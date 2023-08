Kräu­ter­dorf Nagel – der Natur- und Kräu­ter­dorf­ver­ein Nagel e.V. lädt am Sams­tag, 19. August 2023, zu einem „Ita­lie­ni­schen Abend“ in das Haus der Kräu­ter in der Kem­nather Stra­ße 3, ein. Wir freu­en uns mit gut gelaun­ten Gästen und bei bestem Wet­ter einen schö­nen Abend im Gar­ten des Kräu­ter­hau­ses zu ver­brin­gen. Die Besu­cher wer­den mit ita­lie­ni­schen Wei­nen, Stein­ofen­piz­za und ver­schie­de­nen ande­ren Lecke­rei­en ab 18 Uhr verwöhnt.