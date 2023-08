Vor knapp drei Mona­ten hat der LBV Coburg einen Mel­de­auf­ruf zur Erfas­sung von Gebäu­de­brü­tern gestar­tet, und seit­dem hat sich viel getan: Über 1000 Mel­dun­gen über die sel­te­nen Vogel­ar­ten aus fast allen Städ­ten und Gemein­den des Land­krei­ses Coburg sind über die Mel­de­platt­form des gemein­nüt­zi­gen Natur­schutz­ver­eins bereits ein­ge­gan­gen, und es wer­den täg­lich mehr.

Der LBV Coburg hat die­ses Jahr ein Natur­schutz­groß­pro­jekt zum The­ma Gebäu­de­brü­ter gestar­tet. In dem Pro­jekt des gemein­nüt­zi­gen Cobur­ger Natur­schutz­ver­eins geht es spe­zi­ell um Wild­vö­gel, die sich an das Leben mit den Men­schen ange­passt haben und in Häu­sern brü­ten. Unter die Kate­go­rie der so genann­ten Gebäu­de­brü­ter fällt der Haus­sper­ling, die Mehl- und die Rauch­schwal­be sowie der Mau­er­seg­ler. „Bis jetzt wuss­ten wir noch nicht, wo genau im Cobur­ger Land die Ver­tre­ter die­ser spe­zi­el­len Arten­grup­pe brü­ten“, sagt Bio­lo­gin Mar­le­ne Kli­sa vom LBV Coburg. „Des­we­gen haben wir im Früh­ling einen gro­ßen Mel­de­auf­ruf gestar­tet, um mit­hil­fe der Bür­ger die Nester die­ser Vogel­ar­ten mög­lichst flä­chen­deckend zu finden.“

Seit dem Auf­ruf sind nun fast drei Mona­te ver­gan­gen: Nun zieht der gemein­nüt­zi­ge Natur­schutz­ver­ein eine erste Zwi­schen­bi­lanz und ruft gleich­zei­tig zum End­spurt auf. Über 1.000 Brut-Stand­or­te und drei­mal so vie­le Brut­plät­ze sind bis­her gemel­det wor­den. Die­se Mel­dun­gen stam­men von knapp 60 Natur­freun­den, die sich beim LBV Coburg gemel­det haben.

Erstes Ergeb­nis: Der Haus­sper­ling und die Mehl­schwal­be sind im Land­kreis stark ver­tre­ten. Fast 90 Pro­zent (874 Mel­dun­gen) aller Brut­platz­mel­dun­gen fal­len auf die­se bei­den Gebäu­de­brü­ter-Arten. Die bis­her größ­te Kolo­nie von Mehl­schwal­ben ist in Rütt­manns­dorf gemel­det wor­den: Ins­ge­samt sind hier an einem Gebäu­de 49 besetz­te Nester gezählt wor­den! Mehl­schwal­ben nut­zen beson­ders die rau­en Gebäu­de-Fas­sa­den, an denen der Lehm ihrer Nester bes­ser hält, um die­se zu stüt­zen. In Haar­brücken bei Neu­stadt bei Coburg haben Mehl­schwal­ben tat­säch­lich sechs Nester unter das Dach eines Back­stein­hau­ses gebaut. Back­stei­ne sind von ihrer Beschaf­fen­heit eher glatt, sodass die­se Beob­ach­tung doch recht unge­wöhn­lich ist.

Schwie­ri­ger gestal­tet sich die Mel­dung von Mau­er­seg­lern und Rauch­schwal­ben. Letz­te­re brü­ten nicht wie die Mehl­schwal­ben außen an Fas­sa­den, son­dern bau­en ihre Nester meist in Stal­lun­gen. Hier hat der LBV bis­her 95 Mel­dun­gen erhal­ten. Pro Mel­dung sind jedoch durch­schnitt­lich acht Nester gemel­det wor­den. Die größ­te Rauch­schwal­ben­ko­lo­nie, die bis­her gemel­det wur­de, befin­det sich in Klein­wal­bur mit 37 Nestern.

Auch die Brut­plät­ze des Mau­er­seg­lers sind nicht ein­fach zu erken­nen. Bis­her sind nur 29 Mel­dun­gen ein­ge­gan­gen. Zwar sind Mau­er­seg­ler in ihrer Hoch­zeit beson­ders oft am Him­mel zu beob­ach­ten, ins­be­son­de­re wenn sie mit ihren typi­schen Rufen in grö­ße­ren Grup­pen um die Häu­ser sau­sen. So prä­sent wie sie am Him­mel sind, so unschein­bar sind ihre Brut­plät­ze: Sie nut­zen näm­lich klei­ne Nischen und Spal­ten an Gebäu­den, in wel­che sie meist sehr schnell verschwinden.

Die Erfas­sung der Gebäu­de­brü­ter läuft nun noch bis Ende Sep­tem­ber, wenn dann auch die letz­ten Gebäu­de­brü­ter ihre lan­ge Rei­se in Rich­tung Süden antre­ten wer­den. „Bis dahin freu­en wir uns wei­ter­hin über vie­le neue Mel­dun­gen von Gebäu­de­brü­tern im Cobur­ger Land!“, sagt Mar­le­ne Kli­sa. Wer Haus­sper­ling, Mehl­schwal­be, Rauch­schwal­be oder Mau­er­seg­ler ent­deckt, kann die­se über die Inter­net­sei­te www​.coburg​.lbv​.de oder über die Gebäu­de­brü­ter-Hot­line unter 09561/407970 (die „drei“ drücken und anschlie­ßend auf den Anruf­be­ant­wor­ter spre­chen) mel­den.

Wei­te­re Infos zum Pro­jekt gibt es unter: www​.coburg​.lbv​.de/​n​a​t​u​r​s​c​h​u​t​z​/​u​n​s​e​r​e​-​p​r​o​j​e​k​t​e​/​g​l​u​e​c​k​s​s​p​i​r​a​l​e​-​2​023