibt einen von acht Gesangs­kur­sen in der Künst­ler­vil­la. Seit dem Win­ter­se­me­ster 2016/17 unter­rich­tet Prof. Woldt an der Hoch­schu­le für Musik und Thea­ter Mün­chen. „Dane­ben leh­ren in Haus Mar­teau Prof. Ulri­ke Sonn­tag, Prof. Edda Moser, Prof. Chri­stia­ne Iven, Prof. Sieg­fried Jeru­sa­lem sowie Prof. Char­lot­te Leh­mann das Fach Gesang“, erläu­tert Ver­wal­tungs­lei­ter Dr. Ulrich Wirz.

In den zehn Mei­ster­kur­sen für Kla­vier unter­rich­ten in der Lich­ten­ber­ger Künst­ler­vil­la bekann­te Pia­ni­stin­nen und Pia­ni­sten: die Pro­fes­so­ren Gilead Mis­ho­ry, Ste­fan Arnold, Arnulf von Arnim, Chri­stoph Sisch­ka, Gali­na Vra­che­va, Arbo Vald­ma, Rolf Plag­ge und Bernd Glem­ser. Meist wird Kla­vier­li­te­ra­tur für Kon­zer­te, Prü­fun­gen, Wett­be­wer­be und Auf­trit­te erarbeitet.

Im ein­sti­gen Wohn­haus eines Star-Vio­li­ni­sten spielt selbst­ver­ständ­lich auch die Vio­li­ne eine gro­ße Rol­le. Haus Mar­teau-Ken­ner wis­sen, dass bei den Abschluss­kon­zer­ten der Pro­fes­so­ren Mar­kus Wolf, Petru Mun­te­anu, Chri­sti­an Alten­bur­ger, Ingolf Tur­ban und Dani­el Gae­de her­aus­ra­gen­de jun­ge Vio­li­ni­stin­nen und Vio­li­ni­sten zu hören sind. „Das Publi­kum der Abschluss­kon­zer­te ist immer wie­der begei­stert vom hohen künst­le­ri­schen Niveau unse­rer Stu­den­ten“, berich­tet der Künst­le­ri­sche Lei­ter, Prof. Chri­stoph Adt. „Dar­über freu­en wir uns, denn wir sind eine Talent­schmie­de für die künf­ti­ge Welt­klas­se auf den Konzertpodien.“

Auf­takt­kon­zer­te im Konzertsaal

Prof. Ingolf Tur­ban und Miki Hash­i­mo­to geben zu Kurs­be­ginn eben­so ein öffent­li­ches Auf­takt­kon­zert (12. Mai 2024, 19 Uhr) wie Gali­na Vra­che­va (17. Sep­tem­ber 2023, 19 Uhr) und Mar­kus Wolf zusam­men mit Andre­as Kir­pal (1. Okto­ber 2023, 19 Uhr).

Kam­mer­mu­sik für Blech­blä­ser ist tra­di­tio­nell am ersten August­wo­chen­en­de The­ma des Ensem­ble­kur­ses von Rek­ken­ze Brass. Auch das renom­mier­te Gold­mund Quar­tett (Vio­la, Vio­li­ne und Vio­lon­cel­lo) sowie das Köl­ner Kla­vier­trio (Kla­vier, Vio­la, Vio­li­ne, Vio­lon­cel­lo). leh­ren Kammermusik.

Wei­te­re Instru­men­te im Fächer­ka­non von Haus sind Flö­te (Prof. Andrea Lie­ber­knecht), Oboe (Prof. Chri­sti­an Wet­zel, Prof. Cla­ra Dent-Bogá­nyi), Kla­ri­net­te (Prof. Andre­as Lan­gen­buch, Prof. Andre­as Schab­las) und Vio­lon­cel­lo (Prof. Jakob Spahn, Prof. Josef Schwab).

Auch die Mei­ster­kur­se für Fagott (Prof. Dag Jen­sen), Horn (Prof. Johan­nes Hin­ter­hol­zer, Prof. Wolf­gang Gaag) und Trom­pe­te (Prof. Han­nes Läu­bin) wer­den von Teil­neh­men­den aus aller Welt nachgefragt.

An Jugend­li­che im Alter von 14 bis 21 Jah­ren aus der Regi­on rich­tet sich der Orche­ster­kurs Jugend­sym­pho­nie­or­che­ster Ober­fran­ken (JSO). Als Orche­ster auf Zeit wird es im Früh­jahr zusam­men pro­ben und Ober­fran­kens Kul­tur­freun­de unter dem Diri­gat von Till Fabi­an Weser zu Ostern mit einer klei­nen Kon­zert­tour­nee erfreuen.

Zum Jah­res­en­de gibt schließ­lich Clau­dio Estay einen Mei­ster­kurs für Per­cus­sion – ein beson­de­res Ereig­nis, da die Schlag­in­stru­men­te an sich büh­nen­fül­lend, aber auch sehens- und hörens­wert sind.

Detail­lier­te Infos zum Kurs­pro­gramm und zu den Kon­zer­ten unter www​.haus​-mar​teau​.de. Kon­zert­kar­ten, ‑gut­schei­ne und Reser­vie­rungs­an­fra­gen bit­te unter https://​haus​-mar​teau​.de/​k​o​n​z​e​r​t​e​-​a​k​t​u​e​l​l​e​s​/​a​b​s​c​h​l​u​s​s​k​o​n​z​e​r​te/ oder tele­fo­nisch: 0921 604‑1608.

