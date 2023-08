Jung, regio­nal und jede Men­ge Team­geist: FCE-Fuß­bal­ler und TSV-Bas­ket­bal­ler star­ten Kooperation

Vol­le Hal­le, vol­les Sta­di­on, fan­ta­sti­sche Stim­mung: Die Sport­be­gei­ste­rung in der Regi­on Bam­berg gehört der­zeit ein­deu­tig den Bas­ket­bal­lern des TSV Brei­ten­güß­bach und den Fuß­bal­lern des FC Ein­tracht. Und das hat auch gute Grün­de: Bei bei­den Teams lau­fen Spie­ler aus der Regi­on auf, es herrscht ein gro­ßer Zusam­men­halt – und im Hin­ter­grund zieht jeweils eine Funk­tio­närs­mann­schaft die Fäden, die mit viel Herz­blut die Erfol­ge der jüng­sten Zeit beglei­tet und über­haupt erst mög­lich gemacht hat. Sowohl die Fuß­bal­ler des FCE als auch die Bas­ket­bal­ler des TSV sind mit die­sem Kon­zept sehr gut gefah­ren und tre­ten in die­ser Spiel­zeit nun jeweils in Ligen mit pro­fes­sio­nel­len Struk­tu­ren an. Kein Wun­der also, dass bei­de Ver­ei­ne – trotz der unter­schied­li­chen Sport­ar­ten – zusam­men­ge­fun­den haben und mit Beginn die­ser Sai­son eine Koope­ra­ti­on star­ten, um noch mehr Sport­fans in der Regi­on vor ihren jun­gen, fri­schen Auf­trit­ten zu über­zeu­gen und einen Mehr­wert zu bieten.

„Wir haben die unglaub­li­che Rei­se der ‚Güß­ba­cher‘ in der ver­gan­ge­nen Sai­son mit Begei­ste­rung mit­ver­folgt und zie­hen den Hut vor die­ser Lei­stung. Bereits im letz­ten Jahr haben sich die bei­den Coa­ches Marc Völkl und Jan Gern­lein oft aus­ge­tauscht. Wegen der hohen Bas­ket­ball­af­fi­ni­tät in der Vor­stand­schaft des FC Ein­tracht gab es auch auf die­ser Ebe­ne schon eini­ge infor­mel­le Gesprä­che. Das Gan­ze wol­len wir nun aus­bau­en und in Form einer Koope­ra­ti­on Struk­tur geben“, freut sich Vor­stands­mit­glied Bernd Kauf­er von den „Dom­rei­tern“.

Auch der Bas­ket­ball Abtei­lungs­lei­ter beim TSV Trö­ster Brei­ten­güß­bach Flo­ri­an Dörr sieht der Zusam­men­ar­beit mit Vor­freu­de ent­ge­gen: „Das passt ein­fach, die Dom­rei­ter in der Stadt, die Güß­ba­cher im Land­kreis, bei­de Clubs haben in den letz­ten Jah­ren einen ähn­li­chen Wer­de­gang hin­ge­legt. Wir bau­en bei­de auf die Regi­on, auf die För­de­rung des Nach­wuch­ses, wir stecken viel Ehren­amt rein und wol­len uns soli­de und pro­fes­sio­nell wei­ter­ent­wickeln mit einer kla­ren Visi­on, kla­ren geleb­ten Wer­ten des gegen­sei­ti­gen Respekts, der Gemein­schaft und Regionalität.“

Die Koope­ra­ti­on sieht vor, zum einen neue Ziel­grup­pen zu erschlie­ßen, zum ande­ren von den ver­schie­de­nen sport­li­chen Ansät­zen in Trai­ning und Wett­kampf sowie den Her­an­ge­hens­wei­sen in der Orga­ni­sa­ti­on zu ler­nen. „Dar­über hin­aus geht es uns aber ein­fach auch dar­um, Spaß mit­ein­an­der zu haben und den regio­na­len Sport auf einem guten Niveau medi­al sicht­bar zu machen“, erklärt Bernd Kauf­er die Idee hin­ter der Zusam­men­ar­beit. „Wir haben schon nach den ersten Gesprä­chen gemerkt, dass wir bei vie­len Din­gen auf einer Wel­len­län­ge sind und wol­len uns durch die Zusam­men­ar­beit auch gegen­sei­tig den Rücken stär­ken, bei­de Ver­ei­ne kön­nen nur pro­fi­tie­ren.“ So bringt es Rei­ner Hoff­mann, der Ehren­vor­stand der Bas­ket­bal­ler (mit bald 70 Jah­ren für die Güß­ba­cher enga­giert wie eh und je) auf den Punkt. Geplant sind dabei unter ande­rem ein „Kom­bi­ticket“, das an Spiel­ta­gen bei­der Mann­schaf­ten gilt oder Gewinn­spie­le in den Halb­zeit­pau­sen der jewei­li­gen Teams. „Dar­über hin­aus haben wir noch vie­le wei­te­re Ideen in der Hin­ter­hand“ blickt Bernd Kauf­er vor­aus. „Die bei­den Coa­ches im Gespräch vor dem jewei­li­gen Spiel­tag oder ein Bene­fiz­spiel, in dem die erste Halb­zeit Fuß­ball und die zwei­te Halb­zeit Bas­ket­ball gespielt wird, ste­hen da auf dem Pro­gramm. Ein gemein­sa­mer Ein­kehr­schwung danach in den ehe­ma­li­gen Fran­ken­stu­ben jetzt Lin­e­up ist selbst­ver­ständ­lich inbegriffen“.

Den Auf­takt der Akti­on macht ein gemein­sa­mes Ath­le­tik­trai­ning bei­der Mann­schaf­ten in der Brei­ten­güß­ba­cher Hans-Jung-Hal­le, zu der bei­de Teams ihre Fans ein­la­den und dabei schon das ein oder ande­re Gewinn­spiel star­ten werden.

Wei­te­re Aktio­nen sind zum ersten „Dop­pel­spiel­tag“ bei­der Teams am 18. Novem­ber 2023 geplant, wenn die „Dom­rei­ter“ um 14.00 Uhr im hei­mi­schen Fuchs-Park-Sta­di­on antre­ten und die „Güß­ba­cher“ um 18.00 Uhr im Lokal­der­by den BBC Coburg empfangen.