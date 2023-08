Im Zuge ihrer Som­mer­tour besuch­ten die Gene­ral­se­kre­tä­rin der Bay­ern­SPD Ruth Mül­ler und ihr Stell­ver­tre­ter Nas­ser Ahmed am 08.08.2023 die Stadt Bai­er­s­dorf. Zen­tra­les The­ma dabei war die lang­jäh­ri­ge Geschich­te der Stadt als Zen­trum des Meer­ret­tich-Anbaus. Im Zuge einer Werks­füh­rung bei dem deut­schen Markt­füh­rer Scha­mel Meer­ret­tich, die Geschäfts­füh­rer Mat­thi­as Scha­mel per­sön­lich durch­ge­führ­te, wur­de zunächst anschau­lich über die Beson­der­hei­ten von Meer­ret­tich­an­bau und ‑pro­duk­ti­on sowie die Her­aus­for­de­run­gen und Chan­cen eines Fami­li­en­be­triebs und Tra­di­ti­ons­un­ter­neh­mens in die­ser Bran­che infor­miert. Anschlie­ßend fand ein gemein­sa­mes Gespräch dar­über statt, wie die Poli­tik – auf kom­mu­na­ler, Lan­des- und Bun­des­ebe­ne – unter­stüt­zen kann. Beson­de­re Aner­ken­nung fand ein kla­res Bekennt­nis von Scha­mel zum Stand­ort Bai­er­s­dorf, der als Teil der Unter­neh­mes­ge­schich­te eine zen­tra­le Rol­le spielt und wovon Unter­neh­men wie auch Stadt pro­fi­tie­ren. Zum Abschluss durf­te das Pro­dukt Meer­ret­tich auch kuli­na­risch beim gemein­sa­men Meer­ret­tich­fleisch-Essen in der Jahn­hal­le ver­ko­stet wer­den. Beglei­tet wur­de der Besuch von der Bai­er­s­dor­fer Bür­ger­mei­ste­rin Eva Ehr­hardt-Odör­fer, dem SPD-Orts­ver­eins­vor­sit­zen­den Tho­mas Voit sowie den Land­tags­kan­di­da­ten für Erlan­gen-Höch­stadt Clau­dia Bel­zer und Erlan­gen-Stadt Phil­ipp Dees und dem Bezirks­tags­kan­di­dat für Erlan­gen-Höch­stadt Chri­sti­an Pech.