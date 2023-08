Ins­ge­samt 16 Teil­neh­me­rin­nen und zwei Teil­neh­mer haben die Abschluss­prü­fung im Aus­bil­dungs­be­ruf Haus­wirt­schaft erfolg­reich bestan­den. Sie kom­men aus den Land­krei­sen Bam­berg und Hass­ber­ge sowie den Städ­ten Bay­reuth, Kulm­bach, Kro­nach und Hof.

Durch die dua­le Aus­bil­dung oder die schu­li­sche Aus­bil­dung an der Fach­schu­le für Ernäh­rung und Ver­sor­gung bezie­hungs­wei­se auf­grund lang­jäh­ri­ger haus­wirt­schaft­li­cher Erfah­rung haben sie sich für die Abschluss­prü­fung qua­li­fi­ziert. In Theo­rie und Pra­xis wur­den sie in den Berei­chen Ver­pfle­gung – per­so­nen­ori­en­tiert pla­nen und umset­zen – sowie Tex­ti­li­en, Räu­me und Wohn­um­feld beur­tei­len, rei­ni­gen und pfle­gen geprüft. Wei­te­re Prü­fungs­in­hal­te waren die Betreu­ung von Per­so­nen, Wirt­schafts- und Sozi­al­kun­de und die Prä­sen­ta­ti­on der gelei­ste­ten Aufgaben.

Mit dem erwor­be­nen Titel „Hauswirtschafterin/​Hauswirtschafter“ ste­hen den Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten eine Viel­zahl von Ein­satz­ge­bie­ten offen. Sie haben bei­spiels­wei­se die Mög­lich­keit, in Groß­haus­hal­ten wie einer Senio­ren­ein­rich­tung oder Kran­ken­häu­sern, land­wirt­schaft­li­chen Unter­neh­mens­haus­hal­ten aber auch in pri­va­ten Haus­hal­ten, deren Bedarf an Haus­wirt­schaf­tern zuneh­mend steigt, ihrem Beruf nach­zu­ge­hen. Dabei lei­sten sie auch einen wich­ti­gen Bei­trag zur Nach­hal­tig­keit und Stär­kung der regio­na­len Kreis­läu­fe, indem sie z.B. bei der Spei­se­zu­be­rei­tung auf den Ein­satz von hei­mi­schen, regio­na­len und sai­so­na­len Pro­duk­ten achten.

In sei­ner Abschluss­re­de gra­tu­lier­te Burk­hard Traub, Lei­ter des Sach­ge­biets „Bil­dung in der Land- und Haus­wirt­schaft“ an der Regie­rung von Ober­fran­ken, den Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten zu ihren nun erwor­be­nen Fähig­kei­ten und Kennt­nis­sen und moti­vier­te sie, sich dar­auf auf­bau­end wei­ter­zu­bil­den. So kön­nen sie zum Bei­spiel den Titel Betriebs­wir­t/-in für Ernäh­rung- und Ver­sor­gungs­ma­nage­ment anstre­ben oder sich als Dorf­hel­fer/-in oder in der Mei­ster­fort­bil­dung wei­ter qualifizieren.

Im Jahr 2024 star­tet der näch­ste Kurs der Berufs­fach­schu­le für Ernäh­rung und Ver­sor­gung. Infor­ma­tio­nen zur Anmel­dung erhal­ten Sie unter ernaehrung-​bildung@​reg-​ofr.​bayern.​de.