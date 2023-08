Am Sonn­tag, 05.11.2023, 19:30 Uhr, ist das Ensem­ble Ernst von Leben wie­der in der Kul­tur­fa­brik KUFA zu Gast.

„Ich sehe was, was du nicht siehst!“ spie­len vie­le Kin­der auf Auto­fahr­ten mit ihren Eltern in den Urlaub oder auf Spa­zier­gän­gen… Doch was ist, wenn Men­schen wirk­lich nichts, oder wenig sehen? Die­se Fra­ge stellt sich das Ensem­ble Ernst von Leben bei sei­nem Expe­ri­ment „Impro­vi­sa­ti­ons­thea­ter fürs Hören“.

Nach der erfolg­rei­chen Pre­miè­re im Novem­ber 2022 lädt das Ensem­ble Ernst von Leben alle Zuschauer/​innen ein, die­se Erfah­rung einer Thea­ter­vor­stel­lung ohne visu­el­le Wahr­neh­mung zu erleben.

Die Idee ent­stand, als Ensem­ble­mit­glied Felix Fors­bach 2020 im Rah­men einer Tagung des Bun­des­ver­bands freie dar­stel­len­de Kün­ste einen Schnup­per­work­shop zu Thea­ter und Audio­deskrip­ti­on in Ber­lin machte.

Die Erfah­rung einer Thea­ter­auf­füh­rung ohne den visu­el­len Aspekt möch­te das Ensem­ble gern allen sehen­den Zuschauer/​innen ermög­li­chen und sie wer­den zu Zuhörer/​innen.

Glei­cher­ma­ßen möch­te das Ensem­ble Ernst von Leben den Besuch einer Impro­vi­sa­ti­ons­thea­ter­vor­stel­lung mit Live Audio­deskrip­ti­on für blin­de Men­schen ermöglichen.

Bei Rück­fra­gen steht das Ensem­ble Ernst von Leben sehr gern per Mail: hallo@​ernstvonleben.​de zur Ver­fü­gung – wenn Sie Ihre Tele­fon­num­mer sen­den wer­den Sie auch gern zurück gerufen.

Das Ensem­ble Ernst von Leben wird in der KUFA wie­der Impro­vi­sa­ti­ons­thea­ter mit „Audio­deskrip­ti­on“ (Hai­de Voelz) spielen.

Kar­ten im Vor­ver­kauf gibt es unter www​.bvd​-ticket​.de Infos gibt es auch auf www​.kufa​-bam​berg​.de.