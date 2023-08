Am Mitt­woch, den 27.09.2023, fin­det um 18:00 Uhr in der Leit­stel­le Pfle­ge Hofer Land eine Info­ver­an­stal­tung für Fami­li­en­an­ge­hö­ri­ge und Inter­es­sier­te zum The­ma „Recht­li­che Betreu­ung“ statt.

Ja, ich mach´s – Was nun? Mit die­sen oder ähn­li­chen Wor­ten erklä­ren Ange­hö­ri­ge in schwie­ri­gen Lebens­si­tua­tio­nen, dass sie die recht­li­che Betreu­ung für einen nahe­ste­hen­den kran­ken Men­schen über­neh­men. Oder am Ehren­amt Inter­es­sier­te wären bereit ande­re Per­so­nen zu unterstützen,wissen aber nicht, ob die recht­li­che Betreu­ung das Rich­ti­ge ist.

Die Betreu­ungs­ver­ei­ne der Cari­tas und Dia­ko­nie und die Betreu­ungs­stel­len von Stadt und Land­kreis Hof möch­ten mit fami­li­en­na­hen Betreu­ern oder am Ehren­amt Inter­es­sie­re in den Aus­tausch kommen.

Im Rah­men der Info­ver­an­stal­tung wer­den alle Betei­lig­te im Betreu­ungs­ver­fah­ren vor­ge­stellt, der Ablauf eines Betreu­ungs­ver­fah­rens skiz­ziert, auf Fra­gen zum The­ma Betreu­ung ein­ge­gan­gen sowie Mythen auf­ge­klärt und Hilfs­an­ge­bo­te aufgezeigt.

Die Ver­an­stal­tung ist kosten­frei. Um vor­he­ri­ge Anmel­dung tele­fo­nisch unter 09281/57–250 oder per E‑Mail an betreuungsstelle@​landkreis-​hof.​de wird gebeten.