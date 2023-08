Neu­es Ange­bot fürs Feri­en­pro­gramm und noch Rest­plät­ze frei

Lie­be Kin­der und lie­be Eltern, wir freu­en uns sehr, dass wir auch in die­sem Jahr wie­der ein sehr breit auf­ge­stell­tes Feri­en­pro­gramm mit über 60 Aktio­nen anbie­ten kön­nen. Kurz­fri­stig konn­ten wir noch einen wei­te­ren Ver­an­stal­ter gewin­nen: Die Mar­ke­ting-Fir­ma Anthra­pink bie­tet am Ende der Ferien

Kur­se rund um krea­ti­ves Gestal­ten an.

Für unse­re Fahrt zum Aqua­park am Brom­b­ach­see am 23. August 2023 sind noch ein paar Plät­ze frei. Falls Ihr noch einen Tag vol­ler Was­ser­ac­tion wollt, dann mel­det Euch noch an.

Rest­plät­ze gibt es auch noch für Yoga, Cheer­lea­ding und Kur­se rund ums Rei­ten. Schaut doch ein­fach mal rein unter www​.unser​-feri​en​pro​gramm​.de/​f​o​r​c​h​h​eim

Eine Anmel­dung für die Kur­se fin­det, wie auch im ver­gan­ge­nen Jahr, online statt. Auch das Pro­gramm­heft ist online abruf­bar. Die Anmel­dung ist größ­ten­teils selbst­er­klä­rend, falls doch Fra­gen auf­tre­ten, wen­den Sie sich bit­te tele­fo­nisch an unser Team.

Ihr habt Ideen rund ums Feri­en­pro­gramm? Dann kommt ger­ne auf unser Team zu: Team Feri­en­pro­gramm – Stadt Forch­heim – Amt für Jugend, Bil­dung, Sport und Sozia­les – Klo­ster­str. 6, 91301 Forchheim

tel: +49 (0) 9191 / 714 – 215

tel: +49 (0) 9191 / 714 – 350

tel: +49 (0) 9191 / 714 – 324

eMail: ferienprogramm@​forchheim.​de

web: www​.forch​heim​.de

Wir wün­schen euch wei­ter­hin schö­ne Ferien.