Seit 20 Jah­ren ver­an­stal­ten die BAUR-Grup­pe und das Baye­ri­sche Rote Kreuz jähr­lich den BAUR-Blut­spen­de­tag im Land­kreis Lich­ten­fels. Im Jahr 2023 über­tra­fen 169 Spen­den­wil­li­ge die Teil­neh­mer­zahl der letz­ten sie­ben Jah­re. Beson­ders erfreu­lich: 19 Per­so­nen nutz­ten die Gele­gen­heit zur Erst­spen­de und 25 Per­so­nen wur­den für ihr lang­jäh­ri­ges Enga­ge­ment geehrt.

Es ist eine jähr­li­che Tra­di­ti­on, die in die­sem Jahr ihr 20-jäh­ri­ges Jubi­lä­um fei­er­te. Immer am ersten Don­ners­tag im August laden die BAUR Unter­neh­mens­grup­pe und das Baye­ri­sche Rote Kreuz zum BAUR Blut­spen­de­ak­ti­ons­tag ein. Sowohl die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter der Unter­neh­mens­grup­pe als auch Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sind dazu auf­ge­ru­fen und ein­ge­la­den. Sie über­neh­men damit gesell­schaft­li­che Ver­ant­wor­tung. Nur 5 Pro­zent der baye­ri­schen Bevöl­ke­rung spen­den Blut, obwohl jeder Drit­te ein­mal im Leben auf ein Blut­pro­dukt ange­wie­sen ist. 2.000 Blut­spen­den wer­den in Bay­ern täg­lich benö­tigt. Das berich­tet blut​spen​de​dienst​.com.

Den Akti­ons­tag der BAUR-Grup­pe und des BRK nutz­ten in die­sem Jahr 169 Spen­den­wil­li­ge, 31 mehr als im Vor­jahr und mehr als in den ver­gan­ge­nen sie­ben Jah­ren. Beson­ders erfreu­lich für das Blut­spen­de-Team: 19 Erst­spen­der konn­ten in den Räu­men des BAUR-Mit­ar­bei­ter­re­stau­rants in Weis­main begrüßt werden.

Abend­essen, Gewinn­spiel und Dan­ke­schön-Prä­sen­te zum Jubiläum

Auch das ist seit 20 Jah­ren Tra­di­ti­on: Das BRK und die BAUR-Grup­pe laden alle „Lebens­ret­ter“ im Anschluss an die Spen­de zu einem war­men Mit­tag- oder Abend­essen ein. Zusätz­lich gab es dies­mal für die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer eine BAUR-Goo­die­bag sowie ein Gewinn­spiel mit 5 BAUR-Ein­kaufs­gut­schei­nen im Wert von 20 Euro.

„Sozia­les Enga­ge­ment und Vor­bild­funk­ti­on, das ist ein Gedan­ke, den wir mit dem BAUR Blut­spen­de­tag ver­bin­den“, erklärt Ste­fan Gagel, Pres­se­spre­cher der BAUR-Grup­pe. „Es ist uns eine Ehre, seit vie­len, vie­len Jah­ren gemein­sam mit dem Blut­spen­de­dienst und dem BRK-Kreis­ver­band Lich­ten­fels aktiv zu sein. Herz­li­chen Dank an alle Betei­lig­ten und natür­lich an alle Spen­de­rin­nen und Spen­der, die uns zum ersten oder wie­der­hol­ten Mal besucht haben!“

25 Per­so­nen für 2.550 Blut­spen­den geehrt

„Zum BAUR Blut­spen­de­ak­ti­ons­tag gehört auch die Ehrung lang­jäh­ri­ger Spen­de­rin­nen und Spen­der, die eine außer­ge­wöhn­lich hohe Anzahl an Blut­spen­den gelei­stet haben“, weiß BAUR Per­so­nal­re­fe­ren­tin Clau­dia Schrö­der, die den Akti­ons­tag orga­ni­siert hat­te. 25 Per­so­nen aus den Land­krei­sen Burg­kunst­adt, Alten­kunst­adt und Weis­main waren zum Ehrungs­abend ein­ge­la­den. Sie haben ins­ge­samt 2.550 Blut­spen­den gelei­stet, das ent­spricht mehr als 1.200 Litern Blut. „Spit­zen­rei­ter sind zwei Män­ner aus Weis­main, die bis­her 175 Mal Blut gespen­det haben. Herz­li­chen Glück­wunsch und mei­nen tief­sten Respekt für die­se unvor­stell­ba­re Lei­stung“, gra­tu­lier­te Clau­dia Schrö­der. Als Dan­ke­schön über­reich­ten die Bür­ger­mei­ster Chri­sti­ne Frieß, Robert Hüm­mer und Mat­thi­as Mül­ler sowie vom Roten Kreuz Rose­ma­rie Göh­ring, Tho­mas Petrak und Die­ter Popp Prä­sen­te und Urkun­den. Der Ehrungs­abend klang mit einem 3‑Gän­ge-Menü im Restau­rant BAUR aus.

Eine beson­de­re Ehrung wur­de Doris Berg­mann zuteil. Die ehe­ma­li­ge BAUR-Mit­ar­bei­te­rin hat­te vor 19 Jah­ren die Initia­ti­ve ergrif­fen und gemein­sam mit dem BRK den BAUR-Blut­spen­de­tag ins Leben geru­fen. Clau­dia Schrö­der: „Lie­be Doris, ich freue mich, dass ich an dei­ne Ver­dien­ste anknüp­fen kann. Vie­len Dank für all die Jah­re des Enga­ge­ments und der per­fek­ten Orga­ni­sa­ti­on. Genie­ße dei­nen wohl­ver­dien­ten Ruhestand!“