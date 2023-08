Der Geschichts­ver­ein Col­lo­qui­um Histo­ri­cum Wirsber­gen­se (CHW) lädt für Frei­tag, 18. AUGUST 2023, 18.30 UHR, zu einer Füh­rung nach Bay­reuth ein. Der Kunst­hi­sto­ri­ker Dr. Wolf­gang Hegel führt zu Bau­ten des Barock-Archi­tek­ten Carl von Gon­tard (1731–1791).

Das Stadt­bild Bay­reuths ist maß­geb­lich geprägt von Barock­bau­ten. Carl von Gon­tard zählt nach Joseph Saint-Pierre zu den her­aus­ra­gen­den Bau­mei­stern. Im Rah­men eines Rund­gangs durch die Innen­stadt wer­den her­aus­ra­gen­de Bei­spie­le sei­ner Bau­ten vor­ge­stellt, so in der Lud­wig­stra­ße, am Stern­platz und am Schlossberglein.

Treff­punkt ist am Jean-Paul-Platz. Die Ver­an­stal­tung ist öffent­lich; alle Geschichts- und Kunst­in­ter­es­sier­ten sind herz­lich ein­ge­la­den. Die Teil­nah­me ist kosten­frei und ohne Vor­anmel­dung möglich.

Info unter www​.chw​-fran​ken​.de