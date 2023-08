Im Stadt­teil Bucken­ho­fen ist die Bucken­ho­fe­ner Stra­ße ab Hir­ten­weg bis Lin­den­weg seit Mon­tag, 03. Juli 2023 in meh­re­ren Bau­ab­schnit­ten bis vor­aus­sicht­lich April 2024 für den gesam­ten Ver­kehr voll gesperrt, dar­auf weist das Stra­ßen­ver­kehrs­amt der Stadt Forch­heim hin. Sowohl die Fahr­bahn der Bucken­ho­fe­ner Stra­ße als auch die Geh­we­ge wer­den kom­plett neu aus­ge­baut, wodurch die Ver­kehrs­si­cher­heit deut­lich ver­bes­sert wer­den soll.

Das Staat­li­che Bau­amt Bam­berg erneu­ert seit 9. August 2023 die Staats­stra­ße 2244 auf einer Län­ge­von zwei Kilo­me­tern im Bereich zwi­schen der Anschluss­stel­le Forch­heim-Nord und Neu­ses. Im Zuge der bis vor­aus­sicht­lich Ende Okto­ber 2023 andau­ern­den Bau­ar­bei­ten wer­den auch die Ram­pen der Anschluss­stel­le Forch­heim-Nord erneuert.

Bei all die­sen Bau­maß­nah­men lie­gen ter­min­li­che Zwangs­punk­te wie Mit­tel­zu­sa­gen vor, die die Erneue­rungs- und Sanie­rungs­ar­bei­ten auf der A 73 und die zeit­glei­che Aus­füh­rung der Arbei­ten auf der Bucken­ho­fe­ner Stra­ße und der ST 2244 nötig machen.

Für Ver­kehrs­teil­neh­mer sind ins­ge­samt drei Umlei­tun­gen aus­ge­wie­sen (Bammersdorf/​Untere Kellerstraße/​A 73 bis Fo-Süd). Die Stadt Forch­heim weist aus­drück­lich dar­auf hin, dass kei­ne Umlei­tung von der Auto­bahn­auf­fahrt über die Frie­dens­stra­ße aus­ge­wie­sen ist!

Bereits in der ver­gan­ge­nen Woche wur­de in der Frie­dens­stra­ße die Auf­stel­lung von Geschwin­dig­keits­dis­plays und eine Radar­kon­trol­le durch den Zweck­ver­band ange­ord­net. Ein abso­lu­tes Hal­te­ver­bot im gesam­ten Ver­lauf der Frie­dens­stra­ße wur­de bereits von der Ver­kehrs­be­hör­de geprüft und abge­lehnt. Dies hät­te nicht nur erheb­li­che Ein­bu­ßen an Stell­plät­zen für die Anwoh­ner zur Fol­ge, auch wür­den sich die gefah­re­nen Geschwin­dig­kei­ten auf der Frie­dens­stra­ße „bei frei­er Fahrt“ wohl deut­lich erhö­hen. Auch die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim teilt die­se Beden­ken und rät eben­falls von einem abso­lu­ten Hal­te­ver­bot in der Frie­dens­stra­ße ab. Eine Ent­schei­dung über ein wech­sel­sei­ti­ges Hal­te­ver­bot, sog. „Park­blocks“, steht noch aus.