Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Diver­se Ver­kehrs­un­fäl­le mit Sach-und Personenschaden

Wei­sen­dorf – Nach­träg­lich konn­ten Bedien­ste­te eines Ver­brau­cher­mark­tes in Wei­sen­dorf eine Unfall­flucht klä­ren, als die­se die Video­über­wa­chung des Außen­be­reichs sich­te­ten. Hier war ein Lkw zu sehen, wel­cher augen­schein­lich und bemerk­bar eine Wer­be­ta­fel anfuhr, die­se dabei beschä­dig­te und sich anschlie­ßend, ohne dies zu mel­den, von der Unfall­stel­le ent­fern­te. Nun­mehr sieht sich der Ver­ur­sa­cher einem Ver­fah­ren wegen Uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort gegenüber.

Aurach­tal – Hier kam ein Rad­fah­rer in einem Schlag­loch zu Sturz und zog sich eine Schä­del­ver­let­zung zu, wel­che im Anschluss sta­tio­när in einem Erlan­ger Kran­ken­haus behan­delt wer­den musste.

Her­zo­gen­au­rach – Feh­ler­haft in den Kreis­ver­kehr ein­ge­fah­ren ist am Frei­tag­vor­mit­tag ein Pkw- Len­ker aus Höch­stadt an der Aisch. Hier über­sah die­ser einen bereits im Kreis befind­li­chen Fahr­zeug­len­ker und es kam zum Zusam­men­stoß. An bei­den Fahr­zeu­gen ent­stand Sach­scha­den, ver­letzt wur­de glück­li­cher­wei­se kei­ner der bei­den Beteiligten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Fahr­rad­fah­rer bei Unfall verletzt

Hohe Geschwin­dig­keit dürf­te der Grund für den Unfall eines Rad­fah­rers sein, der sich am Frei­tag­nach­mit­tag in Adels­dorf Höhe Forel­len­ring ereig­ne­te. Der 61jährige fuhr in der Bahn­hof­stra­ße Rich­tung Orts­mit­te und über­sah kurz nach dem Orts­schild Adels­dorf eine Geschwin­dig­keits­in­sel samt Pol­ler. Beim Zusam­men­stoß mit dem Pol­ler riss der Rad­ler die­sen aus der Ver­an­ke­rung und ver­ur­sach­te so, neben sei­nen Ver­let­zun­gen und dem Scha­den an sei­nem Rad, 500 Euro Fremdschaden.

Fahr­rad­dieb­stäh­le

Ein unbe­kann­ter Täter nahm am Frei­tag in der Zeit von 05.45 Uhr bis 12.30 Uhr das ver­sperr­te Fahr­rad eines 15jährigen von der Bus­hal­te­stel­le an der Schwe­den­schan­ze weg. Das sil­ber­far­be­ne Damen­rad mit Tie­fein­stieg und Fahr­rad­korb am Len­ker ist wohl nur 50 Euro wert, aber noch in gutem Zustand.

Ein gel­bes Fahr­rad der Mar­ke Scott wur­de am Mon­tag in der Zeit von 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr in Adels­dorf in der Indu­strie­stra­ße ent­wen­det, obwohl es abge­schlos­sen war. Die Poli­zei Höch­stadt ermit­telt gegen Unbekannt.

In der Zeit von Sams­tag bis Don­ners­tag­nach­mit­tag wur­den drei abge­sperr­te Fahr­rä­der in Adels­dorf vor dem Pfand­fin­der­heim in der Höch­stadter Stra­ße gestoh­len. Die unbe­kann­ten Täter lie­ßen 12 wei­te­re Fahr­rä­der ste­hen, die dort auf ihre Abho­lung war­te­ten. Von den ent­wen­de­ten Fahr­rä­dern lie­gen in zwei Fäl­len nähe­re Anga­ben vor. Eines der Räder war ein schwarz-wei­ßes Her­ren­fahr­rad der Mar­ke Dyna­mics, das ande­re ein blau-grü­nes Moun­tain­bike der Mar­ke Cube.

Die Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt nimmt Zeu­gen­hin­wei­se unter der Tele­fon­num­mer 09193/63940 entgegen.

Ver­kehrs­un­fall

Sach­scha­den in Höhe von 3000 Euro wur­de am Frei­tag­mor­gen um 06.20 Uhr bei einem Ver­kehrs­un­fall in Höch­stadt a.d. Aisch ver­ur­sacht, als ein Auto­fah­rer von der Bam­ber­ger Stra­ße nach links in die Lin­den­stra­ße abbie­gen woll­te und einen ent­ge­gen­kom­men­den und gera­de­aus­fah­ren­den Auto­fah­rer über­sah. Bei dem Zusam­men­stoß wur­de glück­li­cher­wei­se nie­mand verletzt.