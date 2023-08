Der Geschichts­ver­ein Col­lo­qui­um Histo­ri­cum Wirsber­gen­se (CHW) lädt für Diens­tag, 22. AUGUST 2023, 18.30 UHR, zu einer Kir­chen- und Orgel­füh­rung nach Beu­er­feld (Gemein­de Mee­der, Land­kreis Coburg) ein. Die evan­ge­li­sche Fili­al­kir­che in Beu­er­feld ist die klein­ste Kir­che im Deka­nat Coburg. Das äußer­lich unschein­ba­re Got­tes­haus, das in sei­ner heu­ti­gen Gestalt aus der ersten Hälf­te des 19. Jahr­hun­derts stammt, birgt in sei­nem Inne­ren einen Schatz: die 1824 gebau­te Orgel von Johann Samu­el Hof­mann. Der Bam­ber­ger Kunst­hi­sto­ri­ker Robert Schä­fer stellt den Kir­chen­bau und sei­ne Aus­stat­tung vor, anschlie­ßend erläu­tert und spielt die Orga­ni­stin Katha­ri­na Berei­ter aus Hof­heim a. Ts. das histo­ri­sche Instrument.

Treff­punkt ist an der Kir­che Beu­er­feld (Kirch­weg 2). Die Ver­an­stal­tung ist öffent­lich; alle Geschichts­in­ter­es­sier­ten und Musik­freun­de sind herz­lich ein­ge­la­den. Die Teil­nah­me ist kosten­frei und ohne Vor­anmel­dung mög­lich. Wei­te­re Infos unter www​.chw​-fran​ken​.de