Ange­fan­gen mit einem Bus im Herbst 2019, ist das belieb­te On-Demand-System des Land­krei­ses Hof, der HOFER LAND­BUS, mitt­ler­wei­le mit fünf Fahr­zeu­gen im Einsatz.

Im Febru­ar die­ses Jah­res hat­te der Kreis­aus­schuss beschlos­sen, zwei zusätz­li­che Fahr­zeu­ge in den aktu­ell bestehen­den Bedien­ge­bie­ten Rehau/​Regnitzlosau/​Gattendorf/​Döhlau und Fran­ken­wald einzusetzen.

Das bedeu­tet: Im Raum Rehau fah­ren seit Ende Mai von Mon­tag bis Frei­tag zwei Fahr­zeu­ge statt bis­her eines, im Bedien­ge­biet Fran­ken­wald sind­mitt­ler­wei­le von Mon­tag bis Frei­tag drei Fahr­zeu­ge statt bis­her zwei im Ein­satz. Am Wochen­en­de sind im Fran­ken­wald wei­ter­hin zwei Fahr­zeu­ge unter­wegs, im Raum Rehau eines.

„Die ste­tig wach­sen­den Fahr­gast­zah­len zei­gen, dass der Hofer Land­bus in den vier Jah­ren seit sei­ner Ein­füh­rung zu einem wich­ti­gen und festen Bestand­teil der Mobi­li­tät in unse­rer Regi­on gewor­den ist. Dank der zusätz­li­chen Fahr­zeu­ge und Fah­rer haben allei­ne im Juli über 5.200 Fahr­gä­ste das Ange­bot des Land­bus­ses genutzt. Zuvor konn­ten wir mit den vor­han­de­nen drei Fahr­zeu­gen rund 3.300 Fahr­gä­ste bedie­nen“, so Land­rat Dr. Oli­ver Bär.

Auch die Neu-Anmel­dun­gen in der App zei­gen, dass der Hofer Land­bus immer mehr an Bekannt­heit und Beliebt­heit gewinnt. So kön­nen seit der Ein­füh­rung der neu­en App im April über 3.000 neue App-Nut­zer gezählt werden.

„Wir wol­len das Ange­bot des Hofer Land­bus­ses auf den gesam­ten Land­kreis aus­deh­nen“, so Land­rat Bär. Des­halb soll nach aktu­el­lem Stand bis Anfang 2024 der Ring um Hof (Fei­litzsch, Tro­gen, Töpen, Köditz, Leu­polds­grün, Kon­rads­reuth, Ober­kot­z­au, Schau­en­stein, Helm­b­rechts, Schwar­zen­bach a.d. Saa­le) mit ca. 800 bis 1.000 Hal­te­stel­len durch den Land­bus erschlos­sen wer­den. Bis Ende 2024 soll dann das Gebiet Münch­berg, Spar­neck, Stamm­bach, Weiß­dorf und Zell im Fich­tel­ge­bir­ge dazu­kom­men und der Hofer Land­bus damit den kom­plet­ten Land­kreis abdecken.

Seit Ein­füh­rung im Sep­tem­ber 2019 haben im Bedien­ge­biet rund um Rehau rund 49.000 Fahr­gä­ste den Hofer Land­bus genutzt.

Rund 26.000 Fahr­gä­ste zählt der Hofer Land­bus im Bedien­ge­biet Fran­ken­wald, das im Sep­tem­ber 2022 an den Start ging.

Infor­ma­tio­nen rund um den Hofer Landbus

Der Hofer Land­bus fährt an 365 Tagen im Jahr – täg­lich von 6:00 bis 23:00 Uhr. Er hat kei­nen festen Fahr­plan und kei­ne festen Rou­ten. Er fährt die Hal­te­stel­len nach indi­vi­du­el­len Wün­schen an. Er kann zu gewünsch­ten Zei­ten und für gewünsch­te Rou­ten gebucht wer­den – im Vor­aus oder kurz­fri­stig. Die Buchung erfolgt per App oder Anruf. Eine Fahrt kostet 3,00 € pro Per­son, Kin­der unter 6 Jah­ren und Schwer­be­hin­der­te sind frei. Im Bedien­ge­biet Fran­ken­wald ste­hen aktu­ell 478 Hal­te­stel­len zur Ver­fü­gung, im Bedien­ge­biet Döhlau, Gat­ten­dorf, Rehau und Reg­nitz­losau 286.

Wei­ter Infos fin­den Sie auch unter www​.hofer​-land​bus​.de.